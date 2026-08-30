6 mocnych thrillerów podobnych do Szeptacza. A nawet lepszych

Historia małomiasteczkowego śledztwa, zaginięcia i mężczyzny gotowego przekroczyć wszelkie granice, by odnaleźć prawdę - to przepis, który sprawdza się od lat i wciąż potrafi trzymać w napięciu. Nic dziwnego, że „Szeptacz” tak szybko podbił serca (i nerwy) widzów na całym świecie. Postanowiliśmy więc przypomnieć filmy, które zbudowane są na podobnym fundamencie, na mrocznych zagadkach, złamanych bohaterach i motywach, które nie dają o sobie zapomnieć długo po napisach końcowych.



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Labirynt

To jeden z tych filmów, do których nie wracam, bo tak mną wstrząsnęły. Punkt wyjścia historii jest podobny do „Szeptacza”. W małym miasteczku dochodzi do zaginięcia dziecka, 6-letniej córki stolarza. Niestety śledztwo policji prowadzi donikąd. Ojciec dziewczyny postanawia wziąć sprawy we własne ręce. Jest bardzo zdeterminowany, a przy okazji jest twardym i bardzo wierzącym człowiekiem. O porwanie podejrzewa młodego mężczyznę i decyduje się wycisnąć z niego prawdę.

Milczenie owiec

Wiem, wiem, że to klasyk i najpewniej każdy z was go widział, ale na tej liście musi się znaleźć, gdyż „Szeptacz” czerpie z niego pełnymi garściami. W „Milczeniu owiec” młoda agentka FBI Clarice Starling próbuje dorwać seryjnego mordercę. Aby tego dokonać spotyka się bardzo groźnym seryjnym mordercą doktorem Hannibalem Lecterem. Ich spotkania będą miały wpływ nie tylko na sprawę, ale również na samą agentkę.

Zodiak

Potężny film opowiadający o pogoni za seryjnym mordercą. Fabuła zabiera nas w lata 60. XX wieku do San Francisco. Tytułowy Zodiak do dzisiaj pozostaje jednym z najgroźniejszych i budzących największą grozę przestępców w USA. Film opowiada o policjancie, który próbuje rozwikłać tożsamość groźnego przestępcy i rysowniku z San Francisco Chronicle, który ma własną teorię na ten temat. Szybko okazuje się, że obaj mężczyźni to jedyne osoby, które mogą złapać groźnego mordercę.

Rzeka tajemnic

Ten poruszający thriller opowiada historię trzech przyjaciół, których losy zostają naznaczone zniknięciem jednego z nich. Porwanie niszczy ich relację na lata. Pewnego jednak dnia muszą znowu przypomnieć sobie o traumatycznych wydarzeniach, gdy w brutalny sposób zostaje zamordowana nastolatka. Niestety, podejrzenie pada na jednego z nich. Mocne kino wypełnione po brzegi gwiazdami. Na ekranie zobaczycie między innymi: Kevina Bacona, Laurence’a Fishburne’a i Seana Penna.

Kolekcjoner

Ten thriller z Morganem Freemanem w roli głównej to prawdziwa gratka dla fanów mrocznych zagadek kryminalnych. Alex Cross, detektyw i psycholog sądowy, przyjeżdża do uniwersyteckiego miasteczka Durham, gdy dowiaduje się, że zaginęła jego siostrzenica. Szybko okazuje się, że to nie odosobniony przypadek – w okolicy działa seryjny porywacz podpisujący się jako Casanova, a lista zaginionych kobiet robi się coraz dłuższa.

Zniknięcia

To już nie thriller, ale pełnoprawny horror. Z „Szeptaczem” łączy go przede wszystkim punkt wyjścia. Tu też zaczyna się od zaginięcia dzieci. Ale nie jednego, a całej klasy. Całej, za wyjątkiem jednego chłopca, który cały czas przychodzi do szkoły. Wraz z kamerą obserwujemy tu losy nauczycielki, policjanta, rodziców zaginionych dzieci i dyrektora szkoły - każdy z nich staje się bohaterem osobnego rozdziału, a film stopniowo składa te fragmenty w jedną, coraz bardziej niepokojącą całość.

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