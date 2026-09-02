Avengers: Secret Wars ściągnęło młodego aktora. Skóra zdjęta z Pedro Pascala
Jeśli ktoś wciąż twierdzi, że Marvel nie umie przyciągać młodych gwiazd do swojego filmowego uniwersum, jest po prostu w błędzie. Niedawno udowodnił to casting do "X-Menów", a teraz okazuje się, że obsada "Avengers: Secret Wars" wzmocniła się o Noaha Jupe'a - jednego z najbardziej obiecujących młodych aktorów ostatnich lat.
Całkiem niedawno, na San Diego Comic-Con doszło do wyczekiwanego ogłoszenia nazwisk aktorów, którzy zagrają głównych bohaterów nadchodzącego filmu o X-Menach. Wówczas okazało się, że w profesora Charlesa Xaviera wcieli się Christopher Abbott, a jego uczniów zagrają: Inde Navarette (Rogue), Samara Weaving (Emma Frost), Kit Connor (Cyklop) i Maya Boyd (Storm). Powinniśmy spodziewać się również obecności Sadie Sink, ujawnionej w filmie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" jako Jean Grey. Praktycznie każdego (siłą rzeczy, poza Abbottem) można określić młodą gwiazdą i wielką nadzieją kina. Teraz mamy do czynienia z kolejną sytuacją, w której Marvel zaprosił do swoich szeregów jeden z największych talentów pokolenia.
Noah Jupe zagra w MCU. Mam podejrzenia, w kogo się wcieli
Deadline dowiedziało się bowiem, że Marvel Studios wybrało nowego członka obsady filmu "Avengers: Secret Wars", kontynuacji tegorocznego "Doomsday". Jest nim Noah Jupe - 21-letni brytyjski aktor, który mimo młodego wieku ma już naprawdę spore doświadczenie. Grał m.in. najmłodszego z Abbottów w serii "Ciche miejsce" (i powróci do tej roli w kolejnej części), wystąpił również w "Le Mans '66", "Synu przeznaczenia", "Robin Hoodzie: Końcu legendy", a także w oscarowym "Hamnecie", gdzie wcielił się w aktora grającego Hamleta w przedstawieniu stworzonym przez filmowego Szekspira. Mając taki dorobek w takim wieku, Jupe może być z siebie naprawdę zadowolony, a biorąc pod uwagę, że w większości swoich ról prezentuje się solidnie, MCU zyskało dobrego, młodego aktora.
Jawi się zatem pytanie - kogo Noah Jupe zagra? Oficjalnie na ten temat praktycznie nic nie wiadomo, Marvel niczego nie ujawnił - wiadomo jedynie, że rola młodego aktora ma być kluczowa. Idąc tym tropem, zdecydowanie zgadzam się z internetowymi detektywami i podzielam teorię, jakoby Jupe mógł się wcielić w starszą wersję Franklina Richardsa - syna Reeda i Sue z Fantastycznej Czwórki, posiadacza niezwykłej i ekstremalnie potężnej mocy. Jednym z argumentów jest wizualne podobieństwo Noaha do odtwórcy roli Pana Fantastycznego, Pedro Pascala, ale nie jedynym.
Od dawna mówi się, że Franklin będzie jedną z istotniejszych postaci ostatnich dwóch filmów z tej sagi, a jego moc - ważnym wątkiem opowiadanych historii. Choć w zapowiedziach "Doomsday" widzimy małego Richardsa, nie byłoby czymś przesadnie zaskakującym, gdyby w "Secret Wars" doszło do spotkania z jego starszą wersją. Pole manewru co do innych potencjalnych ról Jupe'a jest raczej niewielkie - większość mutantów została obsadzona, a spośród nich w "Secret Wars" ma się pojawić (przynajmniej na razie) tylko Sink. Cokolwiek bracia Russo i Kevin Feige wymyślili dla Jupe'a, trzymam kciuki i jednocześnie wierzę, że się nie mylę - Noah naprawdę pasowałby mi do roli Franklina.
Avengers: Secret Wars - obsada filmu
- Robert Downey Jr. - Doktor Doom
- Chris Evans - Steve Rogers
- Chris Hemsworth - Thor
- Benedict Cumberbatch - Doktor Strange
- Anthony Mackie - Kapitan Ameryka
- Hayley Atwell - Peggy Carter
- Paul Bettany - Vision
- Letitia Wright - Shuri/Czarna Pantera
- Simu Liu - Shang-Chi
- Pedro Pascal - Reed Richards
- Vanessa Kirby - Sue Storm
- Joseph Quinn - Johnny Storm
- Ebon Moss-Bachrach - Thing
- Sebastian Stan - Bucky Barnes
- Florence Pugh - Yelena Belova
- David Harbour - Red Guardian
- Wyatt Russell - U.S. Agent
- Hannah John-Kamen - Ghost
- Lewis Pullman - Sentry
- Sadie Sink - Jean Grey
- Noah Jupe
Premiera "Avengers: Secret Wars" jest zaplanowana na 17 grudnia 2027 roku.
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