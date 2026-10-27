Mocny kryminał z Kuleszą zaraz na Netfliksie. Będzie się działo

Polskie produkcje w serwisach streamingowych wzbudzają poruszenie, przy czym nie chodzi tylko o nowości. Widzowie chętnie wracają również do tych starszych seriali, z czego Netflix doskonale zdaje sobie sprawę. Oprócz nowości, które często pojawiają się w serwisie, na platformę wpadają również produkcje odcinkowe sprzed lat. Obecnie streamingowy gigant posiada w kolekcji takie tytuły jak "Ranczo", "Misja Afganistan" czy "Krew z krwi", a już niebawem dołączy do nich "Pułapka".

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Pułapka - kiedy premiera polskiego serialu na Netflix?

W rozpisce Netfliksa na październik pojawił się tytuł "Pułapka", jednak w tym przypadku chodziło o niemiecki miniserial, który jest adaptacją powieści. Tymczasem okazało się, że bibliotekę platformy zasili również druga "Pułapka", ta polska. Rodzimy serial kryminalny z Kuleszą w roli głównej zadebiutuje na Netfliksie lada moment, bo już w środę, 28 października. Oznacza to, że już nie tylko subskrybenci HBO Max i Playera mają dostęp do tego serialu, ale również widzowie Netfliksa będą mogli go nadrobić. Fantastyczna wiadomość, szczególnie że zbliża się weekend.

Kadr z serialu "Pułapka"

"Pułapka" zadebiutowała w 2018 r. i była emitowana przez telewizję TVN do 2019 r. Mimo że serial w reżyserii Łukasza Palkowskiego i Adriana Panka doczekał się tylko 2 sezonów, to później słuch o nim nie zaginął. Choć produkcja zyskała mieszane opinie, to wciąż jest doceniana przez widzów i zdecydowanie warto rzucić na nią okiem, choćby dla samej kreacji Kuleszy. W serialu aktorka zagrała fenomenalnie.

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Kulesza wciela się w Olgę Sawicką, jedną z najpopularniejszych pisarek powieści kryminalnych, która zmaga się z traumą po śmierci. Mimo to nie przestaje pisać i wciąż szuka inspiracji na swoją nową książkę. Przypadkiem trafia na reportaż telewizyjny o zaginięciu Zuzy, jednej z podopiecznych domu dziecka. Olga postanawia udać się do placówki, gdzie poznaje Ewę (Marianna Gierszewska), wrażliwą dziewczynę, która mierzy się z prześladowaniami ze strony swoich rówieśniczek. Aby lepiej poznać tę intrygującą nastolatkę, pisarka prosi o pomoc zaprzyjaźnioną policjantkę Justynę (Joanna Kulig), co uruchamia ciąg niespodziewanych zdarzeń.

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