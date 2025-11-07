Jedyna: wyjaśniamy, o co chodzi w najbardziej zagadkowym sci-fi 2025 roku

Ładowanie...

Utrzymywać w tajemnicy fabułę tak wyczekiwanego serialu jak "Jedyna" to prawdziwa sztuka. A jednak Apple TV+ się udała. Z oficjalnego opisu dowiadujemy się, że to opowieść o najbardziej nieszczęśliwej osobie na Ziemi, która chce zniszczyć wszelkie przejawy szczęścia. Mówi nam to mniej więcej tyle, co udostępniony jakiś czas temu trailer: to jest jakaś dziwna produkcja. Od piątku, 7 listopada możemy się nawet przekonać jak bardzo.



Dwa pierwsze odcinki "Jedynej", które zadebiutowały na Apple TV+, potwierdziły przypuszczenia widzów: jest dziwnie. W swoim nowym serialu twórca "Breaking Bad" niby porusza się po znanych tropach gatunkowych, ale jednocześnie bawi się naszymi przyzwyczajeniami. W końcu mamy do czynienia z serialem o inwazji z kosmosu. Tylko nie takiej, jaką widzieliśmy już wielokrotnie. Jest to znacznie bardziej skomplikowane.

REKLAMA

Jedyna - o co chodzi w nowym serialu Apple TV+?

To przybyło z kosmosu! Co do tego nie ma wątpliwości. Przecież na samym początku astronomowie odbierają sygnał pochodzący z odległości 600 lat świetlnych. Kto go nadał? Dlaczego? I ile czasu do nas docierał? Tego nie wiadomo. Okazuje się jednak, że nie chodzi o jakąś tajemniczą mądrość od obcych, lecz wiadomość molekularną. Za jej sprawą naukowcy składają kod RNA.

Podczas testów na zwierzętach naukowcy odkrywają, że wiadomość od obcych to na dobrą sprawę wirus, który wbudowuje się w DNA gospodarza. Dopóki są nim zarażone szczury, wszystko jest w porządku. Aż jedno z zainfekowanych stworzeń gryzie człowieka. Wtedy zaczyna się zabawa. Ludzie zamieniają się w bezmyślne istoty, chcące tylko rozprzestrzeniać kod RNA dalej. W efekcie dociera on niemal do każdej osoby na naszej planecie.

Z jakiegoś powodu nie udaje się zainfekować Carol - autorki podrzędnych romansideł historycznych. Cały świat dookoła niej ulega drastycznym zmianom, więc chciałaby się dowiedzieć, o co właściwie chodzi. Wtedy z telewizora specjalnie do niej przemawia pewien polityk. Tłumaczy, że to nie jest "inwazja obcych". Dzięki pozaziemskiej technologii doszło raczej do powstania nowych ziemskich istot.

Główna bohaterka dowiaduje się przy okazji, że ziemię opanował wirus, który, technicznie rzecz biorąc, wirusem wcale nie jest. Według polityka, kod RNA to "psychologiczny klej, łączący wszystkie osoby na Ziemi". Inaczej mówiąc: niemal cała populacja stała się jednym bytem. Ludzie dzielą jeden umysł, wiedzę i umiejętności. Znikają wszelkie podziały: klasowe, narodowe, kulturowe. Dziecko z Bangladeszu potrafi pilotować samolot, a profesor literatury z Londynu mógłby zbudować most. Każdy po prostu ma cały świat w swojej głowie.

Nowi mieszkańcy Ziemi nie mają dostępu do głowy Carol (i 11 innych osób). Chcieliby żeby do nich dołączyła i szukają na to sposobu, jednakże nie mogą jej do niczego zmusić - są po prostu tak mili, że nawet jabłek nie zrywają, żeby przypadkiem nie skrzywdzić drzewa. Głównej bohaterce nie podoba się pomysł utraty tożsamości i samoświadomości. Dlatego próbuje to wszystko odkręcić. Nie może się przy tym zbytnio wściekać.

REKLAMA

Jak dowiadujemy się w drugim odcinku "Jedynej" negatywne emocje Carol skierowane do nowego bytu oddziałują na niego zabójczo. Dosłownie. Złość i krzyki głównej bohaterki prowadzą do ludobójstwa. Dlatego cały świat jej nadskakuje. Mimo to samej zainteresowanej wciąż się ten nowy porządek nie podoba.

Tak właśnie prezentuje się fabularny koncept "Jedynej" w pierwszych dwóch odcinkach serialu. Aczkolwiek widzowie mogą być pewni, że skrywa przed nimi jeszcze mnóstwo tajemnic. Odkrywać je mogą w nadchodzące piątki, kiedy to na Apple TV+ będą debiutować kolejne epizody serialu.



Na Spider's Web przeczytasz też recenzję "Jedynej", wywiad z Rheą Seehorn i Karoliną Wydrą - gwiazdami serialu Apple TV+ - a do tego dowiesz się, w kogo Polka się wciela i co oznacza oryginalny tytuł produkcji.

REKLAMA

Rafał Christ 07.11.2025 20:06

Ładowanie...