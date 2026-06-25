Co obejrzeć w weekend? Netflix ma dla was piekielnie mocne kino

Netflix skutecznie walczy o uwagę widza. Niedawno dodał tytuły, które z prędkością światła wskoczyły na czołowe miejsca rankingów oglądalności. Spośród filmów, czerwono-czarnej platformie pod tym kątem przewodzą "Wiadomości dla Isabelle", "Minecraft: Film", a także polski "Za duży na bajki 3". Nie powinno nikogo zaskoczyć, że gdy mowa o serialach, tutaj prym znów wiedzie Harlan Coben i jego "Za wszelką cenę". Konkurencję zaś stanowi "Oaza", "Jedyny świadek", oraz koreańskie "Dam ci lekcję". Sprawdzamy, czym platforma próbuje zachęcić nas w nowy weekend.

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Netflix: nowości na weekend. TOP 5 tytułów

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Ręką Dantego

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 155 minut

155 minut Reżyseria: Julian Schnabel

Julian Schnabel Obsada: Oscar Isaac, Gerard Butler, John Malkovich, Gal Gadot, Jason Momoa, Martin Scorsese

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Julian Schnabel postawił sobie wysoko poprzeczkę. Jego film to historia równoległych losów współczesnego nowojorskiego pisarza Nicka Toschesa (Oscar Isaac), który wyrusza na niebezpieczną wyprawę, po tym jak szef mafii rozkazuje mu wykraść rękopis „Boskiej komedii” Dantego Alighieri, oraz samego Dantego (również Isaac), który szuka inspiracji, by stworzyć swoje najważniejsze dzieło. Ten film ma wiele, by zachwycić - dwutorowo idącą fabułę, oryginalny artystyczny koncept, refleksyjny ton i szokująco mocną obsadę (może nie uwierzycie, ale Gerard Butler tam naprawdę wymiata i zjada Malkovicha na śniadanie).

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Avatar: Ostatni władca wiatru, sezon 2

Lata emisji: 2024-

2024- Liczba sezonów: 2

2 Twórcy: Albert Kim

Albert Kim Obsada: Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley, Dallas Liu, Miya Cech

Kontynuacja hitowego, popularnego fantasy. Po słodko-gorzkim zwycięstwie, w którym uratowano Północne Plemię Wody przed inwazją Narodu Ognia, Awatar Aang (Cormier), Katara (Kiawentiio) i Sokka (Ian Ousley) przegrupowują się i wyruszają na misję przekonania nieuchwytnego Króla Ziemi do pomocy w walce z przerażającym Władcą Ognia Ozaiem (Daniel Dae Kim).

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Braciszek

Rok produkcji: 2026

2026 Reżyseria: Matt Spicer

Matt Spicer Obsada: John Cena, Eric Andre, Michelle Monaghan, Christopher Meloni

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John Cena od paru lat bardzo dobrze odnajduje się w komediowym kinie, z czego Netflix postanowił skorzystać. Aktor wciela się w Rudda - odnoszącego sukcesy zawodowe i poukładanego życiowo agenta nieruchomości. Jego życie wywraca się do góry nogami i zamienia w serię absurdalnych zdarzeń - zakłóca je bowiem pojawienie się Marcusa (Andre), "młodszego brata" Rudda.

Od 26 czerwca w serwisie.

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Noc w muzeum

Rok produkcji: 2006

2006 Czas trwania: 108 minut

108 minut Reżyseria: Shawn Levy

Shawn Levy Obsada: Ben Stiller, Robin Williams, Carla Guginp, Dick Van Dyke

Larry (Stiller) jest pechowcem w średnim wieku, który desperacko potrzebuje pracy. Finalnie, z braku laku przyjmuje posadę stróża nocnego w Muzeum Historii Naturalnej. Już podczas pierwszej zmiany w nowym miejscu, Larry odkrywa, że gdy w muzeum nie ma ludzi, to eksponaty - w postaci m.in. Theodore'a Roosevelta (Williams), małpki kapucynki czy Głowy z Wyspy Wielkanocnej - ożywają. Bohater musi zapanować nad chaosem, który się wówczas rozgrywa.

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Od 26 czerwca w serwisie.

Noc w muzeum 2

Rok produkcji: 2009

2009 Czas trwania: 105 minut

105 minut Reżyseria: Shawn Levy

Shawn Levy Obsada: Ben Stiller, Robin Williams, Amy Adams, Steve Coogan, Owen Wilson, Ricky Gervais

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Nic dziwnego, że po tak udanej pierwszej części powstała kolejna, a "stary skład" powrócił. Tym razem Larry (Stiller) ma już własną firmę produkującą przedmioty domowego użytku. W trakcie wizyty w Muzeum Historii Naturalnej dowiaduje się, że będzie ono modernizowane, a część eksponatów wywieziona i zastąpiona interaktywnymi hologramami. Równocześnie na horyzoncie jawi się nowe zagrożenie - starożytny egipski faraon Kahmunrah (Hank Azaria) planuje przejąć władzę nad światem.

Od 26 czerwca w serwisie.

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.