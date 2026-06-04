Co obejrzeć w długi weekend? Netflix ma film z absurdalnie dobrą obsadą

Pierwszy tydzień czerwca zapowiada się wyjątkowo. Nie tylko dlatego, że mamy do czynienia z długim weekendem (a przynajmniej ci, którzy mają w piątek wolne), ale również z racji ofensywy Netfliksa, który przygotował na ten okres kilka soczystych premier. Sprawdzamy, co serwis przygotował dla subskrybentów.

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Netflix: nowości na długi weekend. TOP 5 tytułów

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Michael Jackson: Werdykt

Lata emisji: 2026

Liczba sezonów: 1

Twórcy: Nick Green

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Jeszcze niedawno na wielkim ekranie mieliśmy do czynienia z "Michaelem", fabularnym biopicem Króla Popu, rozgrywającym się przed etapem oskarżeń o molestowanie seksualne. "Werdykt" to przedstawiona w formie dokumentalnego serialu, analiza procesu Jacksona, na którą składają się m.in. wypowiedzi świadków zaangażowanych w sprawę, a także rozmowy z przysięgłymi, którzy uniewinnili gwiazdora od oskarżeń.

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Od 3 czerwca na Netfliksie.

Poldi

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 94 minut

Reżyseria: Nicolas Berse-Gilles, Simone Schillinger, Kai Sehr

Obsada: Lukas Podolski

Lukas Podolski to gwiazda piłki nożnej, która swoim dorobkiem przykrywa większość, o ile nie wszystkich zawodników Ekstraklasy. Mimo, że wielu wątpiło, zawodnik zrealizował obietnicę, związał się z Górnikiem Zabrze, a niedawno został właścicielem klubu. "Poldi" to dokument, który przez całe dotychczasowe życie piłkarza: począwszy od okresu dorastania jako syn polskich emigrantów w Niemczech, przez mistrzostwo świata aż po aktualne czasy.

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Od 4 czerwca na Netfliksie.

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Jedyny świadek

Lata emisji: 2026

Liczba sezonów: 1

Twórcy: Rob Williams

Obsada: Jordan Bolger, Max Fincham, Neil Maskell, Kevin Eldon

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Tu ważna informacja: tego samego dnia do serwisu trafią dwie produkcje poświęcone śmierci Rachel Nickell. Jedna z nich to dokument, druga zaś jest miniserialem fabularnym. "Jedyny światek" opowiada historię dwuletniego syna Nickell, który jest jedynym świadkiem morderstwa mamy. Partner kobiety, zatroskany o stan psychiczny chłopca, usiłuje go chronić.

Od 4 czerwca na Netfliksie.

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Umrzeć powtórnie

Rok produkcji: 1991

Czas trwania: 108 minut

Reżyseria: Kenneth Branagh

Obsada: Kenneth Branagh, Emma Thompson, Robin Williams, Andy Garcia, Derek Jacobi

Jeden z pierwszych filmów w reżyserskiej karierze Kennetha Branagha. O dziwo, to nie adaptacja Szekspira, a kryminalny thriller. Jego głównym bohaterem jest Mike Church (Branagh), nowojorski detektyw, który zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych. Ostatnio nie ma zbyt dobrej passy, a światełkiem w tunelu zdaje się sprawa zlecona mu przez przeora lokalnego klasztoru. Śledczy ma wyjaśnić tożsamość kobiety, która wstąpiła właśnie do zakonu.

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Od 5 czerwca na Netfliksie.

Biurowy romans

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 114 minut

Reżyseria: Ol Parker

Obsada: Jennifer Lopez, Brett Goldstein, Betty Gilpin

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Ol Parker umie pracować z gwiazdami - to on stoi m.in. "Mamma Mia: Here We Go Again!", czy "Biletem do raju" z duetem Clooney-Roberts. W jego najnowszym, pierwszym po 4 latach filmie, stężenie gwiazdorskiej energii będzie wysokie. Jackie Cruz (Lopez) jest prezeską linii lotniczych Air Cruz. Mimo, że polityka firmy nie pozwala na intymne związki między pracownikami, kobiecie wpada w oko nowo zatrudniony prawnik, Daniel Blanchflower (Goldstein). Oboje muszą ukrywać swoją relację przed ludźmi z pracy.

Od 5 czerwca na Netfliksie.

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