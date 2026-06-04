REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Co obejrzeć w długi weekend? Netflix ma film z absurdalnie dobrą obsadą

Choć dla wielu najbliższy tydzień oznacza sporo czasu wolnego, dla Netfliksa to okres, w którym na do pokazania wiele ciekawych tytułów ze swojej nowej oferty. Wybraliśmy najciekawsze nowości platformy.

Adam Kudyba
Dodaj do ulubionych w Google
netflix weekend filmy seriale
REKLAMA

Pierwszy tydzień czerwca zapowiada się wyjątkowo. Nie tylko dlatego, że mamy do czynienia z długim weekendem (a przynajmniej ci, którzy mają w piątek wolne), ale również z racji ofensywy Netfliksa, który przygotował na ten okres kilka soczystych premier. Sprawdzamy, co serwis przygotował dla subskrybentów.

REKLAMA

Netflix: nowości na długi weekend. TOP 5 tytułów

REKLAMA

Michael Jackson: Werdykt

  • Lata emisji: 2026
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Nick Green
REKLAMA

Jeszcze niedawno na wielkim ekranie mieliśmy do czynienia z "Michaelem", fabularnym biopicem Króla Popu, rozgrywającym się przed etapem oskarżeń o molestowanie seksualne. "Werdykt" to przedstawiona w formie dokumentalnego serialu, analiza procesu Jacksona, na którą składają się m.in. wypowiedzi świadków zaangażowanych w sprawę, a także rozmowy z przysięgłymi, którzy uniewinnili gwiazdora od oskarżeń.

REKLAMA

Od 3 czerwca na Netfliksie.

Poldi

  • Rok produkcji: 2026
  • Czas trwania: 94 minut
  • Reżyseria: Nicolas Berse-Gilles, Simone Schillinger, Kai Sehr
  • Obsada: Lukas Podolski

Lukas Podolski to gwiazda piłki nożnej, która swoim dorobkiem przykrywa większość, o ile nie wszystkich zawodników Ekstraklasy. Mimo, że wielu wątpiło, zawodnik zrealizował obietnicę, związał się z Górnikiem Zabrze, a niedawno został właścicielem klubu. "Poldi" to dokument, który przez całe dotychczasowe życie piłkarza: począwszy od okresu dorastania jako syn polskich emigrantów w Niemczech, przez mistrzostwo świata aż po aktualne czasy.

REKLAMA

Od 4 czerwca na Netfliksie.

REKLAMA

Jedyny świadek

  • Lata emisji: 2026
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Rob Williams
  • Obsada: Jordan Bolger, Max Fincham, Neil Maskell, Kevin Eldon
REKLAMA

Tu ważna informacja: tego samego dnia do serwisu trafią dwie produkcje poświęcone śmierci Rachel Nickell. Jedna z nich to dokument, druga zaś jest miniserialem fabularnym. "Jedyny światek" opowiada historię dwuletniego syna Nickell, który jest jedynym świadkiem morderstwa mamy. Partner kobiety, zatroskany o stan psychiczny chłopca, usiłuje go chronić.

Od 4 czerwca na Netfliksie.

REKLAMA

Umrzeć powtórnie

  • Rok produkcji: 1991
  • Czas trwania: 108 minut
  • Reżyseria: Kenneth Branagh
  • Obsada: Kenneth Branagh, Emma Thompson, Robin Williams, Andy Garcia, Derek Jacobi

Jeden z pierwszych filmów w reżyserskiej karierze Kennetha Branagha. O dziwo, to nie adaptacja Szekspira, a kryminalny thriller. Jego głównym bohaterem jest Mike Church (Branagh), nowojorski detektyw, który zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych. Ostatnio nie ma zbyt dobrej passy, a światełkiem w tunelu zdaje się sprawa zlecona mu przez przeora lokalnego klasztoru. Śledczy ma wyjaśnić tożsamość kobiety, która wstąpiła właśnie do zakonu.

REKLAMA

Od 5 czerwca na Netfliksie.

