Kolejność czytania książek o Harrym Hole'u. Ile ich jest?
Seria powieści o Harrym Hole'u autorstwa Jo Nesbø cieszy się ogromną popularnością. W jakiej kolejności czytać norweskie kryminały i ile ich jest? Oto pełna lista.
W serwisie Netflix jakiś czas temu zadebiutował serial "Harry Hole". Premierowy sezon jest oparty głównie o powieść "Pentagram", ale wydanych książek Jo Nesbø było oczywiście więcej. Pierwszy tom zadebiutował w Norwegii już w 1997 roku, natomiast najnowsza powieść pojawiła się na rynku wydawniczym w 2023 roku. Czy możemy spodziewać się więcej? Tego nie wiadomo. Na ten moment można jedynie przyjrzeć się pokaźnej ilości książek norweskiego pisarza kryminałów i zapoznać się z dotychczasowymi wydawnictwami. Ile ich jest i w jakiej kolejności je czytać? Sprawdzamy.
Harry Hole - w jakiej kolejności czytać kryminały Jo Nesbø? Pełna lista książek
Człowiek nietoperz
- Tytuł książki: Człowiek nietoperz (Flaggermusmannen)
- Autor: Jo Nesbø
- Tłumaczenie: Iwona Zimnicka
- Wydawnictwo: Wydawnictwo Dolnośląskie
- Liczba stron: 344
- Data wydania: 1997
- Data wydania polskiego: 2005
- Ocena Lubimyczytać: 6,5/10
W 1. tomie serii o Harrym Hole'u norweski policjant zjawia się w Sydney, aby rozwikłać sprawę zabójstwa Inger Holter. W związku z tym, że wygląda to na dzieło seryjnego mordercy, pomaga mu w tym lokalny funkcjonariusz, Andrew Kensington. Obaj filtrują dzielnicę domów publicznych i podejrzanych lokali, gdzie narkotyki i dewianci seksualni są na porządku dziennym. Natłok informacji sprawia, że Harry nie potrafi myśleć logicznie. Gdy jednak zaczyna łączyć kropki, może być już za późno.
Karaluchy
- Tytuł książki: Karaluchy (Kakerlakkene)
- Autor: Jo Nesbø
- Tłumaczenie: Iwona Zimnicka
- Wydawnictwo: Wydawnictwo Dolnośląskie
- Liczba stron: 319
- Data wydania: 1998
- Data wydania polskiego: 2011
- Ocena Lubimyczytać: 6,9/10
W 2. tomie Hole ponownie zostaje wysłany za granicę, tym razem do stolicy Tajlandii. Tam, w domu publicznym, zostaje odnalezione ciało norweskiego ambasadora. By uniknąć skandalu w Oslo, Harry wyrusza do Bangkoku, gdzie wśród świątyń, palarni opium, dziecięcych prostytutek i barów go-go próbuje rozwikłać tę sprawę. Wkrótce odkrywa, że może w niej chodzić o coś więcej niż tylko o samo zabójstwo.
Czerwone gardło
- Tytuł książki: Czerwone gardło (Rødstrupe)
- Autor: Jo Nesbø
- Tłumaczenie: Iwona Zimnicka
- Wydawnictwo: Wydawnictwo Dolnośląskie
- Liczba stron: 424
- Data wydania: 2000
- Data wydania polskiego: 2006
- Ocena Lubimyczytać: 7,4/10
W "Czerwonym gardle" Harry Hole wraca do Norwegii, gdzie walczy nie tylko z samotnością i chorobą alkoholową, ale również neofaszystami. W ich kręgach odnaleziony zostaje stary hitlerowiec z poderżniętym gardłem. Gdy śledczy wpada na ślad przemyconego do Norwegii snajperskiego karabinu, zaczyna podejrzewać, że sprawa może sięgać II wojny światowej. Nie zdaje sobie sprawy, że morderca bacznie obserwuje każdy jego ruch.
