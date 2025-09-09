REKLAMA
Najlepsze filmy wszech czasów według Stephena Kinga. TOP 10 od mistrza grozy

Stephen King przedstawił listę swoich 10 ulubionych filmów wszech czasów. Wśród ukochanych produkcji pisarza znalazł się niedoceniany tytuł, który był kompletną kasową klapą, popularna komedia romantyczna oraz klasyk klasyków.

Anna Bortniak
stephen king najlepsze filmy wszech czasow top 10
Polecajki filmowe i serialowe Stephena Kinga wzbudzają wśród widzów poruszenie. Od jakiegoś czasu Mistrz Grozy stał się bowiem na tym polu autorytetem, a w związku z tym internauci chętnie dowiadują się, jakie produkcje pisarz ceni najbardziej. Są to w dużej mierze horrory i thrillery - ostatnio King zwrócił uwagę na film grozy, który w Polsce przeszedł bez echa ("Klątwa Jenny Pen"), a także horror, który został zmiażdżony przez krytyków ("Przeklęta woda").

King nie zamyka się jednak tylko na mrożące krew w żyłach produkcje - twórca wybrał także najlepsze filmy akcji, hit Netfliksa ("Rekiny w Sekwanie"), a także jedną z ulubionych adaptacji swoich powieści (niedawne "Życie Chucka"). I to najwyraźniej nie koniec tytułów, które poleca Król Horroru - niedawno autor podzielił się z internautami listą 10 najlepszych filmów, jakie obejrzał w życiu.

Stephen King wybrał najlepsze filmy wszech czasów

King opublikował w serwisie X wpis, w którym wymienił 10 swoich ulubionych filmów. Zaznaczył, że w rankingu nie znalazły się adaptacje jego powieści, czyli "Misery", "Skazani na Shawshank", "Zielona Mila" i "Stań przy mnie", a kolejność jest przypadkowa. Oto one:

  • Cena strachu (1997) - remake francuskiego thrillera w reżyserii Williama Friedkina. Film opowiada historię międzynarodowej grupa "straceńców", która przewozi przez Andy niebezpieczny transport nitrogliceryny. Ci, którzy przeżyją, mogą liczyć na cenną nagrodę.
  • Ojciec chrzestny II (1974) - produkcji w reżyserii Francisa Forda Coppoli nikomu nie trzeba przedstawiać. Akcja sequelu rozgrywa się w 1917 roku, kiedy młody Vito Corleone stawia pierwsze kroki w mafijnym świecie Nowego Jorku. Ponad dwie dekady później jego syn Michael walczy o interesy i dobro rodziny.
  • Ucieczka gangstera (1972) - sensacyjny film Sama Peckinpaha koncentruje się na nieudanym napadzie na bank, po którym gangster wraz z żoną uciekają przed policją i mafią.
  • Dzień świstaka (1993) - w zestawieniu znalazła się również komedia romantyczna z Billem Murrayem w roli głównej. Aktor wciela się w niej w Phila, prezentera telewizyjnej prognozy pogody, który przyjeżdża do małego miasteczka, by zrelacjonować Dzień Świstaka. Następnego ranka orientuje, że wciąż jest ten sam dzień.
  • Casablanca (1942) - klasyk klasyków Michaela Curtiza. Akcja filmu rozgrywa się podczas II wojny światowej w Casablance, kiedy właściciel nocnego klubu, spotyka swoją dawną miłość. Kobieta okazuje się być żoną działacza czeskiego ruchu oporu, ale serce nie sługa.
  • Skarb Sierra Madre (1948) - oscarowa produkcja Johna Hustona. Jej bohaterami są trzej mężczyźni, którzy wyruszają w góry Sierra Madre, aby odnaleźć złoto.
  • Szczęki (1975) - jedno z flagowych dzieł Stevena Spielberga. Kiedy w okolicach Amity Island dochodzi do ataków rekina ludojada, zawodowy łowca rekinów, szeryf i oceanolog wyruszają w rejs, by go upolować.
  • Ulice nędzy (1973) - dramat Martina Scorsesego skupia się na pracowniku mafii kontrolującej nowojorską Małą Italię. Na drodze do upragnionego awansu w przestępczej hierarchii staje mu jednak przyjaźń z zadłużonym cwaniaczkiem Johnnym Boyem.
  • Bliskie spotkania trzeciego stopnia (1977) - kolejne dzieło Spielberga, tym razem o najeździe obcych, którzy odwiedzają Ziemię. Na spotkanie z nieznanymi istotami wyrusza Roy Neary.
  • Podwójne ubezpieczenie (1944) - film noir koncentruje się na agencie ubezpieczeniowym i nieszczęśliwej mężatce, którzy planują morderstwo jej męża. On chce pieniędzy z polisy, a ona - uwolnić się od problemów.
09.09.2025
