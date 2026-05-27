REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

O co chodzi w zakończeniu The Boroughs? Wyjaśniamy finał serialu Netfliksa

„The Boroughs” to świeżutka propozycja Netfliksa, która zabiera nas do koszmarnego domu opieki dla osób starszych. Jednak zakończenie zostawiło nas z licznymi pytaniami. Dlaczego główny bohater mignął? Kim była Matka? I w ogóle o co w tym wszystkim chodzi?

Konrad Chwast
the boroughs netflix zakonczenie
REKLAMA

 „The Boroughs” szybko wspiął się na listę najpopularniejszych produkcji serwisu Netflix. Serial reklamowany nazwiskiem braci Duffer, czyli twórców „Stranger Things”, rzeczywiście trochę przypominał historię grupy dzieciaków, które muszą zmierzyć się z czymś niesamowitym. Tylko że zamiast dzieciaków, mamy do czynienia z emerytami. Kluczowe jednak pytanie brzmi: o co chodzi w zakończeniu?

REKLAMA

The Boroughs – zakończenie serialu Netfliksa

REKLAMA

Ważna informacja: tak, w tym tekście są spoilery.

Serial pozornie wszystko wyjaśnił. Historia skończyła się dobrze. Ekipa staruszków pokonała mrocznych właścicieli Włości i jednocześnie spełniła wolę Matki. Serial jednak kończy się dwoma istotnymi elementami, które mogą nie dawać spokoju widzom.

REKLAMA

The Boroughs – Sam i scena przed lustrem

Po pierwsze to mignięcie w lustrze. Sam Cooper (Alfred Molina) stoi w łazience i patrzy w lustro. Fani i „Stranger Things”, i „Miasteczka Twin Peaks” musieli wyczuć, że coś tu się kroi. No i rzeczywiście. Przez kilka sekund sylwetka Sama… mignęła. Dokładnie tak, jak migały postacie, które w jakiś sposób były związane z Matką. Podobne zjawisko zobaczył nawet Blaine w swoim śnie. Jeden z twórców serialu Jeffrey Addis tłumaczy to tak:

REKLAMA

Matka nadaje sygnał, coś w rodzaju SOS, a ta wiadomość jest odbierana przez ludzi, którzy są na nią wrażliwi (…).  Matka transmituje sygnał i właśnie dlatego bawiliśmy się motywem starych telewizorów oraz samą ideą transmisji. Coś się dzieje, coś unosi się w powietrzu – mówił serwisowi Tudum.

Rzecz w tym, że to mignięcie ma jeszcze jedno znaczenie – to sygnał do widzów i Netfliksa, że twórcy nie zamykają całkiem historii. To informacja, że gdyby się zdecydowano, to istnieje pomysł na 2. sezon.

REKLAMA

The Boroughs – Kosmiczne ujęcie i ostatnie sekundy serialu

Ostatnie sekundy to spojrzenie na niebo. Kamera żegna się z bohaterami i przez dłuższą chwilę pokazuje rozgwieżdżone niebo nad pustynią. To prosty sygnał sugerujący coś, co nie do końca wybrzmiało w serialu, czyli fakt, że Matka i jej dzieci nie pochodzą z Ziemi. Oznacza to mniej więcej tyle, że może to być niejedyny kosmiczny byt, który pojawił się tutaj, co również otwiera drzwi do kolejnych sezonów kolejne sezony.

Czytaj także: Czy będzie 2. sezon The Boroughs? To hit Netfliksa

REKLAMA
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

O co chodziło z tajemniczą jaskinią?

Serial był pisany z myślą o kolejnych sezonach. Między innymi dlatego nie wszystkie kwestie zostały wyjaśnione. Jedną z nich jest tajemnicza jaskinia, w której jeden z bohaterów znalazł owoc mający podobne zdolności, co krew Matki. Wiemy, że scenarzyści Will Matthews i Jeffrey Addiss, w pierwotnym scenariuszu umieścili scenę, która wyjaśnia, skąd to tajemnicze miejsce w ogóle się wzięło. Zdecydowali się jednak nie umieszczać jej w serialu, żeby rozwiązanie tej zagadki umieścić w kolejnym sezonie. Potencjalnym kolejnym sezonie. Oznacza to niestety, że jeśli serial nie zostanie przedłużony, to nigdy możemy się tego nie dowiedzieć.

