Najlepsze filmy wszech czasów według Stephena Kinga. TOP 10 od mistrza grozy

Polecajki filmowe i serialowe Stephena Kinga wzbudzają wśród widzów poruszenie. Od jakiegoś czasu Mistrz Grozy stał się bowiem na tym polu autorytetem, a w związku z tym internauci chętnie dowiadują się, jakie produkcje pisarz ceni najbardziej. Są to w dużej mierze horrory i thrillery - ostatnio King zwrócił uwagę na film grozy, który w Polsce przeszedł bez echa ("Klątwa Jenny Pen"), a także horror, który został zmiażdżony przez krytyków ("Przeklęta woda").

King nie zamyka się jednak tylko na mrożące krew w żyłach produkcje - twórca wybrał także najlepsze filmy akcji, hit Netfliksa ("Rekiny w Sekwanie"), a także jedną z ulubionych adaptacji swoich powieści (niedawne "Życie Chucka"). I to najwyraźniej nie koniec tytułów, które poleca Król Horroru - niedawno autor podzielił się z internautami listą 10 najlepszych filmów, jakie obejrzał w życiu.

Stephen King wybrał najlepsze filmy wszech czasów

King opublikował w serwisie X wpis, w którym wymienił 10 swoich ulubionych filmów. Zaznaczył, że w rankingu nie znalazły się adaptacje jego powieści, czyli "Misery", "Skazani na Shawshank", "Zielona Mila" i "Stań przy mnie", a kolejność jest przypadkowa. Oto one:

Cena strachu (1997) - remake francuskiego thrillera w reżyserii Williama Friedkina. Film opowiada historię międzynarodowej grupa "straceńców", która przewozi przez Andy niebezpieczny transport nitrogliceryny. Ci, którzy przeżyją, mogą liczyć na cenną nagrodę.

- remake francuskiego thrillera w reżyserii Williama Friedkina. Film opowiada historię międzynarodowej grupa "straceńców", która przewozi przez Andy niebezpieczny transport nitrogliceryny. Ci, którzy przeżyją, mogą liczyć na cenną nagrodę. Ojciec chrzestny II (1974) - produkcji w reżyserii Francisa Forda Coppoli nikomu nie trzeba przedstawiać. Akcja sequelu rozgrywa się w 1917 roku, kiedy młody Vito Corleone stawia pierwsze kroki w mafijnym świecie Nowego Jorku. Ponad dwie dekady później jego syn Michael walczy o interesy i dobro rodziny.

- produkcji w reżyserii Francisa Forda Coppoli nikomu nie trzeba przedstawiać. Akcja sequelu rozgrywa się w 1917 roku, kiedy młody Vito Corleone stawia pierwsze kroki w mafijnym świecie Nowego Jorku. Ponad dwie dekady później jego syn Michael walczy o interesy i dobro rodziny. Ucieczka gangstera (1972) - sensacyjny film Sama Peckinpaha koncentruje się na nieudanym napadzie na bank, po którym gangster wraz z żoną uciekają przed policją i mafią.

- sensacyjny film Sama Peckinpaha koncentruje się na nieudanym napadzie na bank, po którym gangster wraz z żoną uciekają przed policją i mafią. Dzień świstaka (1993) - w zestawieniu znalazła się również komedia romantyczna z Billem Murrayem w roli głównej. Aktor wciela się w niej w Phila, prezentera telewizyjnej prognozy pogody, który przyjeżdża do małego miasteczka, by zrelacjonować Dzień Świstaka. Następnego ranka orientuje, że wciąż jest ten sam dzień.

- w zestawieniu znalazła się również komedia romantyczna z Billem Murrayem w roli głównej. Aktor wciela się w niej w Phila, prezentera telewizyjnej prognozy pogody, który przyjeżdża do małego miasteczka, by zrelacjonować Dzień Świstaka. Następnego ranka orientuje, że wciąż jest ten sam dzień. Casablanca (1942) - klasyk klasyków Michaela Curtiza. Akcja filmu rozgrywa się podczas II wojny światowej w Casablance, kiedy właściciel nocnego klubu, spotyka swoją dawną miłość. Kobieta okazuje się być żoną działacza czeskiego ruchu oporu, ale serce nie sługa.

- klasyk klasyków Michaela Curtiza. Akcja filmu rozgrywa się podczas II wojny światowej w Casablance, kiedy właściciel nocnego klubu, spotyka swoją dawną miłość. Kobieta okazuje się być żoną działacza czeskiego ruchu oporu, ale serce nie sługa. Skarb Sierra Madre (1948) - oscarowa produkcja Johna Hustona. Jej bohaterami są trzej mężczyźni, którzy wyruszają w góry Sierra Madre, aby odnaleźć złoto.

- oscarowa produkcja Johna Hustona. Jej bohaterami są trzej mężczyźni, którzy wyruszają w góry Sierra Madre, aby odnaleźć złoto. Szczęki (1975) - jedno z flagowych dzieł Stevena Spielberga. Kiedy w okolicach Amity Island dochodzi do ataków rekina ludojada, zawodowy łowca rekinów, szeryf i oceanolog wyruszają w rejs, by go upolować.

Ulice nędzy (1973) - dramat Martina Scorsesego skupia się na pracowniku mafii kontrolującej nowojorską Małą Italię. Na drodze do upragnionego awansu w przestępczej hierarchii staje mu jednak przyjaźń z zadłużonym cwaniaczkiem Johnnym Boyem.

- dramat Martina Scorsesego skupia się na pracowniku mafii kontrolującej nowojorską Małą Italię. Na drodze do upragnionego awansu w przestępczej hierarchii staje mu jednak przyjaźń z zadłużonym cwaniaczkiem Johnnym Boyem. Bliskie spotkania trzeciego stopnia (1977) - kolejne dzieło Spielberga, tym razem o najeździe obcych, którzy odwiedzają Ziemię. Na spotkanie z nieznanymi istotami wyrusza Roy Neary.

- kolejne dzieło Spielberga, tym razem o najeździe obcych, którzy odwiedzają Ziemię. Na spotkanie z nieznanymi istotami wyrusza Roy Neary. Podwójne ubezpieczenie (1944) - film noir koncentruje się na agencie ubezpieczeniowym i nieszczęśliwej mężatce, którzy planują morderstwo jej męża. On chce pieniędzy z polisy, a ona - uwolnić się od problemów.

Anna Bortniak 09.09.2025 10:04

