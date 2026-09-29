Netflix szykuje gorący październik 2026. Najmocniejsze nowości

Netflix nie spoczywa na laurach. Choć niezmiennie pozostaje najpopularniejszym serwisem streamingowym świata, konkurencja nie śpi. Trzeba zatem zaspokoić najróżniejsze potrzeby subskrybentów - od masowo produkowanych gatunkowców pękających w szwach od wolt fabularnych (niekoniecznie sensownych), poprzez zapychacze zdatne do oglądania przy jednoczesnym scrollowaniu, aż po ambitniejsze, gwiazdorsko obsadzone produkcje, których zadaniem jest zadowolić bardziej wymagającego odbiorcę, krytyków i być może zgarnąć kilka nagród.



Jesień to doskonały czas na te większe premiery - w końcu streaming traci wówczas niebezpiecznego konkurenta, jakim jest ładna pogoda. Dlatego Netflix otwiera październik z przytupem - już 1 dnia tego miesiąca dostaniemy jedną z najbardziej wyczekiwanych, najważniejszych premier roku. A to dopiero początek.

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Netflix: najważniejsze nowości października

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Na wschód od Edenu

Nowa, siedmioodcinkowa adaptacja kultowej, wielkiej amerykańskiej powieści noblisty Johna Steinbecka. W centrum historii znajduje się Cathy Ames (Florence Pugh), której losy splatają się z dziejami rodziny Trasków oraz ich kolejnymi pokoleniami. To rozgrywająca się w Kalifornii na przełomie wieków XIX i XX opowieść o rodzinie, namiętnościach, wyborach i konflikcie dobra ze złem.



Premiera 1 października.

W głębinach

Josh Hartnett wciela się w rybaka z Nowej Fundlandii, którego spokojne życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy tajemnicze morskie stworzenie zaczyna terroryzować jego rodzinne miasteczko. Wraz z synem i oceanolożką próbuje odkryć, czym jest potwór i jakie tajemnice skrywa wyspa. Sześcioodcinkowy thriller połączy historię rodzinną z horrorem i lokalnymi legendami.



Premiera 8 października.

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Dyplomatka, sezon 4.

Kolejny rok z rzędu Kate Wyler wraca do świata międzynarodowych kryzysów, politycznych rozgrywek i rodzinnych komplikacji. Po wydarzeniach z 3. odsłoy dyplomatka musi zmierzyć się nie tylko z kolejnym zagrożeniem dla relacji USA-Wielka Brytania, ale także z konsekwencjami decyzji własnego męża i prezydent Grace Penn.



Premiera 15 października.

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Matki Pingwinów, sezon 2.

Półtora roku po wydarzeniach z pierwszego sezonu Kama, Ula, Tatiana i Jerzy zakładają własną szkołę dla swoich dzieci. Biegun Szczęścia szybko okazuje się jednak miejscem pełnym problemów: bohaterowie muszą walczyć z biurokracją, finansami i własnym emocjonalnym przeciążeniem, a dorastające dzieci przysparzają im kolejnych wyzwań. Kontynuacja jednego z najlepszych polskich seriali ostatnich lat.



Premiera 21 października.

Lupin, sezon 4.

Assane Diop postanawia skończyć z życiem złodzieja i odsiedzieć wyrok, by później rozpocząć nowe życie wraz z synem. Nic z tego. Plany komplikuje seria spektakularnych kradzieży dokonywanych przez tajemniczego przestępcę podszywającego się pod Lupina. Assane musi zatem wydostać się z więzienia i oczyścić swoje nazwisko.



Premiera 23 października.

Netflix: pozostałe duże premiery października

Mniej obcy, 7 października

Zwierzęta, 9 października

Heart Eyes, 17 października

Pułapka, 13 października

Nikt tego nie chce, sezon 3., 22 października

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