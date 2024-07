"Wyspa c***k" wywołała oburzenie wśród kobiet. Reżyserka zmienia tytuł filmu

Co interesujące, po researchu okazało się, że kobiety czują się tym słowem urażone. Widząc tytuł zapewniały, że nie chcą tego filmu oglądać, co było po części powodem mojej chęci do wykorzystania tego słowa. Odebrania go i zmienienia tak, aby nie wprowadzał dyskomfortu. Jeszcze jednak nie dotarliśmy do tego momentu. I myślę, że jako filmowiec muszę się z tym pogodzić. Zależy mi, żeby ludzie film zobaczyli i zależy mi, żeby ludzie czuli się z nim dobrze. (...) W bardzo jasny sposób wyartykułowano mi, że "c***a" jest słowem, na które my, nasze społeczeństwo nie jest jeszcze gotowe. Obstając przy swoim, musiałabym się mierzyć z wieloma problemami, czy to z MPAA, które nie pozwoliłoby umieścić tytułu na plakatach i bilboardach, czy z kinami, które nie zechciały drukować z nim biletów

- powiedziała Zoe Kravitz.