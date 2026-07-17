Nie zgadniesz, gdzie Netflix użył AI. Zrobił to 300 razy

Subskrybenci Netfliksa mogą być zaskoczeni informacją, że platforma wykorzystuje AI w swoich produkcjach. Teraz, przy okazji opublikowania raportu finansowego za drugi kwartał tego roku, streamingowy gigant ujawnił, że przy realizacji około 300 produkcjach palce maczała generatywna sztuczna inteligencja. Ted Sarandos, prezes Netfliksa, zaznaczył przy tym, że narzędzie nie zastąpi profesjonalistów z branży kreatywnej, a dzięki niemu można produkować proces produkcji przebiega taniej i szybciej.

Produkcje Netfliksa realizowane przy pomocy AI. Teraz jest ich około 300

Netflix ujawnił w raporcie, że generatywna sztuczna inteligencja jest stosowana "na każdym etapie procesu produkcji" - przekazało Variety. Oznacza to, że wykorzystuje się ją przy tworzeniu koncepcji, wstępnych wizualizacji oraz postprodukcji. Wśród około 300 tytułów zrealizowanych przy pomocy AI, znalazły się m.in. indyjski thriller sportowy "Gloria", brazylijski miniserial "Brazylia 1970: Trzecie mistrzostwo", a także serial dokumentalny "Amerykański eksperyment". W przypadku tej ostatniej AI pomogło w tworzeniu scen bitewnych z większą liczbą postaci.

Sarandos podkreślił, że sztuczna inteligencja daje twórcom takie narzędzia, które pomagają urzeczywistnić ich wizję. Na przykładzie "Amerykańskiego eksperymentu" dodał również, że został on wyprodukowany nie tylko 2 razy szybciej, ale również 2 razy taniej.

W coraz większym stopniu wykorzystujemy te narzędzia, aby dostarczać produkty o wyższej jakości szybciej i przy niższych kosztach niż w przypadku tradycyjnych metod. W niektórych przypadkach bez technologii GenAI produkcje musiałyby pominąć kluczowe ujęcia i sekwencje - wyjaśnił Sarandos.

Prezes Netfliksa zaznaczył jednocześnie, że wdrażanie sztucznej inteligencji na wielu obszarach nie oznacza, że profesjonaliści z branży kreatywnej zostaną zastąpieni przez AI:

Wierzymy, że do stworzenia czegoś wspaniałego potrzebni są wielcy artyści, a sztuczna inteligencja tego nie zmienia. Filmy są tworzone przez ludzi, którzy zajmują się tworzeniem filmów. Sztuczna inteligencja zapewnia im lepsze narzędzia, dzięki którym mogą tworzyć jeszcze lepsze dzieła.

W marcu Netflix kupił firmę InterPositive od Bena Afflecka, która ma pomóc filmowcom tworzyć lepsze dzieła. Mimo to Sarandos podkreślił, że nadal będzie istniało zapotrzebowanie na scenarzystów, aktorów czy oświetleniowców, jednak dzięki sztucznej inteligencji produkcje będzie można realizować w dużo bardziej wydajny sposób.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...