Trzeci klucz
- Tytuł książki: Trzeci klucz (Sorgenfri)
- Autor: Jo Nesbø
- Tłumaczenie: Iwona Zimnicka
- Wydawnictwo: Wydawnictwo Dolnośląskie
- Liczba stron: 424
- Data wydania: 2002
- Data wydania polskiego: 2007
- Ocena Lubimyczytać: 7,4/10
"Trzeci klucz" skupia się z kolei na tajemniczym Ekspedytorze, który napada na banki. Wskutek jednego rabunku z jego ręki ginie młoda kasjerka. W sprawę angażuje się nie tylko Harry, ale również jego obiecująca partnerka. W międzyczasie policjant prowadzi swoje prywatne śledztwo w związku ze śmiercią Anny, jego byłej kochanki-artystki. Zagadka zaczyna być coraz bardziej skomplikowana, kiedy Hole zaczyna być szantażowany podejrzaną korespondencją.
Pentagram
- Tytuł książki: Pentagram (Marekors)
- Autor: Jo Nesbø
- Tłumaczenie: Iwona Zimnicka
- Wydawnictwo: Wydawnictwo Dolnośląskie
- Liczba stron: 376
- Data wydania: 2003
- Data wydania polskiego: 2007
- Ocena Lubimyczytać: 7,6/10
Serial "Harry Hole" na Netfliksie został oparty głównie o powieść "Pentagram". W tej książce Harry po swojej kolejnej wpadce alkoholowej otrzymuje wypowiedzenie. Zanim jednak opuści szeregi policji, zostaje zaangażowany do pomocy w śledztwie Toma Waalera. Hole podejrzewa, że jego kolega po fachu ma coś wspólnego ze śmiercią koleżanki-policjantki, Ellen Gjelten, jednak nie może mu niczego udowodnić. Obaj tropią jednak seryjnego mordercę, który zostawia ślady w postaci odciętych palców u rąk swoich ofiar oraz pentagramów.
Wybawiciel
- Tytuł książki: Wybawiciel (Frelseren)
- Autor: Jo Nesbø
- Tłumaczenie: Iwona Zimnicka
- Wydawnictwo: Wydawnictwo Dolnośląskie
- Liczba stron: 429
- Data wydania: 2005
- Data wydania polskiego: 2009
- Ocena Lubimyczytać: 7,6/10
W kolejnym tomie o tytule "Wybawiciel" inspektor Hole bierze na celownik płatnego zabójcę z byłej Jugosławii. W tym celu filtruje środowiska narkomanów, dewiantów oraz członków Armii Zbawienia, którzy czekają na swojego zbawiciela. Wciąż mierzy się jednak ze swoimi demonami i nałogami, będąc wspieranym w pracy przez swojego przyjaciela i bezpośredniego przełożonego, Bjarne Mollera.
Pierwszy śnieg
- Tytuł książki: Pierwszy śnieg (Snømannen)
- Autor: Jo Nesbø
- Tłumaczenie: Iwona Zimnicka
- Wydawnictwo: Wydawnictwo Dolnośląskie
- Liczba stron: 432
- Data wydania: 2007
- Data wydania polskiego: 2010
- Ocena Lubimyczytać: 7,8/10
Książka "Pierwszy śnieg" doczekała się filmowej ekranizacji. Tym razem historia skupia się na mordercy, który na miejscach zbrodni zostawia ulepionego ze śniegu bałwana. Gdy Hole otrzymuje anonimowy list podpisany słowem "Bałwan", orientuje się, że po ulicach Oslo i okolicach miasta znów krąży seryjny zabójca.
Pancerne serce
- Tytuł książki: Pancerne serce (Panserhjerte)
- Autor: Jo Nesbø
- Tłumaczenie: Iwona Zimnicka
- Wydawnictwo: Wydawnictwo Dolnośląskie
- Liczba stron: 536
- Data wydania: 2009
- Data wydania polskiego: 2010
- Ocena Lubimyczytać: 7,8/10
Po finale poprzedniego tomu Hole wyrusza do Hongkongu, gdzie szuka zapomnienia w hazardzie i narkotykach. W międzyczasie w Oslo dochodzi do kolejnego morderstwa. Tym razem życia zostają pozbawione dwie młode kobiety, w których ustach odkryto tajemnicze rany. Kiedy wkrótce potem w spektakularny sposób ginie parlamentarzystka Marit Olsen, Hole zostaje ściągnięty do Norwegii. Okazuje się przy tym, że to wcale nie jest koniec łańcucha ofiar.
