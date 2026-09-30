Kolejne ekranowe opowieści o Spider-Manie okazują się wielkimi hitami. „Spider-Man: Brand New Day” z Tomem Hollandem zanotował największy w historii weekend otwarcia na amerykańskim rynku i obecnie zbliża się do 2,5 mld dolarów wpływów na całym świecie. Niedawno uplasował się na trzecim miejscu na liście najlepiej zarabiających filmów historii - za „Avengers: Koniec gry” i „Avatarem”.



Ponadto sam Nicolas Cage zdecydował się wystąpić w serialu „Spider-Noir” dla Prime Video, dzięki czemu mógł wcielić się w nową wersję swojej animowanej postaci z fenomenalnego obrazu „Spider-Man Uniwersum” z 2018 r. Odcinkowa produkcja odniosła artystyczny sukces, podbijając seria widzów i krytyków. Serial zdobył nawet pięć nagród Emmy i otrzymał łącznie 11 nominacji. Tym samym ustanowił rekord największej liczby statuetek Emmy zdobytych przez serial anulowany po pierwszym sezonie. Bo - niestety - Amazon zdecydował się zamknąć ten projekt.



Co nie oznacza, że to koniec flirtu Prime Video z Człowiekiem-Pająkiem.

REKLAMA

Spider-Man powróci do Prime Video. Nowy serial w planach

Jak ujawnił „Deadline”, któremu wciąż jeszcze można ufać, Prime Video jest bliskie zamówienia nowego serialu osadzonego w należącym do Sony Pictures uniwersum postaci Marvela. Tytuł ma być oparty na historii Clone Saga, czyli Sadze Klonów z komiksów Marvela.



Konkretniej: chodzi o drugi wątek Clone Saga koncentrujący się na dwóch klonach Spider-Mana, czyli Benie Reillym i Kainie Parkerze.



Scenariusz serialu napisze Kelvin Yu, najbardziej znany z pracy przy serialu „American Born Chinese”, który w 2023 r. zadebiutował w Disney+. Na razie nie ujawniono żadnych szczegółów fabuły, ale dziennikarze zaznaczają, że w telewizyjnej adaptacji materiał źródłowy może zostać znacząco zmieniony.

Nowy Spider-Man od Prime Video

Co ciekawe, źródła dostarczają sprzecznych informacji dotyczących tego projektu. Według jednej wersji historii Ben i Kaine będą musieli zmierzyć się z odkryciem, że są klonami - i sami staną do walki z innymi sklonowanymi bohaterami. Inne doniesienia sugerują natomiast, że serial może zmienić ich pochodzenie i nadać im zupełnie nowe tożsamości.



W przeciwieństwie do Bena Reilly’ego granego przez Cage’a w „Spider-Noir”, klasyczny Ben Reilly jest genetycznym klonem Petera Parkera, który działa pod pseudonimem Scarlet Spider. Kaine Parker to z kolei inny klon Parkera, pierwotnie stworzony przez Szakala. Z czasem, wskutek błędu w procesie klonowania, jego ciało uległo deformacji i degeneracji, a on sam stał się niestabilny psychicznie.



Co ciekawe, niedawno sam Tom Holland wspomniał, że marzy mu się przeniesienie tej historii na ekrany i zagranie podwójnej roli. Na pewno nie zobaczymy go jednak w serialu Amazona.



W Sadze Klonów Parker odkrywa, że może być jedną z wielu kopii - na jego drodze staje właśnie klon Ben, który na jakiś czas przejmuje rolę Spider-Mana. Była to bardzo skomplikowana, kontrowersyjna komiksowa historia.



Na ten moment nie wiadomo, kiedy prace nad nowym serialem miałyby się rozpocząć ani kiedy produkcja mogłaby trafić na ekrany. Nie ma również żadnych informacji dotyczących obsady.

REKLAMA

Czytaj więcej o Spider-Manie w Spider's Web:

REKLAMA

Ładowanie...