Choć skojarzenia z zakazanym owocem z rajskiego ogrodu mogą być tu na miejscu, to twórcy raczej chcieli pokazać, jaki jest koszt oszukiwania czasu. Gdy Art (Clarke Peters) zjada owoc, odzyskuje siłę i witalność na zaledwie jeden dzień. Następnie płaci za to cenę, zwraca jedzenie, robi się zawistny i nostalgiczny, a następnie przeżywa coś, co można by określić gigantycznym kacem. Jego historia sugeruje wprost, że nie da się oszukiwać czasu bez konsekwencji.

the boroughs serial zakonczenie
The Boroughs - tajemnicze drzewo
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Konrad Chwast
27.05.2026 16:13
Tagi: Co obejrzeć?Seriale Netflix
REKLAMA
Najnowsze
13:45
Guy Ritchie wraca z hukiem. Zawodowcy to jego najlepszy film od lat
Aktualizacja: 2026-05-27T13:45:00+02:00
13:37
Eskapada XD to nowy serial od Malcolma XD. Na to czekałem
Aktualizacja: 2026-05-27T13:37:03+02:00
10:55
Nowy serial wypełnia pustkę po jednym z najlepszych sci-fi wszech czasów
Aktualizacja: 2026-05-27T10:55:21+02:00
10:11
Yellowstone nie miało większego hitu. Nowy serial pobił rekord
Aktualizacja: 2026-05-27T10:11:57+02:00
9:42
Spider-Noir jest już dostępny. Prime Video zagrał o wszystko
Aktualizacja: 2026-05-27T09:42:59+02:00
8:57
Kto zagra Spider-Mana w Avengers: Doomsday? Nie uwierzycie
Aktualizacja: 2026-05-27T08:57:38+02:00
20:44
Idealny na film do obejrzenia z mamą. Zrobiło mi się ciepło na sercu
Aktualizacja: 2026-05-26T20:44:00+02:00
20:18
Gargamel nie odpuszcza. Pokazał nowy materiał
Aktualizacja: 2026-05-26T20:18:11+02:00
18:01
Kluczowa postać Euforii została uśmiercona. Może to i lepiej
Aktualizacja: 2026-05-26T18:01:00+02:00
17:33
Czy będzie 2. sezon The Boroughs? To hit Netfliksa
Aktualizacja: 2026-05-26T17:33:00+02:00
16:51
Kino nie lubi starszych kobiet. Woli Chrisów i gadające zwierzęta
Aktualizacja: 2026-05-26T16:51:00+02:00
16:12
Jeden serial miażdży Stamtąd. Użytkownicy Netfliksa nie mają wątpliwości
Aktualizacja: 2026-05-26T16:12:00+02:00
15:27
Pedro Pascala w Mandalorianie i Grogu jest jak na lekarstwo. Dlaczego?
Aktualizacja: 2026-05-26T15:27:10+02:00
14:51
Bedoes nie wygrał Fryderyka. Zwrócił się do fanów
Aktualizacja: 2026-05-26T14:51:42+02:00
14:37
Superman pojawił się w 3. sezonie Euforii. To nie żart
Aktualizacja: 2026-05-26T14:37:56+02:00
12:47
Netflix pokazał nowości na czerwiec 2026. Tak to się robi
Aktualizacja: 2026-05-26T12:47:12+02:00
12:07
Film prosto z kina debiutuje w Disney+. Czegoś takiego jeszcze nie grali
Aktualizacja: 2026-05-26T12:07:12+02:00
11:40
Co nowego w czerwcu 2026 w SkyShowtime? Przecieram oczy
Aktualizacja: 2026-05-26T11:40:50+02:00
10:53
Potężne doniesienia o Avengers 5 i 6. Wiemy, o czym opowie film
Aktualizacja: 2026-05-26T10:53:03+02:00
9:54
Kim jest Miranda ze Stamtąd? Wyjaśniamy znaczenie tej postaci
Aktualizacja: 2026-05-26T09:54:36+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA