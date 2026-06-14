Harlan Coben to już marka. Użytkownicy Netfliksa uwielbiają seriale na podstawie jego książek, dlatego platforma ciągle dostarcza im pożądanych treści. "Za wszelką cenę" jest drugą adaptacją prozy pisarza, jaką dostajemy w tym roku. Pierwsza z nich pojawiła się w serwisie zaraz po sylwestrze. Zgodnie z oczekiwaniami "O krok za daleko" stało się hitem. Nadchodząca produkcja z pewnością podzieli jej los. Tym bardziej że zapowiada się bardzo interesująco.



Już fabuła "Za wszelką cenę" brzmi na wskroś cobenowsko. Nie zabraknie w niej na pewno tajemnic z przeszłości bohaterów i licznych zwrotów akcji. Słowem: wszystkiego, za co pokochaliśmy netfliksowe adaptacje prozy pisarza. To w końcu opowieść o więźniu. Ale też ojcu! Główny bohater został niesłusznie oskarżony o morderstwo syna. Będąc za kratami odkrywa, że chłopak wciąż żyje. Wyrusza więc na desperacką misję, żeby go uratować i udowodnić swoją niewinność.

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Idea netfliksowych adaptacji książek Harlana Cobena jest prosta: platforma realizuje je w różnych częściach świata. Tym razem padło na Stany Zjednoczone. Dzięki temu na ekranie zobaczymy słynną twarz. W główną rolę wciela się Sam Worthington. Gwiazdor "Avatara" zazwyczaj nie zawodzi, więc i tym razem jego nazwisko powinno być gwarancją doskonałej rozrywki. Potwierdzenie tych słów znajdziecie już w przyszły czwartek.

Znając miłość użytkowników Netfliksa do adaptacji prozy Harlana Cobena, nie należy się spodziewać, że będą zwlekać z seansem. Pewnie obejrzą wszystkie odcinki naraz. Bo w przypadku seriali na podstawie książek pisarza nie da się inaczej. Czyżby "Za wszelką cenę" miało więc być największym hitem przyszłego weekendu? Jest to bardzo prawdopodobne. O ile inny tytuł produkcji nie przebije. A konkurencja jest zacięta i... dość zaskakująca.

Może i nowych seriali, które mogą zagrozić nadchodzącej adaptacji, nie ma wiele. Za to w przypadku filmów sprawa wygląda już zupełnie inaczej. Dzień po "Za wszelką cenę" na Netfliksie pojawi się bowiem komedia romantyczna "Wiadomości dla Isabelle", a wraz z nią zadebiutuje poruszający dramat "Kolorowanka". One skutecznie mogą odwrócić uwagę użytkowników platformy od kryminału na podstawie prozy Harlana Cobena. W dodatku istnieje szansa, że zrobią to w ślad za nieco wcześniejszą premierą.

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Dzień przed "Za wszelką cenę" na Netfliksie pojawi się "Za duży na bajki 3". I czemu kolejny już sequel polskiego filmu familijnego miałby zagrozić kryminałowi? Sprawa jest prosta. Użytkownicy platformy z całego świata oszaleli swego czasu na punkcie pierwszej części serii. Choć najchętniej oglądali go Polacy, był to międzynarodowy hit. Nasza duma. Nasz towar eksportowy. Dlatego powstała dwójka i teraz trójka.

"Za dużego na bajki 3" jeszcze do niedawna mogliśmy oglądać w kinach. Film wszedł na wielkie ekrany na początku marca. Nieco ponad trzy miesiące po swojej premierze wchodzi na Netfliksa, żeby spróbować zawrócić użytkownikom w głowach. Pytanie, czy mu się to uda, jeszcze przez parę dni pozostaje otwarte. Pamiętajmy jednak, że dobrze nam znany gracz Waldek jest mocnym zawodnikiem. Nie można ignorować jego siły, którą tym razem przyjdzie mu udowadniać w starciu z Harlanem Cobenem. Tak czy siak, produkcji do oglądania w serwisie streamingowego giganta w najbliższym tygodniu nam nie zabraknie.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.