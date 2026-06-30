Nie wierzę, że wspaniałe sci-fi stało się jeszcze lepsze. Teraz jest perfekcyjne

"Silos" to adaptacja literackiej serii science fiction autorstwa Hugh Howeya. Serial Apple TV zabiera widzów do postapokaliptycznej przyszłości, w której pewna społeczność żyje w podziemnym silosie. Rozciąga się on na grubo ponad 100 pięter. Zamieszkujący je kobiety i mężczyźni przestrzegają narzuconych im obostrzeń, wierząc, że mają one ich chronić. A jaka jest prawda? Widzowie chętnie to sprawdzają.



Widzowie tak uwielbiają "Silos", że Apple TV ciągle przedłuża go na kolejne sezony. Nic dziwnego. Serial za każdym razem rzuca przecież krytyków na kolana. Dotychczasowe odsłony mają 88 i 92 proc. pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes. Dużo? E tam. W porównaniu z nadchodzącymi odcinkami to tak naprawdę nic.

"SILOS" OBEJRZYSZ NA: SILOS Apple TV

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Silos - opinie o 3. sezonie hitowego science fiction

3. sezon "Silos" zadebiutuje na Apple TV w najbliższy piątek, 3 lipca. Krytycy mieli już jednak okazję nadchodzące odcinki obejrzeć. Powiedzieć, że są zachwyceni, to jak nic nie powiedzieć. Zgodnie twierdzą oni, że najnowsza odsłona serialu science fiction osiąga mistrzostwo w opowiadaniu postapokaliptycznej historii.

"Silos" powraca z kolejnym rozdziałem, pozostając brutalnym, surowym, postapokaliptycznym serialem, który w fascynujący sposób ciągle wymyśla siebie na nowo - pisze M.N. Miller z FandomWire. "Silos" jest wszystkim, czym serial science fiction być powinien - twierdzi Katie Doll z CBR. Przemyślany, wciągający i znakomicie zrealizowany - wyznacza nowy standard dla prestiżowych seriali science fiction - podsumowuje Tania Hussain z Collider.

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Jak wynika z przytoczonych cytatów, to nie jest tak że krytycy uznają 3. sezon "Silos" za po prostu fajny serial i wystawiają mu oceny pozytywne, ale wciąż nienajwyższe. W notach sypią się maksymalne możliwe liczby - 5/5, 10/10. W tym wypadku autorzy zebranych przez Rotten Tomatoes tekstów naprawdę są serialem zachwyceni. Dlatego ma on perfekcyjny wynik - 100 proc. pozytywnych recenzji.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.