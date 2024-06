Najlepsze produkcje o samolotach. TOP 10 filmów sensacyjnych rozgrywających się w powietrzu

"Top Gun" to kultowy film akcji, w którym Tom Cruise wciela się w rolę młodego i ambitnego pilota myśliwca, Pete'a "Mavericka" Mitchella. Maverick, wraz ze swoim przyjacielem Goose'em (Anthony Edwards), zostaje przyjęty do elitarnej szkoły lotniczej Top Gun, gdzie rywalizuje z najlepszymi pilotami. W trakcie szkolenia Maverick zmaga się z osobistymi demonami, nawiązuje ryzykowny romans z instruktorką (Kelly McGillis) i staje przed wyzwaniami, które sprawdzają jego umiejętności i charakter. Produkcja została nagrodzona Oscarem za piosenkę "Take My Breath Away".