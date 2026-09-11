Nowości Netfliksa na weekend. 5 najmocniejszych propozycji

Ostatnie dni na Netfliksie należą do gwiazd. Najchętniej oglądanym filmem obecnie są "Małe rzeczy" - gęsty kryminał z Denzelem Washingtonem, Ramim Malekiem i Jaredem Leto, a zaraz po nich plasuje się "Szeptacz" z Adamem Scottem oraz Robertem De Niro, który w zasadzie od momentu premiery cieszy się dużą popularnością. Wśród seriali natomiast królują nowe sezony głównych tytułów, takich jak "Bogdan Boner: Egzorcysta" czy "Dżentelmeni". Co nowego ma nam do zaoferowania Netflix?

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Netflix: nowości na weekend. 5 najlepszych propozycji

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Troja

Rok produkcji: 2004

Czas trwania: 163 minuty

Reżyser: Wolfgang Petersen

Obsada: Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Brian Cox, Brendan Gleeson

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Epicki, pełen rozmachu, hit początku XXI wieku, który w pewnym sensie wrócił do publicznej świadomości i stał się punktem odniesienia w momencie, gdy Christopher Nolan wypuścił do kin "Odyseję". W centrum fabuły "Troi" zaś jest wiele połączonych ze sobą wydarzeń. Romans księcia Troi Parysa (Bloom) i Heleny (Kruger), królowej Sparty, staje się bowiem pretekstem do najechania Troi przez ambitnego, żądnego poszerzenia swojej potęgi Agamemnona (Cox). Kluczową rolę w wielkiej wojnie odgrywa Achilles (Pitt) - krnąbrny, spragniony chwały i niepokonany wojownik.

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Film dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

September 5

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 95 minut

Reżyser: Tim Fehlbaum

Obsada: Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin, Leonie Benesch, Zinedine Soualem

Monachium, igrzyska olimpijskie, rok 1972. Geoff (Magaro) nadzoruje transmisję wydarzeń sportowych w ramach telewizji ABC. W studiu, zdominowanym przez obecność prezesa działu sportowego, Roone'a Arledge'a (Sarsgaard), panuje raczej normalna, typowa w takich sytuacjach, atmosfera. Wkrótce sytuacja ulega gwałtownej zmianie - grupa terrorystów dokonuje ataku i bierze izraelskich sportowców jako zakładników. Mało kto wie, co się właściwie dzieje, a załoga ABC z całych sił walczy, by znaleźć się jak najbliżej sytuacji i ją zrelacjonować. Tylko jakim kosztem?

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Film dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

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Anakonda 3: Potomstwo

Rok produkcji: 2008

Czas trwania: 91 minut

Reżyser: Don E. FauntLeRoy

Obsada: David Hasselhoff, Crystal Allen, Ryan McCluskey, Patrick Regis, John Rhys-Davies

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Kino klasy przynajmniej D, zapewne tylko dla najbardziej wytrwałych. Zgodnie z tytułem, to trzeci film z serii "Anakonda", wyposażony w znane nazwiska. W tajnym ośrodku badawczym trwają badania nad serum z krwawej orchidei, które może okazać się lekarstwem na wiele chorób. Naukowcy, w tym Amanda (Allen) prowadzą badania z udziałem węży, które najlepiej znoszą działania tej subtancji. Wkrótce gady wydostają się na wolność, szerząc śmierć i zniszczenie. Murdoch (Rhys-Davies), będący fundatorem tych eksperymentów, wysyła dowodzoną przez Hammetta (Hasselhoff) grupę myśliwych, która ma unieszkodliwić bestie.

Film dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

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Serce Anabel

Lata emisji: 2026-

Liczba sezonów: 1

Aktorzy: Rami Herrera, Jeronimo Cantillo, Paola Moreno, Julian Trujillo

Tym razem przenosimy się do Kolumbii. Tytułowa bohaterka (Herrera) to dziewczyna, która wskutek ataku zapada w śpiączkę. Anabel (Herrera), poszukiwana przez niebezpiecznych ludzi, za pomocą swojej świadomości łączy siły z Rafaelem (Cantillo), pielęgniarzem posiadającym niezwykłą zdolność w postaci rozmawiania ze zmarłymi. Dostajemy więc thriller z elementami nadprzyrodzonymi - dość intrygująca mieszanka.

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Serial dostępny do obejrzenia na Netfliksie od 11 września.

Wilkołak

Rok produkcji: 2010

Czas trwania: 102 minut

Reżyser: Joe Johnston

Obsada: Benicio del Toro, Anthony Hopkins, Emily Blunt, Hugo Weaving

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Akcja filmu rozgrywa się w wiktoriańskiej Wielkiej Brytanii, gdzie po długim pobycie w Stanach Zjednoczonych, powraca Lawrence Talbot (del Toro). Okazuje się, że w okolicy grasuje wilkołak, a jedną z ofiar bestii jest brat głównego bohatera. W trakcie poszukiwań potwora, Lawrence zostaje przez niego ugryziony i z nadejściem pełni księżyca sam zaczyna się zmieniać w wilkołaka.

Film dostępny do obejrzenia na Netfliksie od 13 września.

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.