Czym jest łączone uniwersum Stephena Kinga? Analizujemy książki, filmy i seriale

Ładowanie...

Stephen King jest jednym z najpoczytniejszych i najbardziej płodnych pisarzy naszych czasów, którego twórczość doczekała się kilkudziesięciu (!) ekranizacji. Bez dwóch zdań jego opus magnum jest siedmiotomowy cykl „Mroczna Wieża” będący kroniką przygód ostatniego rewolwerowca, Rolanda Deschaina. Życiową misją bohatera w świecie, który poszedł naprzód, stało się dotarcie do tytułowego budynku stojącego w punkcie przecięcia się tajemniczych Promieni.

W ramach cyklu pojawiają się zarówno postaci (jak np. ojciec Callahan z „Miasteczka Salem”), jak i całe uniwersa (bohaterowie trafiają do postapokaliptycznej rzeczywistości z „Bastionu”) obecne w innych dziełach Stephena Kinga, a nawet… on sam. Każdy z poziomów Mrocznej Wieży jest innym światem i nasz, nazywany Kluczowym, też jest częścią tego multiwersum. Niektórzy bohaterowie są tego świadomi, a wybrani mogą między nimi podróżować.

REKLAMA

Sprawdź inne nasze teksty dotyczące ekranizacji książek Stephena Kinga:

Antagonistą w cyklu „Mroczna Wieża” jest z kolei Człowiek w Czerni służący Karmazynowemu Królowi. W innych opowieściach jako m. in. Walter, Marten i Randall Flagg. Często te same postaci i miejsca przewijają się w niezwiązanych ze sobą historiach, co czasem jest kluczowe dla fabuły, a czasem zwykłym easter-eggiem. W ekranizacjach te mniej lub bardziej subtelne nawiązania ze strony Stephena Kinga bywają obecne, a czasem ich twórcy dodają coś od siebie.

1. Pennywise z Derry pojawił się nie tylko w „To”

Demoniczny wesołek, będący antagonistką w książce „To” i filmach na jej podstawie, pojawił się również „Stukostrachach”. Tommy Jacklin podróżując do miasteczka Derry, które jest również miejscem akcji zatytułowanego na jego cześć nowego serialu HBO Max, miał wizję klauna w kanałach. Easter-egg związany z tym demonicznym bytem można znaleźć też w ekranizacji „Mrocznej wieży”.

2. Lśnienie, czy też inaczej Dotknięcie

Roland Deschain zdaje sobie sprawę, że niektórzy ludzie, tacy jak jego towarzysz Jake Chambers, są obdarzeni niesamowitymi zdolnościami, co nazywa Dotknięciem. To jednak nic innego jak Lśnienie, którym obdarzony jest też młody Danny Torrance z nomen omen książki „Lśnienie” i ekranizacji o tym samym tytule (który powrócił po latach już jako dorosły człowiek w „Doktorze Śnie”).

3. Castle Rock stolicą niesamowitości

Derry z „To” jest jednym z miejsc, w których dzieje się masa dziwnych rzeczy, ale nie jedynym. Inną tego typu lokalizacją jest miasteczko o nazwie Castle Rock, któremu poświęcono zatytułowany na jego cześć serial. To tutaj zlokalizowane jest słynne więzienie Shawshank, a mieszkający tutaj szeryf Alan Pangborn pojawił się też w „Sklepiku z marzeniami” i „Mrocznej połowie”.

4. Sklepik (niekoniecznie z marzeniami)

Jednym z motywów, który przewija się w twórczości Stephena Kinga, jest rządowa agencja o nazwie Sklepik zajmująca się zjawiskami paranormalnymi. To właśnie w wyniku jej działań Charlie McGee zdobyła moce swoje moce w „Podpalaczce”. Pojawia się również w „Stukostrachach”, „Kosiarzu umysłów” i „Langoliery”, nie powstrzymała epidemii w „Bastionie” i to z jej powodu świat spowiła pewna mgła…

5. Każdy czyta „Inside View”

W opowieściach Stephena Kinga przewija się fikcyjny tabloid o nazwie „Inside View”. Richard Dees proponuje pracę w tym magazynie Johnny’emu Smithowi, a w „Nocnym źle” planuje opisać w nim historię wampira. To w nim po raz pierwszy opisano epidemię zombie w „Urodzi się w domu”, a Mike Noonan z „Worka kości” myśli, że pasowałaby do niego sprawa opieki nad dzieckiem.

6. Abigail z Hemingford Home

Jedna z bohaterek „Bastionu”, obdarzona Lśnieniem matka Abigail mieszkała w mieście Hemingford Home, które pojawiło się w „1922”. To w nim jeden z farmerów, Wilfred James, planował morderstwo swojej żonę z pomocą syna. Z kolei w książce „Billy Summers” tytułowy bohater zatrzymał się w tam podczas swojej podróży. Lokalizacja pojawiła się też w „Ostatnim szczeblu w drabinie”.

7. Przestrzeń Todash

Tak jak Mroczna Wieża łączy ze sobą różne światy, tak poza nimi istnieje Przestrzeń Todash. To właśnie z niej pochodzą liczne monstra niczym z prozy H.P. Lovecrafta, z którymi zmierzyć się muszą bohaterowie Stephena Kinga. Domniemuje się, że należą do nich zarówno potwory z „Mgły” i „Langolierów”, jak i Pennywise z „To” (jeśli przyjąć, że inną nazwą tego miejsca jest Macroverse).

REKLAMA

Oczywiście to tylko kilka z setek różnych przykładów.

Na szczęście jeśli jesteście zainteresowani pełną listą powiązań pomiędzy opowieściami Stephena Kinga, to internet przychodzi tu z pomocą. W sieci można znaleźć masę opracowań dotyczących multiwersum, którego centrum jest Mroczna Wieża, a także list easter-eggów w materiale źródłowym, jak i w jego ekranizacjach. Kopalnią wiedzy jest przy tym strony derryconnection.com.

REKLAMA

Piotr Grabiec 02.11.2025 11:06

Ładowanie...