Upiory
- Tytuł książki: Upiory (Gjenferd)
- Autor: Jo Nesbø
- Tłumaczenie: Iwona Zimnicka
- Wydawnictwo: Wydawnictwo Dolnośląskie
- Liczba stron: 426
- Data wydania: 2011
- Data wydania polskiego: 2012
- Ocena Lubimyczytać: 7,7/10
Powieść "Upiory" skupia się natomiast na zabójstwie młodego heroinisty, który zostaje zastrzelony przez innego dilera. Harry nie wierzy jednak w to, że oskarżony chłopak rzeczywiście popełnił tę zbrodnię i stara się doprowadzić do wznowienia policyjnego śledztwa.
Policja
- Tytuł książki: Policja (Politi)
- Autor: Jo Nesbø
- Tłumaczenie: Iwona Zimnicka
- Wydawnictwo: Wydawnictwo Dolnośląskie
- Liczba stron: 480
- Data wydania: 2013
- Data wydania polskiego: 2013
- Ocena Lubimyczytać: 8,1/10
Kolejny tom również skupia się na zabójstwach, jednak tym razem życie tracą policjanci. Harry prędko orientuje się, że chodzi o nierozwiązane zbrodnie z przeszłości. W międzyczasie do szpitala trafia ciężko ranny mężczyzna, który przebywa w śpiączce. Pilnuje go sztab policjantów, a jego tożsamość jest objęta ścisłą tajemnicą.
Pragnienie
- Tytuł książki: Pragnienie (Tørst)
- Autor: Jo Nesbø
- Tłumaczenie: Iwona Zimnicka
- Wydawnictwo: Wydawnictwo Dolnośląskie
- Liczba stron: 464
- Data wydania: 2017
- Data wydania polskiego: 2017
- Ocena Lubimyczytać: 7,9/10
"Pragnienie" skupia się na pewnej kobiecie, która po randce z internetowych adoratorem zostaje odnaleziona martwa. Opinia publiczna i media naciskają na władze, by odnalazły mordercę, w związku z czym na miejsce zostaje ściągnięty najlepszy śledczy, Harry Hole. Detektyw decyduje się podjąć tej sprawy dopiero wtedy, gdy okazuje się, że ma ona związek z jego nierozwiązaną sprawą z przeszłości.
Nóż
- Tytuł książki: Nóż (Kniv)
- Autor: Jo Nesbø
- Tłumaczenie: Iwona Zimnicka
- Wydawnictwo: Wydawnictwo Dolnośląskie
- Liczba stron: 464
- Data wydania: 2019
- Data wydania polskiego: 2019
- Ocena Lubimyczytać: 7,8/10
Przedostatnia powieść o Harrym Hole'u to "Nóż". W tej powieści główny bohater wraca do swoich nałogów i przechodzi przez problemy w relacji z Rakel. Kiedy pewnego dnia budzi się z gigantycznym kacem, odkrywa na sobie ślady krwi. Z poprzedniej nocy nic jednak nie pamięta. Mimo że jest twardą sztuką, nie jest gotowy na to, co zgotował mu los.
Krwawy księżyc
- Tytuł książki: Krwawy księżyc (Blodmåne)
- Autor: Jo Nesbø
- Tłumaczenie: Iwona Zimnicka
- Wydawnictwo: Wydawnictwo Dolnośląskie
- Liczba stron: 448
- Data wydania: 2022
- Data wydania polskiego: 2022
- Ocena Lubimyczytać: 7,6/10
"Krwawy księżyc" to najnowsza powieść z Harrym Hole'em. Podczas gdy jego życie wydaje się walić, poznaje on podstarzałą aktorkę Lucille. W związku z ogromnymi długami, wpada ona w kłopoty, a Harry postanawia ją uratować. W międzyczasie w Oslo zostają zamordowane dwie młode dziewczyny. Główny podejrzany, który jest potentatem na rynku nieruchomości, wynajmuje Harry’ego, by ten udowodnił jego niewinność. Jeśli w ciągu 10 dni uda się odnaleźć zabójcę, detektyw zdobędzie pieniądze, którymi spłaci dług Lucille.
