Netflix ma 5 mocarnych nowości na weekend. Trudno będzie się oderwać
Netflix nie daje swoim widzom spokoju - w jak najlepszym znaczeniu tych słów. Pierwszy weekend października obfituje w znakomite tytuły, jeśli chodzi o najnowszą ofertę platformy. Przedstawiamy najciekawsze nowości serwisu, które warto nadrobić.
Subskrybenci Netfliksa mogą dosłownie przebierać w bogactwie, jeśli chodzi o filmy i seriale dostępne na platformie. Najchętniej oglądanym tytułem z tej pierwszej grupy jest "Unabomber", natomiast po piętach depczą mu m.in. "Seryjny wdowiec", wciąż silny "Szeptacz" czy "Sędzia". O miano najpopularniejszego serialu walczy "Lalka", ale wysoko w rankingach jest też "Ostatnia zagadka" i nowy sezon "Potwora". Nowo dodane produkcje już zaczynają mieszać w zestawieniach i wiele wskazuje na to, że wkrótce zdobędą ich szczyt.
Netflix: nowości na weekend. 5 najlepszych propozycji
Na wschód od Edenu
Adam (Abbott) i Charles (Faist) Traskowie to bracia, synowie wpływowego i surowego Cyrusa (Letts). Choć pierwszy z nich ma mniejszy potencjał na bycie wojakiem, a drugi wręcz się rwie, by pójść w kamasze, na skutek decyzji ojca dzieje się odwrotnie - Adam trafia do armii, Charles zaś ma zajmować się ziemią. Bracia pozostają rozdzieleni na długie lata, a gdy ponownie się jednoczą, dawne rany i gniew zdają się przemijać. Ich relacja zostaje jednak wystawiona na próbę, gdy próg ich domostwa przekracza skatowana w tajemniczych okolicznościach Cathy (Pugh). To obecnie drugi najchętniej oglądany serial Netfliksa przez polskich użytkowników - i trudno się temu dziwić.
Serial już dostępny do obejrzenia na Netfliksie.
Matlock
Madeline "Matty" Matlock (Bates) to błyskotliwa prawniczka, która po latach przerwy postanawia wrócić do zawodu. Trafia do prestiżowej kancelarii, gdzie ze względu na wiek nikt nie traktuje jej poważnie. Z czasem okazuje się, że to jej największy atut. Madeline skwapliwie wykorzystuje wizerunek "niepozornej starszej pani" by wyprowadzać w pole przeciwników i wygrywać sprawy. Serial, który przyniósł Bates nominacje do Złotych Globów i Emmy.
Serial już dostępny do obejrzenia na Netfliksie.
Komórka
Thriller z gwiazdorską obsadą. Nauczycielka Jessica Martin (Basinger) wracając do domu zostaje zaatakowana przez grupę zbirów pod wodzą szalonego Ethana (Statham). Ci zabijają jej gosposię, a ją samą zamykają na strychu. Tam Jessica znajduje stary telefon stacjonarny, z którego próbuje wydzwonić pomoc. Dodzwania się do młodego człowieka - Ryana (Evans), który początkowo nie traktuje rozmowy poważnie, ale potem postanawia pomóc kobiecie.
Film już dostępny do obejrzenia na Netfliksie.
Gorąca linia
Jeden z ostatnich filmów wyreżyserowanych przez słynną aktorkę. Trzy siostry wiodą ustabilizowane, pełne sukcesów zawodowych życie. Najstarsza z nich, Georgia (Keaton) pracuje jako wydawca prasowy, Eve (Ryan) organizuje przyjęcia na zamówienie, zaś najmłodsza, dwudziestokilkuletnia Maddy (Kudrow) jest aktorką telewizyjną. Pewnego dnia kobiety staną przed trudnym wyborem - będą musiały podjąć decyzję, która z nich zaopiekuje się ciężko chorym ojcem.
Film już dostępny do obejrzenia na Netfliksie.
Małolaty u taty
Charlie Hinton (Murphy) wraz ze swoim przyjacielem Philem (Garlin) pracują w agencji reklamowej. Mężczyźni zostają zwolnieni z powodu nieudanej kampanii, co oznacza, że czeka ich poszukiwanie pracy i zajmowanie się dziećmi. Sytuacja finansowa zmusza rodziny, by zrezygnowały z posyłania dzieci do prestiżowego przedszkola Chapman Academy. Główni bohaterowie postanawiają otworzyć własne, niekonwencjonalne przedszkole o nazwie „Małolaty u taty”.
Film już dostępny do obejrzenia na Netfliksie.
O aktualnych cenach subskrypcji Netfliksa poczytasz na Spider's Web.
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W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.