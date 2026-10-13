TVN na Netfliksie. To pierwsza tak duża umowa w Polsce

Ciekawa sprawa. Netflix poszerza katalog polskich produkcji o tytuły znane z anteny TVN-u. W najbliższym czasie - czyli już w październiku i listopadzie - w serwisie pojawią się popularne seriale oraz filmy spod niebiesko-żółtego szyldu, w tym „Magda M.”, „Prawo Agaty”, „Lekarze”, „Diagnoza” i kolejne części „Listów do M.”. Łącznie klienci streamingowego giganta zyskają dostęp do niemal 450 godzin programów związanych z ofertą stacji.

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Pierwsze produkcje zostaną udostępnione 28 października. Wśród nich znajdą się zarówno seriale obyczajowe i kryminalne, jak i komedie romantyczne - a to oznacza, że do biblioteki Netfliksa dołączą m.in. „Przepis na życie” oraz „Pułapka”, a także „Pod powierzchnią” i „Usterka”.

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Współpraca obejmie również emisję nowych odcinków „Młodych glin”. Drugi sezon serialu będzie trafiał na Netfliksa już godzinę po premierze telewizyjnej. Takie rozwiązanie zacznie obowiązywać 13 października, dzięki czemu widzowie będą mogli nadrobić kolejne odcinki bez konieczności czekania na zakończenie emisji całości w telewizji.

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„Magda M.” to jeden z najbardziej rozpoznawalnych seriali obyczajowych stacji, natomiast „Prawo Agaty” łączy wątki prawnicze z historiami z życia bohaterów. Z kolei „Listy do M.” pozwolą wrócić do popularnej serii polskich komedii romantycznych - na Netfliksie mają pojawić się wszystkie części od pierwszej do szóstej. Licencjonowane tytuły będą uzupełniać pozostałe polskie produkcje dostępne w serwisie, w tym jego własne premiery zaplanowane na jesień. A zatem „Mniej Obcy”, miniserial „Prawo Bestii” oraz wyczekiwany drugi sezon „Matek Pingwinów”.

Wszystkie wymienione produkcje będą dostępne - rzecz jasna - w ramach standardowej subskrypcji, bez dodatkowych opłat.



Co ważne: wprowadzenie seriali i filmów TVN do oferty Netfliksa nie oznacza, że znikną one z dotychczasowych miejsc dystrybucji. Wybrane tytuły nadal będzie można oglądać w TVN, Playerze i HBO Max. Nadawca zachowa również dotychczasowe prawa do ich wykorzystywania.

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To kolejne oblicze porozumienia między kluczowymi graczami. Przypomnę, że w Netfliksie lądowały już produkcje TVP, a serwisy streamingowe od dawna wymieniają się licencjami do swoich tytułów. To sensowne działanie. Dzięki udostępnianiu licencjonowanych produkcji seriale trafiają do nowych odbiorców, a widzowie zyskują większy wybór bez konieczności korzystania z kolejnej usługi. Z kolei nadawców i producentów taka współpraca stanowi z kolei dodatkową możliwość zarabiania na już zrealizowanych programach.

Lista wybranych produkcji TVN, które trafią na Netfliksa:

„Młode gliny”

„Prawo Agaty”

„Pułapka”

„Lekarze”

„Listy do M.” (części 1–6)

„Magda M.”

„Diagnoza”

„Przepis na życie”

„Pod powierzchnią”

„Usterka”

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