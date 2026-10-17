Nicolas Cage jeszcze nic. Do Detektywa dołącza Banderas
Twórcy „Detektywa” idą na grubo. W każdym sezonie pojawiają się aktorzy z pierwszych stron serwisów internetowych. Tym razem będzie jednak wyjątkowo, bo na ekranie spotkają się ze sobą Nicolas Cage i Antonio Banderas.
Poznaliśmy właśnie obsadę 5. sezonu „Detektywa”. Nicolas Cage i Antonio Banderas pojawią się nowym sezonie uwielbianej antologii od HBO. Choć plotki krążyły już od dawna, to dopiero teraz zostało to potwierdzone oficjalnie.
Nicolas Cage i Antonio Banderas w 5. sezonie Detektywa
Dwaj aktorzy będą w nowym sezonie głównymi bohaterami produkcji, która jak zawsze opowie o nietypowej zbrodni, której rozwiązanie będzie wymagać czegoś więcej niż tylko śledczego talentu i rzetelnej pracy. Zwykle tytułowi detektywi muszą zajrzeć w głąb siebie, aby w ogóle ruszyć z miejsca.
O tym, że Nicolas Cage pojawi się w serialu spekulowano już od kilku miesięcy, a pierwsze plotki pojawiały się od 2025 roku. Choć wtedy trudno było dać wiarę, czy to realne przesłanki, czy życzeniowe myślenie fanów, to w zeszłym tygodniu informacja ta została potwierdzona. Zaledwie kilka godzin temu potwierdzono (za Variety), że do serialu dołączy również Antonio Banderas. Znany z filmów „Desperado” i „Maski Zorro” aktor grywał również u Pedro Almodovara, a ostatnio wystąpił w filmie „Tony”, gdzie wcielił się w szefa kuchni i właściciela knajpki, który zatrudnił Anthony’ego Bourdaina (Dominic Sesa).
Kiedy premiera 5. sezonu Detektywa?
Data premiery 5. sezonu „Detektywa” nie jest znana. Wiemy, że produkcja ma się rozpocząć w 2027 roku. Oznacza to, że najwcześniej serial zobaczymy w 2028. Za nowy sezon odpowiada showrunnerka Issa López, która wyreżyserowała 4. odsłonę serii. Nadchodzący sezon będzie rozgrywał się w Jamaica Bay w stanie Nowy Jork.
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Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.