Nowe sci-fi ma klimat Andora i Czarnobyla. Apple TV wygrał
Dosłownie chwilę temu odbyła się premiera nowego seriali science fiction. Spin-off głośnego "For All Mankind" zadebiutował już na Apple TV. Użytkownicy platformy są nim zachwyceni. Twierdzą, że "Gwiezdne miasteczko" ma vibe "Andora" i "Czarnobyla".
"For All Mankind" opowiada alternatywną wersję historii, w której to Związek Radziecki jako pierwszy przeprowadza udaną misję lądowania człowieka na Księżycu. W ten sposób rozpoczyna się wyścig ze Stanami Zjednoczonymi o podbój Srebrnego Globu. Jest on tak emocjonujący, że użytkownicy Apple TV śledzą go już od 5. sezonów. A to jeszcze nie koniec hitowego science fiction.
Co więcej, "For All Mankind" doczekało się właśnie spin-offu. W "Gwiezdnym miasteczku" przenosimy się do tej samej alternatywnej rzeczywistości, ale przedstawiane wydarzenia oglądamy już nie z perspektywy Stanów Zjednoczonych tylko Związku Radzieckiego. Zmiana fabularna nie oznacza spadku jakości. Produkcja również okazuje się wyśmienita. Tak wskazują opinie - zarówno krytyków jak i widzów.
Gwiezdne miasteczko - opinie o nowym sci-fi
Na Rotten Tomatoes "Gwiezdne miasteczko" ma już 96 proc. pozytywnych recenzji. Krytycy wprost zakochali się w spin-offie "For All Mankind". Chwilę potem w ich ślady poszli widzowie, którzy na Apple TV mogą już znaleźć dwa pierwsze odcinki nowego serialu science fiction. Oglądają go i ciągle się nimi zachwycają. W mediach społecznościowych piszą, że z produkcji bije jednocześnie vibe "Andora" i "Czarnobyla".
Więc, to było cholernie dobre, prawda? (...) Ma vibe "Czarnobyla"/"Andora"
Ok, dwa pierwsze odcinki "Gwiezdnego miasteczka" na Apple TV dały mi więcej niż cały 5. sezon "For All Mankind". Genialna rzecz
"Gwiezdne miasteczko" na Apple TV jest genialne. To wciągające i złowieszcze połączenie "Życia na podsłuchu" i "1984". Najlepszy serial, jaki widziałem od wieków
- czytamy na X (dawny Twitter).
Przy tak dobrym starcie łatwo spoglądać w przyszłość "Gwiezdnego miasteczka" z takim samym entuzjazmem jak autor ostatniego przywołanego wpisu. Spin-off "For All Mankind" dopiero się rozkręca. Przed nami jeszcze sześć odcinków, które będą debiutować pojedynczo w nadchodzących tygodniach - w każdy piątek - na Apple TV.
