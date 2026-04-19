Myślałam, że już nic mnie zaskoczy. Aż pojawił się kryminał Malachit

W ubiegłym roku mój redakcyjny kolega miał okazję recenzować powieść "Agat" autorstwa Michała Wierzby (odsyłam was do jego artykułu). Bardzo chwalił on tę książkę, dlatego kiedy dzięki uprzejmości wydawnictwa W.A.B. w moje ręce wpadła powieść z serii Sumienie półszlachetne, czyli "Malachit", wiedziałam, że z ciekawości zerknę, czy ta nowość na rynku wydawniczym to coś wartego uwagi. Najpierw powiedziałam sobie, że przeczytam pierwsze kilka stron. Zastał mnie późny wieczór, kiedy zorientowałam się, że za mną już połowa książki. A myślałam, że już nic mnie nie zaskoczy.

Malachit - recenzja powieści kryminalnej Michała Wierzby

Historia zaczyna się niepokojącym (i doskonale napisanym) opisem porwania. Po chwili autor przenosi nas w inne miejsce w lesie, gdzie Sławomir Ryczel wraz z kolegą biorą udział w polowaniu. Tym razem nie na zwierzynę, a na człowieka. Ryczel od kilku dni szuka bowiem swojej zaginionej córki, Amandy. Nastolatka wsiadła do samochodu obcego mężczyzny, który czekał na nią pod szkołą, i ślad po niej zaginął. Ojciec i lokalna policja nie poddają się, skupiając się na poszukiwaniach dziewczyny. W lesie zaskakuje ich jednak tajemniczy napastnik, który zabija Sławomira i jego kolegę.

Splotem przypadków 26 lat później w splamione krwią okolice trafia policjant Leon Deker. Po wydarzeniach z "Agatu" zostaje on bowiem zesłany na wygnanie do Niezgody, małej mieściny, gdzie na komisariacie ma zajmować się biurową robotą, wtopić się w klimat zabitej dechami wioski, a przede wszystkim się nie wychylać. Deker nie jest jednak w stanie usiedzieć na miejscu - w związku z tym, że jego dociekliwość nie zna granic, a on sam jest magnesem na podejrzane sprawy, trafia na trop zbrodni sprzed lat.

W rocznicę tragedii sprzed ponad ćwierć wieku policjanci zostają zmuszeni do interwencji, kiedy żona Sławka i matka Amandy rozwiesza plakaty ze zdjęciem swojej córki. Ryczelowa, która przez miejscowych nazywana jest wariatką, twierdzi bowiem, że Amanda żyje, powołując się na matczyną intuicję. Mieszkańcy są już odporni na jej ekscesy, jednak Leonowi nie daje to spokoju. Gdy Ryczelowa wręcza mu naszyjnik z malachitowym sercem, który należał do Amandy, Deker postanawia zagłębić się w nierozwiązaną od lat sprawę.

"Malachit" to solidnie napisany kryminał, który bardzo mnie zaskoczył. Przyznam, że oceniłam książkę po okładce z charakterystycznym fontem, przez co byłam przekonana, że nie do końca przypadnie mi do gustu. Na szczęście w tych aspektach po cichu liczę na to, że nie będę miała racji, no i w tej sytuacji tak rzeczywiście było - najnowszy kryminał Wierzby to kawał lektury, która zabiera czytelników w miejsca o każdym odcieniu zieleni. Autor z każdym kolejnym opisem podbija ten kolor jeszcze mocniej i udaje mu się to fenomenalnie - dawno nie miałam do czynienia z tak interesującą charakterystyką przyrody, która od razu podsuwa w głowie adekwatne obrazy.

Wierzba doskonale łączy kilka wątków, również tych związanych z życiem prywatnym Dekera, i po mistrzowsku kreuje kryminalną historię. Dzięki temu "Malachit" to powieść, której nie da się odłożyć bez poczucia, że nie chciałoby się do niej wrócić. Mimo że postać policjanta po przejściach już mi się trochę przejadła, to bardzo mnie ta książka zaskoczyła i myślę, że fanom polskich kryminałów również może przypaść do gustu. Seria "Sumienia półszlachetne" to coś świeżego, co warto śledzić.

Anna Bortniak 19.04.2026 09:01