Biurowy romans

  • Rok produkcji: 2026
  • Czas trwania: 114 minut
  • Reżyseria: Ol Parker
  • Obsada: Jennifer Lopez, Brett Goldstein, Betty Gilpin
REKLAMA

Ol Parker umie pracować z gwiazdami - to on stoi m.in. "Mamma Mia: Here We Go Again!", czy "Biletem do raju" z duetem Clooney-Roberts. W jego najnowszym, pierwszym po 4 latach filmie, stężenie gwiazdorskiej energii będzie wysokie. Jackie Cruz (Lopez) jest prezeską linii lotniczych Air Cruz. Mimo, że polityka firmy nie pozwala na intymne związki między pracownikami, kobiecie wpada w oko nowo zatrudniony prawnik, Daniel Blanchflower (Goldstein). Oboje muszą ukrywać swoją relację przed ludźmi z pracy.

Od 5 czerwca na Netfliksie.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
04.06.2026 07:23
Tagi: Filmy NetflixSeriale Netflix
REKLAMA
Najnowsze
20:11
Czy właśnie dostaliśmy najlepszy thriller 2026 roku? Zapiera dech i miażdży
Aktualizacja: 2026-06-03T20:11:00+02:00
19:02
Nowe fantasy Amazona ma tę moc. Na taką adaptację zabawek czekałem
Aktualizacja: 2026-06-03T19:02:00+02:00
17:27
Bilety na Łódź Summer Festival 2026. Jak je zdobyć?
Aktualizacja: 2026-06-03T17:27:00+02:00
15:55
Netflix przedłuża swój hit. Akcyjniak z Ritschonem dostanie kontynuację
Aktualizacja: 2026-06-03T15:55:36+02:00
14:20
Matt Damon doświadczył trudów Odyseusza. Nolan nie miał litości
Aktualizacja: 2026-06-03T14:20:15+02:00
12:30
Holland chciał przesunąć premierę Spider-Mana. Wszystko przez Odyseję
Aktualizacja: 2026-06-03T12:30:07+02:00
11:58
Polacy jeszcze nie widzieli horroru Backrooms, a już zapowiedziano 2. część
Aktualizacja: 2026-06-03T11:58:38+02:00
11:02
Tylko jeden aktor z Odysei nie powiedział od razu "tak" Nolanowi. Zgadniecie, który?
Aktualizacja: 2026-06-03T11:02:15+02:00
10:34
Nowe Gwiezdne Wrota skasowane. Fani wygrażają Amazonowi
Aktualizacja: 2026-06-03T10:34:17+02:00
9:51
Najlepsze filmy Netflix Original. TOP 27 tytułów. Ranking
Aktualizacja: 2026-06-03T09:51:50+02:00
9:21
Apple zapowiada kontynuację najlepszego serialu science fiction. Ale emocje
Aktualizacja: 2026-06-03T09:21:00+02:00
9:00
Sydney Sweeney miała naciskać na rozbierane sceny w 3. sezonie Euforii
Aktualizacja: 2026-06-03T09:00:42+02:00
19:54
Do tej roli Grabowski inspirował się Donem Corleone. Rozmawiamy o Morfeuszu
Aktualizacja: 2026-06-02T19:54:05+02:00
17:19
Co jest za drzwiami? Stamtąd coraz bliżej finału
Aktualizacja: 2026-06-02T17:19:00+02:00
16:41
Finał Euforii był niezły. A jednak niesmak pozostał
Aktualizacja: 2026-06-02T16:41:05+02:00
15:01
Ekranizacje ulubionych książek już na Netfliksie. Nowa kolekcja w serwisie
Aktualizacja: 2026-06-02T15:01:00+02:00
14:05
Morfeusz wciąga jak bagno. Polacy nakręcili świetny serial gangsterski
Aktualizacja: 2026-06-02T14:05:00+02:00
13:04
Widz pisał SMS-y podczas spektaklu. Rosamund Pike nie wytrzymała
Aktualizacja: 2026-06-02T13:04:22+02:00
11:38
Łódź Summer Festival 2026 nadchodzi. Line-up to ogień
Aktualizacja: 2026-06-02T11:38:16+02:00
11:26
Nowe sci-fi ma klimat Andora i Czarnobyla. Apple TV wygrał
Aktualizacja: 2026-06-02T11:26:45+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA