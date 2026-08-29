To dlatego Jabłczyńska nie zagra w Nigdy w życiu 2. Producentka zabrała głos

Nie milkną echa związane z decyzją dotyczącą usunięcia Joanny Jabłczyńskiej z kontynuacji kultowej komedii romantycznej "Nigdy w życiu!". Aktorka ujawniła ten przykry fakt podczas konferencji ramówkowej TVN w Sopocie, nie zdradzając jednak, z jakiego powodu nie pojawi się w filmie w roli Tosi. Jabłczyńska stwierdziła, że to produkcja powinna wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności za wyjaśnienie tej sprawy, co ta właśnie uczyniła.

Dlaczego Joanna Jabłczyńska nie zagra w Nigdy w życiu 2? Produkcja twierdzi, że przegrała casting

Po tym gdy okazało się, że w córkę Judyty wcieli się Agnieszka Żulewska, Jabłczyńska opublikowała wzruszające wideo, które miało być symbolicznym pożegnaniem z rolą Tosi. Aktorka wspomniała, że nie wyobrażała sobie kontynuacji bez swojego udziału, biorąc pod uwagę, że przez lata była lojalna tej produkcji. Udzielała na ten temat wywiadów, a nawet odmówiła udziału w kontynuacji "Ja wam pokażę!" z 2006 roku bez oryginalnej obsady.

Co ważne, Jabłczyńska podkreśliła, że była na spotkaniu z reżyserem, na którym poznała swojego potencjalnego filmowego partnera oraz ustalała terminy nagrań. Ostatecznie otrzymała telefon, z którego wynikało, że podmiot, który finansuje "dwójkę", ma swoją kandydatkę na Tośkę.

Według produkcji prawda jest jednak zupełnie inna - jak dowiedział się Pudelek, okazało się, że Jabłczyńska przegrała casting, w którym brało udział jeszcze 5 innych aktorek. Głos w tej sprawie zabrała Anna Wichłacz, producentka "Nigdy w życiu 2".

Na casting do tej roli, który odbył się 10 czerwca, było zaproszonych sześć aktorek. To był wybór sześciu najlepszych do tej roli według nas, według reżysera i produkcji. Pani Jabłczyńska też była na tym castingu. Została wybrana inna aktorka. 17 czerwca pani Jabłczyńska została poinformowana, że no ten wyścig przegrała. Casting to casting - był identyczny dla wszystkich aktorów. Miały przygotować jakąś tam scenę z partnerem i zagrać. No to jest normalne przecież.

Pudelek otrzymał komentarz Jabłczyńskiej, która zaprzeczyła tym słowom - aktorka stwierdziła, że do samego końca spotkania z reżyserem nie miała pojęcia, że bierze udział w castingu:

Zostało mi to inaczej przestawione. To miało być bardziej spotkanie z reżyserem i poznanie partnera do filmu. Były rozmowy na temat moich zajętości, a potem dostałam odpowiedź, jaką dostałam. Dostałam już scenariusz na maila. Miałam powiedziane, ile będzie dni zdjęciowych i w jakich terminach. Reżyser na tym spotkaniu wypowiadał się o mnie w samych superlatywach. Nie dostałam zaproszenia na casting, tylko na spotkanie z reżyserem. Nie wiedziałam, że to casting. W dniu kiedy tam byłam, nie było innych aktorek. Był tylko inny aktor i miałam do odegrania sceny tylko z tym aktorem. Do końca jak tam byłam, to nie wiedziałam, że to jest casting.

Każdy kolejny komentarz w tej sprawie wydaje się coraz bardziej pogrążać nadchodzącą produkcję. Widzowie rozpoczęli już bojkot "Nigdy w życiu 2" i zapowiadają, że nie zamierzają udać się na film do kina.

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