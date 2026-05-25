Fani Big Mouth pokochają Okres godowy. Reszta go znienawidzi

"Big Mouth" przez długie lata funkcjonowało jako flagowy projekt z Nickiem Krollem i Andrew Goldbergiem na czele. To uniwersum jest już jednak zamkniętym etapem, więc twórcy zdecydowali się obrać nieco inny kierunek. Ze świata nastolatków i hormonalnych potworów postanowili przenieść się do lasu. Czy było to udane posunięcie?

Adam Kudyba
okres godowy netflix opinia
Nadużyciem byłoby stwierdzenie, że wychowałem się na "Big Mouth". Fakt faktem jednak, że serial Netfliksa w moim przypadku miał swój szczyt w okolicach wieku typowego dla dojrzewania. Był w moich oczach zabawną rozrywką, która czasami była przegięta do przesady, a czasami oferowała ciekawe refleksje związane z dorastaniem i odkrywaniem siebie, podobnie zresztą było z "Zasobami ludzkimi". Dlatego właśnie "Okres godowy" był dla mnie niekoniecznie wysoko na liście najbardziej oczekiwanych tytułów roku czy nawet miesiąca, ale pomyślałem sobie: "okej, mam sentyment, zobaczymy co z tego wyjdzie".

Okres godowy to leśne Big Mouth. A raczej jego średnia kopia

Akcja serialu rozgrywa się w lesie. Josh (Zach Woods) to niedźwiedź, któremu przydarzyła się nietypowa rzecz: jego sen zimowy potrwał o dwa tygodnie dłużej, niż miał. Jego partnerka Olivia wykorzystała ten moment, by w końcu od niego odejść. Zrozpaczony zwierzak żali się swoim przyjaciołom - niewyżytemu i jednocześnie kruchemu emocjonalnie szopowi Rayowi (Nick Kroll), niezręcznej, wstydliwej lisicy Penelope (Sabrina Jalees) i Łani (June Diane Raphael), która niedawno straciła matkę.

Warto na wstępie zaznaczyć, że "Okres godowy" to pozycja o niemal identycznym poczuciu humoru, co wspomniane wcześniej tytuły, za które odpowiadają Kroll, Goldberg, Jennifer Flackett i Mark Levin. Jeśli kogoś ono odrzucało już wtedy, nowy serial twórców nie będzie zachęcał tej publiki do zmiany zdania. W zasadzie koncept jest w dużej mierze podobny - mamy bowiem grupę bohaterów, którzy zmagają się z problemem w postaci odnalezienia się w swoim środowisku i oczekiwań, jakie ono na nie nakłada, zwłaszcza gdy chodzi o życie uczuciowe.

Nie bez powodu akcja rozgrywa się w tytułowym etapie życia, którego podstawowym założeniem jest znalezienie partnera, a w dalszym ciągu pewnie też prokreacja. "Okres godowy" jednak wprowadza do świata zwierząt schemat znany z "ludzkich" seriali. Mamy więc niedźwiedzia, który nieudolnie leczy rany po rozstaniu z dziewczyną, szopa z bujnym i licznym doświadczeniem w relacjach damsko-męskich, lisicę, która boi się zagadać i źle wypaść w cudzych oczach. A to wszystko podane w tradycyjnie już, lekki, ale odnoszący się do rzeczywistości, sposób.

Twórcy tak naprawdę serwują nam powtórkę z rozrywki, tylko dopasowują ją do innej scenerii. Zamiast domów i szkół z amerykańskich przedmieść mamy las, zamiast dzieciaków - zwierzęta, a zamiast ich związkowych i seksualnych rozterek - strach przed samotnością i posuchą w okresie godowym. To solidny i fajny koncept (przyznam, że pomysł pokazani "stron randkowych" jest naprawdę kreatywny), jednak jego największą wadą jest wtórność względem "Big Mouth". W trakcie oglądania serialu bardzo często czułem się, jakby twórcy łapali się praktycznie wszystkiego, co tam im pomogło odnieść sukces. Tutaj sprawia to wrażenie wymuszonej kopii, choć zdaję sobie sprawę, że fani dotychczasowej twórczości Krolla nie będą kręcić nosem na to, co zobaczą w "Okresie godowym".

Doceniam to, co Kroll, Goldberg i cała reszta dotychczas zrobili - widać, że mają serce do stworzonego przez siebie świata i metody twórczej. Tak kurczowo się jednak tego wszystkiego trzymają, że "Okres godowy" finalnie niewiele wnosi, nie jest oryginalny i jedzie na oparach nostalgii wobec poprzednika. To sprawia, że oglądaniu nie towarzyszy jakaś wielka przyjemność. Chciałoby się powiedzieć: stara bieda.

25.05.2026 19:52
