Netflix niespodziewanie wznawia popularny serial. Był spisany na straty

Można mieć wątpliwości co do produkcji Tylera Perry'ego. Mimo że nazwisko twórcy jest bardzo dobrze znane, to niekoniecznie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Reżyser, który został okrzyknięty twórcą jednego z najgorszych filmów, jakie kiedykolwiek powstały, czyli "Mea Culpa" (18 proc. na Rotten Tomatoes mówi samo za siebie), ma w swoim dorobku jeszcze kilka innych, delikatnie mówiąc, potworków. "Tyler Perry: Obłuda", "Bez orzekania o winie" czy "Ostatnia kropla" to tylko niektóre z nich.

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W kolekcji Perry'ego znajduje się również serial "Tyler Perry's Beauty in Black", który zadebiutował w 2024 roku. Ostatecznie doczekał się dwóch sezonów i można powiedzieć, że był on spisany na straty. Niedawno Netflix postanowił jednak reaktywować produkcję i za jednym zamachem ogłosił, że doczeka się nie tylko 3., ale i 4. sezonu.

Tyler Perry's Beauty in Black - Netflix ogłosił kontynuację na 3. i 4. sezon

Informacja na temat wznowienia serialu "Tyler Perry's Beauty in Black" pojawiła się w serwisie Tudum. Na temat kontynuacji wypowiedział się sam twórca:

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"Beauty in Black" powraca z 4. sezonem, a historia rodziny Bellarie jest daleka od zakończenia. Chciałem zgłębić o wiele więcej i jestem wdzięczny, że mogę kontynuować tę historię. Widzom, którzy towarzyszyli nam od pierwszego dnia, dziękujemy za oglądanie i dzielenie się tym ze światem. Kolejne odcinki już wkrótce!

Na ten moment nie wiadomo, kiedy 3. sezon zadebiutuje w serwisie. Netflix ujawnił jednak, na czym będzie się skupiał. Zgodnie z oficjalnym opisem, Kimmie (Taylor Polidore Williams) w końcu zasiądzie przy stole Bellarie, ale utrzymanie nowo odkrytej mocy nie będzie łatwe. W związku ze wybuchem rodzinnego konfliktu będzie ona zmuszona do zawarcia niełatwego sojuszu z Mallory (Crystle Stewart). Podczas gdy bohaterki będą musiały poruszać się w bezwzględnym świecie szantażu, zemsty i skrywanych sekretów, rodzina toczy wojnę, która zagrozi całemu imperium Bellarie.

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Szczegóły na temat 4. sezonu są na ten moment trzymane w ścisłej tajemnicy. Obecnie subskrybenci Netfliksa wciąż czekają na datę premier 3. sezonu, który być może zadebiutuje już niebawem. Od debiutu 2. odsłony minął już bowiem niecały rok.

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