Ciekawym zabiegiem jest także fakt, iż poszukiwania, które prowadzi mężczyzna, są okazją, by poznać jego samego. Trzeba zresztą przyznać, że Sam Worthington wcielił się w rolę zdesperowanego i szalonego męża bezbłędnie - w pewnym momencie pojawiły się we mnie wątpliwości, kto tutaj właściwie jest tym złym? Od początku bowiem staje się jasne, że Ray, który ma w dodatku problemy z alkoholem, nie jest szczęśliwy. Czy to on oszalał? Czy to może pracownicy szpitala knują przeciwko niemu? Odpowiedzi przychodzą wraz z wstrząsającym finałem, na który zdecydowanie warto czekać.