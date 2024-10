Twórca najgorszego filmu Netfliksa kontratakuje serialem. Na platformę zmierzają też lepsze tytuły

"Mea Culpa" szturmem wdarła się do świadomości użytkowników Netfliksa. Tytuł okazał się hitem. Z jakiego powodu? Tego do dzisiaj nie wiadomo. Bo przecież najpierw przejechali się po nim krytycy (aktualnie ma 17 proc. pozytywnych recenzji, wciąż za dużo), a potem widzowie. Tłumnie go oglądali, a potem równie tłumnie pisali o nim w mediach społecznościowych, nazywając produkcję nawet "najgorszym filmem wszech czasów".



Negatywne opinie to jedno, a wyniki - drugie. Po sukcesie komercyjnym "Mea Culpy" wiadomo było, że reżyser Tyler Perry powróci jeszcze na platformę (podpisał kontrakt na mnóstwo kolejnych produkcji). W międzyczasie zrobił jednak dla Prime Video "Divorce in Black", dla odmiany nazywane "najgłupszym filmem wszech czasów". Teraz na Netfliksa zawita "Beauty in Black", jego nowy serial. Czy będzie lepszy od wymienionych wyżej pełnych metraży? Wątpliwa sprawa.