Nie patrz w dół 2 już online. Thriller dla widzów o mocnych nerwach
Spocone ręce, podchodzący do gardła żołądek i nerwowe przełykanie śliny - taki rollercoaster emocji serwuje thriller "Nie patrz w dół". Niedawno doczekał się on sequela z innymi bohaterkami, które miały jednak ten sam problem, co poprzednie - okazuje się, że zostały one uwięzione kilka kilometrów nad ziemia. "Dwójka" jest już dostępna online. Gdzie ją obejrzeć?
"Nie patrz w dół" to produkcja w reżyserii Scotta Manna, która zadebiutowała już kawał czasu temu, bo w 2022 r. W centrum fabuły znajdują się dwie przyjaciółki, które postanawiają wspiąć się na jedną z najwyższych wież telewizyjnych w Ameryce. Becky wierzy, że dzięki temu uda jej się przezwyciężyć traumę, a Hunter za sprawą wyczynu zamierza pozyskać nowych obserwujących. Przerażający przypadek sprawia, że dziewczyny zostają uwięzione prawie kilometr nad ziemią po środku niczego.
W tym roku, czyli około 4 lata po premierze "jedynki", zadebiutował thriller "Nie patrz w dół 2". Nie jest to bezpośrednia kontynuacja, a sequel utrzymany w podobnej tematyce. Produkcja Michaela i Petera Spierigów również koncentruje się na uwięzionych nad ziemią kobietach, tyle że odległość jest w tym przypadku ponad trzykrotnie większa.
Nie patrz w dół 2 - gdzie obejrzeć online? Thriller jest dostępny w VOD
Kina w Polsce rozpoczęły pokazy thrillera "Nie patrz w dół 2" 4 września. Teraz, pod koniec października, produkcja jest już dostępna w VOD. Na ten moment nie jest ona jeszcze dostępna w opcji abonamentu - można ją jedynie wypożyczyć. Taką możliwość oferuje kilka serwisów, w tym: Canal+, Prime Video, Rakuten, Player, TVP VOD oraz Play Now.
"Nie patrz w dół 2" ponownie koncentruje się na dwóch kobietach. Jedną z nich jest Jax (Harriet Slater), siostra tragicznie zmarłej Hunter z poprzedniego filmu, którą jej śmierć mocno wstrząsnęła i nie może się po niej pozbierać. Postanawia poradzić sobie z żałobą w ryzykowny sposób - kiedy spotyka Luce (Arsema Thomas), przyjaciółkę Hunter ze studiów i znajduje w jej notatkach listę niezrealizowanych marzeń, postanawia spełnić jedno z nich. Jest nim przejście niebezpiecznej trasy na górze Kwan w Tajlandii.
Jax i Luce wyruszają zatem do Azji, aby uczcić pamięć Hunter i zrealizować jej niespełnione marzenie. Wyprawa okazuje się być jednak tragiczna w skutkach - w pewnym momencie wspinaczka dziewczyn zostaje przerwana przez osunięcie skał, które dodatkowo odcinają im drogę powrotu, przez co bohaterki zostają uwięzione na kruchej półce skalnej 3500 m nad ziemią.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.