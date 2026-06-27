Współczesna wersja Przyjaciół podbiła Disney+. Co wypełni po niej pustkę?

Może i bohaterowie dostępnego na Disney+ sitcomu nie są stworzeni do pracy, ale do podbijania topek popularności już tak. Komedia zadebiutowała na platformie na początku czerwca. Błyskawicznie wdrapała się na szczyt zestawienia najchętniej oglądanych serialu w serwisie w naszym kraju. I od tamtej pory z niego nie schodzi. W odstawkę poszły "Testamenty" i "Genialna Morgan", bo liczą się tylko perypetie grupy przyjaciół mieszkających na Manhattanie.



Brzmi znajomo? "Niestworzeni do pracy" przez sam swój koncept narzucają skojarzenia z kultowym sitcomem sprzed lat. Podobieństwa do "Przyjaciół" nie umknęły oczywiście widzom, którzy w mediach społecznościowych często o nich wspominają. A skoro są zauważalne na pierwszy rzut oka, nic dziwnego, że nowa produkcja tak dobrze się ogląda.

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Disney+ - co obejrzeć?

Warto przy tym zauważyć, że "Niestworzeni do pracy" nie są powtórką z rozrywki. W przeciwieństwie do kultowego sitcomu nie skupiają się na perypetiach miłosnych swoich bohaterów, tylko problemach zawodowych. Dlatego wśród krążących po sieci głosów, można natknąć się na opinie, że to nie tyle nowa wersja "Przyjaciół", co współczesna wariacja na ich temat. Coś, czego Polscy użytkownicy Disney+ totalnie potrzebowali i uważnie śledzili niemal przez cały miesiąc.

Bo "Niestworzeni do pracy" właśnie w tym tygodniu dobiegli końca. Ostatnie dwa odcinki zadebiutowały na Disney+ w miniony wtorek. I na razie tyle. Na ten moment nie ma w planach kolejnych epizodów, aczkolwiek niewykluczone, że w najbliższej przyszłości to się zmieni. Obecnie polscy użytkownicy platformy muszą sobie znaleźć coś innego do oglądania.

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Choć "Niestworzeni do pracy" wciąż jeszcze utrzymują się na pierwszym miejscu topki najpopularniejszych seriali dostępnych na Disney+ w naszym kraju, trudno stwierdzić, czy zaraz z niego nie spadną. Obecnie na dalszych miejscach zestawienia znajdziemy jedynie tytuły, których subskrybenci już się naoglądali. Są wśród nich "Maul - Mistrz cienia", "Sekretne życie pszczół" czy "The Mandalorian". Raczej nie mają one szans, żeby zagrozić pozycji aktualnego lidera. Ale! Przed chwilą w serwisie zadebiutowała gorąca nowość.

Zaledwie wczoraj, w piątek 26 czerwca na Disney+ pojawił się 5. sezon "The Bear". Tylko patrzeć, jak w zestawieniu najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie pnie się on w górę. Możemy być bowiem pewni, że twórcy dokładnie, tak samo jak w przypadku poprzednich odsłon, tak i tym razem upichcili dla widzów coś pysznego. Smaczenego!

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Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych seriali w tym tygodniu:

Niestworzeni do pracy Testamenty Genialna Morgan Maul - Mistrz cienia Sekretne życie pszczół 911: Nashville Perfect Crown The Mandalorian Smoczy napastnik Nianie za milion dolarów

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Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych filmów w tym tygodniu:

Avatar: Ogień i popiół Hopnięci Król dopalaczy Toy Story Toy Story 4 Toy Story 2 Toy Story 3 Toy Story 5: Za kulisami Avatar Punisher: Ostatnie starcie

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.