„The Boroughs” szybko wspiął się na listę najpopularniejszych produkcji serwisu Netflix. Serial reklamowany nazwiskiem braci Duffer, czyli twórców „Stranger Things”, rzeczywiście trochę przypominał historię grupy dzieciaków, które muszą zmierzyć się z czymś niesamowitym. Tylko że zamiast dzieciaków, mamy do czynienia z emerytami. Kluczowe jednak pytanie brzmi: o co chodzi w zakończeniu?

The Boroughs – zakończenie serialu Netfliksa

Ważna informacja: tak, w tym tekście są spoilery.

Serial pozornie wszystko wyjaśnił. Historia skończyła się dobrze. Ekipa staruszków pokonała mrocznych właścicieli Włości i jednocześnie spełniła wolę Matki. Serial jednak kończy się dwoma istotnymi elementami, które mogą nie dawać spokoju widzom.

The Boroughs – Sam i scena przed lustrem

Po pierwsze to mignięcie w lustrze. Sam Cooper (Alfred Molina) stoi w łazience i patrzy w lustro. Fani i „Stranger Things”, i „Miasteczka Twin Peaks” musieli wyczuć, że coś tu się kroi. No i rzeczywiście. Przez kilka sekund sylwetka Sama… mignęła. Dokładnie tak, jak migały postacie, które w jakiś sposób były związane z Matką. Podobne zjawisko zobaczył nawet Blaine w swoim śnie. Jeden z twórców serialu Jeffrey Addis tłumaczy to tak:

Matka nadaje sygnał, coś w rodzaju SOS, a ta wiadomość jest odbierana przez ludzi, którzy są na nią wrażliwi (…). Matka transmituje sygnał i właśnie dlatego bawiliśmy się motywem starych telewizorów oraz samą ideą transmisji. Coś się dzieje, coś unosi się w powietrzu – mówił serwisowi Tudum.

Rzecz w tym, że to mignięcie ma jeszcze jedno znaczenie – to sygnał do widzów i Netfliksa, że twórcy nie zamykają całkiem historii. To informacja, że gdyby się zdecydowano, to istnieje pomysł na 2. sezon.

The Boroughs – Kosmiczne ujęcie i ostatnie sekundy serialu

Ostatnie sekundy to spojrzenie na niebo. Kamera żegna się z bohaterami i przez dłuższą chwilę pokazuje rozgwieżdżone niebo nad pustynią. To prosty sygnał sugerujący coś, co nie do końca wybrzmiało w serialu, czyli fakt, że Matka i jej dzieci nie pochodzą z Ziemi. Oznacza to mniej więcej tyle, że może to być niejedyny kosmiczny byt, który pojawił się tutaj, co również otwiera drzwi do kolejnych sezonów kolejne sezony.



O co chodziło z tajemniczą jaskinią?

Serial był pisany z myślą o kolejnych sezonach. Między innymi dlatego nie wszystkie kwestie zostały wyjaśnione. Jedną z nich jest tajemnicza jaskinia, w której jeden z bohaterów znalazł owoc mający podobne zdolności, co krew Matki. Wiemy, że scenarzyści Will Matthews i Jeffrey Addiss, w pierwotnym scenariuszu umieścili scenę, która wyjaśnia, skąd to tajemnicze miejsce w ogóle się wzięło. Zdecydowali się jednak nie umieszczać jej w serialu, żeby rozwiązanie tej zagadki umieścić w kolejnym sezonie. Potencjalnym kolejnym sezonie. Oznacza to niestety, że jeśli serial nie zostanie przedłużony, to nigdy możemy się tego nie dowiedzieć.



Choć skojarzenia z zakazanym owocem z rajskiego ogrodu mogą być tu na miejscu, to twórcy raczej chcieli pokazać, jaki jest koszt oszukiwania czasu. Gdy Art (Clarke Peters) zjada owoc, odzyskuje siłę i witalność na zaledwie jeden dzień. Następnie płaci za to cenę, zwraca jedzenie, robi się zawistny i nostalgiczny, a następnie przeżywa coś, co można by określić gigantycznym kacem. Jego historia sugeruje wprost, że nie da się oszukiwać czasu bez konsekwencji.

The Boroughs - tajemnicze drzewo

Konrad Chwast 27.05.2026 16:13

