Polskie science fiction jest wielkim hitem za granicą. Czekałem na to

Po latach „Lód” Jacka Dukaja wreszcie trafił do Wielkiej Brytanii... i zrobił tam furorę. Ta potężna powieść nie tylko podbiła brytyjski rynek - ma też szansę wygrać najważniejszą literacką nagrodę dla powieści science fiction.

Michał Jarecki
lód ice jacek dukaj wielka brytania british book awards
Sam Jacek Dukaj podobno nie dawał wiary, że jego złożony fabularnie i, przede wszystkim, językowo „Lód” można przełożyć na język angielski tak, by powieść zachowała to, co najważniejsze w jej formie. A jednak wreszcie się udało, choć tłumaczenie trwało siedem lat i było, jak piszą na swojej stronie organizatorzy konkursu literackiego British Book Awards - tytanicznym wysiłkiem. W 2017 r. ogłoszono konkurs na tłumacza książki - to Ursula Phillips z wydawnictwa Head of Zeus wreszcie uporała się z tym kolosem. Wreszcie „Lód” trafił do brytyjskich księgarni, zaczął cieszyć się wielką popularnością, a ostatecznie wytypowano go do grona najlepszych brytyjskich publikacji 2025 r.

A teraz ma szansę na bardzo ważne wyróżnienie.

Lód Dukaja podbija serca Brytyjczyków

The British Book Awards to prestiżowe nagrody literackie przyznawane przez The Bookseller od 1990 roku, honorujące najlepsze książki, pisarzy i wydawców w Wielkiej Brytanii. Początkowo wyróżniano tylko autorów brytyjskich, jednak z czasem konkurs otworzył się też na przekłady dzieł zagranicznych. I tak na przykład w 2025 r. główną nagrodę Książki Roku zdobył „Patriota” Aleksieja Nawalnego.

Dukaj trafił na krótką listę w kategorii science fiction. Zmierzy się m.in. z SenLin You („Alchemised”), Callie Hat („Brimstone”), Rebekką F. Kuang („Katabaza”), Rebeką Yarros („Onyx Storm”) oraz Joe’em Abercombie („DIabły”). Nagrody zostaną przyznane już 11 maja.

Świeże brytyjskie recenzje angielskiego przekładu powieści „Ice” są bardzo entuzjastyczne - ale prawie zawsze podszyte jednym zastrzeżeniem: to książka ogromna, wymagająca i momentami przytłaczająca. Krytycy w Wielkiej Brytanii czytają ją jako niezwykły przypadek ambitnej literatury spekulatywnej z Europy Środkowej.

Wydany w 2008 r. w naszym kraju, liczący 1000 stron „Lód” uchodzi za jedno z najważniejszych i najbardziej ambitnych dzieł współczesnej polskiej fantastyki - książkę, która łączy epicką alternatywną historię, filozofię nauki, traktat o logice oraz powieść przygodową w skali rzadko spotykanej nawet w literaturze światowej.

Akcja rozgrywa się w alternatywnej historii początku XX wieku, w której katastrofa znana jako Tunguska event sprowadza na Ziemię tajemniczą materię powodującą ekspansję ekstremalnego zimna i zmianę praw fizyki. W zamarzniętej części Imperium Rosyjskiego pojawiają się nowe substancje i istoty lodowe, a rzeczywistość zaczyna podlegać coraz silniejszemu determinizmowi. Główny bohater, polski matematyk i hazardzista Benedykt Gierosławski, zostaje wysłany na Syberię, by odnaleźć swojego ojca - uczonego, który podobno potrafi komunikować się z lodowymi bytami. Podróż przez skute lodem imperium wciąga go w naukowe i polityczne intrygi wokół niezwykłej materii, a zarazem prowadzi do odkrycia, że Lód może na zawsze „zamrozić” historię, odbierając światu przypadek i wolną wolę.

Michał Jarecki
10.03.2026 12:24
Tagi: Jacek DukajScience fiction
