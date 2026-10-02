Netflix ma 5 mocarnych nowości na weekend. Trudno będzie się oderwać

Subskrybenci Netfliksa mogą dosłownie przebierać w bogactwie, jeśli chodzi o filmy i seriale dostępne na platformie. Najchętniej oglądanym tytułem z tej pierwszej grupy jest "Unabomber", natomiast po piętach depczą mu m.in. "Seryjny wdowiec", wciąż silny "Szeptacz" czy "Sędzia". O miano najpopularniejszego serialu walczy "Lalka", ale wysoko w rankingach jest też "Ostatnia zagadka" i nowy sezon "Potwora". Nowo dodane produkcje już zaczynają mieszać w zestawieniach i wiele wskazuje na to, że wkrótce zdobędą ich szczyt.

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Na wschód od Edenu

Adam (Abbott) i Charles (Faist) Traskowie to bracia, synowie wpływowego i surowego Cyrusa (Letts). Choć pierwszy z nich ma mniejszy potencjał na bycie wojakiem, a drugi wręcz się rwie, by pójść w kamasze, na skutek decyzji ojca dzieje się odwrotnie - Adam trafia do armii, Charles zaś ma zajmować się ziemią. Bracia pozostają rozdzieleni na długie lata, a gdy ponownie się jednoczą, dawne rany i gniew zdają się przemijać. Ich relacja zostaje jednak wystawiona na próbę, gdy próg ich domostwa przekracza skatowana w tajemniczych okolicznościach Cathy (Pugh). To obecnie drugi najchętniej oglądany serial Netfliksa przez polskich użytkowników - i trudno się temu dziwić.

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Mike Faist - kadr z serialu "Na wschód od Edenu"

Serial już dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

Matlock

Madeline "Matty" Matlock (Bates) to błyskotliwa prawniczka, która po latach przerwy postanawia wrócić do zawodu. Trafia do prestiżowej kancelarii, gdzie ze względu na wiek nikt nie traktuje jej poważnie. Z czasem okazuje się, że to jej największy atut. Madeline skwapliwie wykorzystuje wizerunek "niepozornej starszej pani" by wyprowadzać w pole przeciwników i wygrywać sprawy. Serial, który przyniósł Bates nominacje do Złotych Globów i Emmy.

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Kathy Bates - kadr z serialu "Matlock"

Serial już dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

Komórka

Thriller z gwiazdorską obsadą. Nauczycielka Jessica Martin (Basinger) wracając do domu zostaje zaatakowana przez grupę zbirów pod wodzą szalonego Ethana (Statham). Ci zabijają jej gosposię, a ją samą zamykają na strychu. Tam Jessica znajduje stary telefon stacjonarny, z którego próbuje wydzwonić pomoc. Dodzwania się do młodego człowieka - Ryana (Evans), który początkowo nie traktuje rozmowy poważnie, ale potem postanawia pomóc kobiecie.

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William H. Macy i Chris Evans - kadr z filmu "Komórka"

Film już dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

Gorąca linia

Jeden z ostatnich filmów wyreżyserowanych przez słynną aktorkę. Trzy siostry wiodą ustabilizowane, pełne sukcesów zawodowych życie. Najstarsza z nich, Georgia (Keaton) pracuje jako wydawca prasowy, Eve (Ryan) organizuje przyjęcia na zamówienie, zaś najmłodsza, dwudziestokilkuletnia Maddy (Kudrow) jest aktorką telewizyjną. Pewnego dnia kobiety staną przed trudnym wyborem - będą musiały podjąć decyzję, która z nich zaopiekuje się ciężko chorym ojcem.

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Diane Keaton, Meg Ryan i Lisa Kudrow - kadr z filmu "Gorąca linia"

Film już dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

Małolaty u taty

Charlie Hinton (Murphy) wraz ze swoim przyjacielem Philem (Garlin) pracują w agencji reklamowej. Mężczyźni zostają zwolnieni z powodu nieudanej kampanii, co oznacza, że czeka ich poszukiwanie pracy i zajmowanie się dziećmi. Sytuacja finansowa zmusza rodziny, by zrezygnowały z posyłania dzieci do prestiżowego przedszkola Chapman Academy. Główni bohaterowie postanawiają otworzyć własne, niekonwencjonalne przedszkole o nazwie „Małolaty u taty”.

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Eddie Murphy - kadr z filmu "Małolaty u taty"

Film już dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

O aktualnych cenach subskrypcji Netfliksa poczytasz na Spider's Web.

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