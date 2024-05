Powstanie „Nie patrz w dół 2” i będzie miał coś wspólnego z serią „Piła”

Nawet jeżeli wcześniej widzowie nie mieli lęku wysokości, to po seansie filmu „Nie patrz w dół” z 2022 roku się go nabawili. Nic dziwnego, gdyż ten tytuł był i nadal jest przerażający, ale na swój własny wyjątkowy sposób. Budzi poczucie niepokoju, skrajnie stresuje i sprawia, że mięśnie odbiorców są przez cały czas napięte, jakby w stanie gotowości. Dla wszystkich osób, którym się to podobało, mamy dobrą wiadomość. Powstanie „Nie patrz w dół 2”, a wyreżyseruje go bardzo ciekawy duet.