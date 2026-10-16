Netflix ma mocne nowości na weekend. Uwielbiany serial wrócił

Rankingi oglądalności produkcji dostępnych na Netfliksie to istna mieszanka świeżo wypuszczonych tytułów oraz tych, które zna każdy. Jeśli chodzi o filmy, prym wiodą "Zwierzęta" Bena Afflecka, a w pogoni za tym thrillerem jest polski "Mniej obcy", "Żyjemy dalej" Tylera Perry'ego, "Unabomber", czy nawet "Szeptacz", który wciąż nie chce spaść z TOP 10. Dominację wśród seriali dzierży "W głębinach", katastroficzny serial z Joshem Hartnettem, zaś po piętach depczą mu m.in. "Tyson", "Pułapka" i "Na wschód od Edenu". Przedstawiamy tytuły, które mogą wywrócić niniejsze zestawienia do góry nogami.

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Netflix: nowości na weekend. Co warto obejrzeć?

Dyplomatka, sezon 4

Najważniejsza premiera tego tygodnia, weekendu, a może nawet i miesiąca. Jeden katastrofalny moment burzy zarówno kruchy pokój, który Kate Wyler (Keri Russell) wynegocjowała między USA a Wielką Brytanią, jak i rozpadające się małżeństwo, które próbuje ocalić. Gdy Kate walczy, by powstrzymać kryzys, spisek prezydent Grace Penn (Allison Janney) i wiceprezydenta Hala Wylera (Rufus Sewell), mający na celu przejęcie najpotężniejszej broni Rosji, popycha Stany Zjednoczone ku wojnie. Kate i będący mężem prezydentki USA, Todd (Bradley Whitford), jednoczą siły, by powstrzymać sojusz Grace i Hala przed zachwianiem równowagi sił zarówno na świecie, jak i w kraju.

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kadr z 4. sezonu serialu "Dyplomatka"

Nadciąga burza

Filip (Gustaf Skarsgard) kończy 45 lat i zaprasza najbliższych przyjaciół na kolację do swojej nowo kupionej, imponującej posiadłości na północy Szwecji. Goście nie mają pojęcia, że nadciąga gwałtowna burza, która uwięzi ich wszystkich pod jednym dachem. Gdy napięcie rośnie, maski opadają, a emocje wymykają się spod kontroli. W miarę jak sytuacja staje się coraz poważniejsza, przestronna farma zaczyna wydawać się zbyt ciasna, skrywane sekrety wychodzą na jaw, a między bohaterami rodzą się zaskakujące uczucia.

kadr z filmu "Nadciąga burza"

Nowokaina

Nathan Caine (Jack Quaid) jest wyjątkowy. Dlaczego? Nie czuje bólu. To kwestia związana z chorobą genetyczną, w związku z którą musi na co dzień bardzo uważać - jeden fałszywy ruch i może się dość mocno okaleczyć lub narazić swoje życie. W związku z tym czuje się samotny, ale jest szansa na zmianę tego stanu - przypadkowe poparzenie kawą przez będącą jego obiektem westchnień Sherry (Amber Midthunder) staje się bowiem wstępem do udanej randki. Następny dzień jednak zaczyna się jednak napadem na bank, którego autorzy biorą dziewczynę jako zakładniczkę. Zdeterminowany Nathan, dysponujący zaletami wynikającymi ze swojej przypadłości, rusza w pościg, by ocalić ukochaną.

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kadr z filmu "Nowokaina"

To 1-2

Dylogia Andy'ego Muschiettiego, która przyniosła zdecydowanie najlepsze w historii wcielenie demonicznego klauna. Pierwsza część filmu opowiada o grupie dzieciaków mieszkających w Derry, które nawiązują między sobą przyjaźń, a z czasem łączą siły, by pokonać prześladujące ich zło w postaci przerażającego Pennywise'a (Bill Skarsgard). Druga odsłona rozgrywa się wiele lat później, kiedy każde z bohaterów jest już dorosłym, mającym swoje życie, człowiekiem. Telefon od jednego z dawnych członków Klubu Frajerów staje się jednak początkiem ponownego zjednoczenia, wielkiego powrotu do Derry, które nie przestało drżeć ze strachu przed klaunem.

kadr z filmu "To"

Doktor Sen

Nakręcona przez Mike'a Flanagana kontynuacja "Lśnienia", również będąca adaptacją powieści Stephena Kinga. Dorosły już Dan Torrence (Ewan McGregor) spotyka dziewczynkę, która wykazuje podobne zdolności do tych, które sam posiada. Mężczyzna stara się ją chronić przed kultem o nazwie Prawdziwy Węzeł, którego członkowie, na czele z Rose (Rebecca Ferguson), polują na dzieci obdarzone mocami, aby zachować nieśmiertelność.

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kadr z filmu "Doktor Sen"

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