Netflix szykuje gorący październik 2026. Najmocniejsze nowości
To będzie mocny październik w Netfliksie. Choć nie znamy jeszcze pełnej listy premier, część z nich została już ujawniona. Jest na co czekać.
Netflix nie spoczywa na laurach. Choć niezmiennie pozostaje najpopularniejszym serwisem streamingowym świata, konkurencja nie śpi. Trzeba zatem zaspokoić najróżniejsze potrzeby subskrybentów - od masowo produkowanych gatunkowców pękających w szwach od wolt fabularnych (niekoniecznie sensownych), poprzez zapychacze zdatne do oglądania przy jednoczesnym scrollowaniu, aż po ambitniejsze, gwiazdorsko obsadzone produkcje, których zadaniem jest zadowolić bardziej wymagającego odbiorcę, krytyków i być może zgarnąć kilka nagród.
Jesień to doskonały czas na te większe premiery - w końcu streaming traci wówczas niebezpiecznego konkurenta, jakim jest ładna pogoda. Dlatego Netflix otwiera październik z przytupem - już 1 dnia tego miesiąca dostaniemy jedną z najbardziej wyczekiwanych, najważniejszych premier roku. A to dopiero początek.
Netflix: najważniejsze nowości października
Na wschód od Edenu
Nowa, siedmioodcinkowa adaptacja kultowej, wielkiej amerykańskiej powieści noblisty Johna Steinbecka. W centrum historii znajduje się Cathy Ames (Florence Pugh), której losy splatają się z dziejami rodziny Trasków oraz ich kolejnymi pokoleniami. To rozgrywająca się w Kalifornii na przełomie wieków XIX i XX opowieść o rodzinie, namiętnościach, wyborach i konflikcie dobra ze złem.
Premiera 1 października.
W głębinach
Josh Hartnett wciela się w rybaka z Nowej Fundlandii, którego spokojne życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy tajemnicze morskie stworzenie zaczyna terroryzować jego rodzinne miasteczko. Wraz z synem i oceanolożką próbuje odkryć, czym jest potwór i jakie tajemnice skrywa wyspa. Sześcioodcinkowy thriller połączy historię rodzinną z horrorem i lokalnymi legendami.
Premiera 8 października.
Dyplomatka, sezon 4.
Kolejny rok z rzędu Kate Wyler wraca do świata międzynarodowych kryzysów, politycznych rozgrywek i rodzinnych komplikacji. Po wydarzeniach z 3. odsłoy dyplomatka musi zmierzyć się nie tylko z kolejnym zagrożeniem dla relacji USA-Wielka Brytania, ale także z konsekwencjami decyzji własnego męża i prezydent Grace Penn.
Premiera 15 października.
Matki Pingwinów, sezon 2.
Półtora roku po wydarzeniach z pierwszego sezonu Kama, Ula, Tatiana i Jerzy zakładają własną szkołę dla swoich dzieci. Biegun Szczęścia szybko okazuje się jednak miejscem pełnym problemów: bohaterowie muszą walczyć z biurokracją, finansami i własnym emocjonalnym przeciążeniem, a dorastające dzieci przysparzają im kolejnych wyzwań. Kontynuacja jednego z najlepszych polskich seriali ostatnich lat.
Premiera 21 października.
Lupin, sezon 4.
Assane Diop postanawia skończyć z życiem złodzieja i odsiedzieć wyrok, by później rozpocząć nowe życie wraz z synem. Nic z tego. Plany komplikuje seria spektakularnych kradzieży dokonywanych przez tajemniczego przestępcę podszywającego się pod Lupina. Assane musi zatem wydostać się z więzienia i oczyścić swoje nazwisko.
Premiera 23 października.
Netflix: pozostałe duże premiery października
- Mniej obcy, 7 października
- Zwierzęta, 9 października
- Heart Eyes, 17 października
- Pułapka, 13 października
- Nikt tego nie chce, sezon 3., 22 października
Czytaj więcej o Netfliksie w Spider's Web:
Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).