Avengers: Secret Wars ściągnęło młodego aktora. Skóra zdjęta z Pedro Pascala

Całkiem niedawno, na San Diego Comic-Con doszło do wyczekiwanego ogłoszenia nazwisk aktorów, którzy zagrają głównych bohaterów nadchodzącego filmu o X-Menach. Wówczas okazało się, że w profesora Charlesa Xaviera wcieli się Christopher Abbott, a jego uczniów zagrają: Inde Navarette (Rogue), Samara Weaving (Emma Frost), Kit Connor (Cyklop) i Maya Boyd (Storm). Powinniśmy spodziewać się również obecności Sadie Sink, ujawnionej w filmie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" jako Jean Grey. Praktycznie każdego (siłą rzeczy, poza Abbottem) można określić młodą gwiazdą i wielką nadzieją kina. Teraz mamy do czynienia z kolejną sytuacją, w której Marvel zaprosił do swoich szeregów jeden z największych talentów pokolenia.

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Noah Jupe zagra w MCU. Mam podejrzenia, w kogo się wcieli

Deadline dowiedziało się bowiem, że Marvel Studios wybrało nowego członka obsady filmu "Avengers: Secret Wars", kontynuacji tegorocznego "Doomsday". Jest nim Noah Jupe - 21-letni brytyjski aktor, który mimo młodego wieku ma już naprawdę spore doświadczenie. Grał m.in. najmłodszego z Abbottów w serii "Ciche miejsce" (i powróci do tej roli w kolejnej części), wystąpił również w "Le Mans '66", "Synu przeznaczenia", "Robin Hoodzie: Końcu legendy", a także w oscarowym "Hamnecie", gdzie wcielił się w aktora grającego Hamleta w przedstawieniu stworzonym przez filmowego Szekspira. Mając taki dorobek w takim wieku, Jupe może być z siebie naprawdę zadowolony, a biorąc pod uwagę, że w większości swoich ról prezentuje się solidnie, MCU zyskało dobrego, młodego aktora.

Jawi się zatem pytanie - kogo Noah Jupe zagra? Oficjalnie na ten temat praktycznie nic nie wiadomo, Marvel niczego nie ujawnił - wiadomo jedynie, że rola młodego aktora ma być kluczowa. Idąc tym tropem, zdecydowanie zgadzam się z internetowymi detektywami i podzielam teorię, jakoby Jupe mógł się wcielić w starszą wersję Franklina Richardsa - syna Reeda i Sue z Fantastycznej Czwórki, posiadacza niezwykłej i ekstremalnie potężnej mocy. Jednym z argumentów jest wizualne podobieństwo Noaha do odtwórcy roli Pana Fantastycznego, Pedro Pascala, ale nie jedynym.

Od dawna mówi się, że Franklin będzie jedną z istotniejszych postaci ostatnich dwóch filmów z tej sagi, a jego moc - ważnym wątkiem opowiadanych historii. Choć w zapowiedziach "Doomsday" widzimy małego Richardsa, nie byłoby czymś przesadnie zaskakującym, gdyby w "Secret Wars" doszło do spotkania z jego starszą wersją. Pole manewru co do innych potencjalnych ról Jupe'a jest raczej niewielkie - większość mutantów została obsadzona, a spośród nich w "Secret Wars" ma się pojawić (przynajmniej na razie) tylko Sink. Cokolwiek bracia Russo i Kevin Feige wymyślili dla Jupe'a, trzymam kciuki i jednocześnie wierzę, że się nie mylę - Noah naprawdę pasowałby mi do roli Franklina.

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Avengers: Secret Wars - obsada filmu

Robert Downey Jr. - Doktor Doom

Chris Evans - Steve Rogers

Chris Hemsworth - Thor

Benedict Cumberbatch - Doktor Strange

Anthony Mackie - Kapitan Ameryka

Hayley Atwell - Peggy Carter

Paul Bettany - Vision

Letitia Wright - Shuri/Czarna Pantera

Simu Liu - Shang-Chi

Pedro Pascal - Reed Richards

Vanessa Kirby - Sue Storm

Joseph Quinn - Johnny Storm

Ebon Moss-Bachrach - Thing

Sebastian Stan - Bucky Barnes

Florence Pugh - Yelena Belova

David Harbour - Red Guardian

Wyatt Russell - U.S. Agent

Hannah John-Kamen - Ghost

Lewis Pullman - Sentry

Sadie Sink - Jean Grey

Noah Jupe

Premiera "Avengers: Secret Wars" jest zaplanowana na 17 grudnia 2027 roku.

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.