Netflix osłodzi fanom zakończenie uwielbianego serialu. Prośby wysłuchane

Jak ustalił „Deadline”, Luciane Buchanan, która w dwóch pierwszych sezonach netfliksowego serialu szpiegowskiego „Nocny agent” wcielała się w Rose - początkowo podopieczną, a później partnerkę i ukochaną Petera (Gabriel Basso) - powróci w nadchodzącym 4. i zarazem finałowym sezonie produkcji.



Nie wiadomo jeszcze, jak dużą rolę odegra Rose w 4. odsłonie, ponieważ szczegóły jej wątku są trzymane w ścisłej tajemnicy. Powrót Buchanan odpowiada jednak na jedno z najważniejszych pytań, jakie pojawiły się po niedawnym ogłoszeniu, że finał „Nocnego agenta” nadejdzie wraz z „czwórką” (i które fani chętnie zadawali w social mediach czy na Reddicie): czy Rose wróci na pożegnanie serialu?

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Nocny agent 4: pożegnanie bohaterki

Wielu widzów nie kryło rozczarowania, gdy okazało się, że Buchanan - główna partnerka ekranowa Gabriela Basso w pierwszych dwóch sezonach - nie została zaproszona do udziału w 3. odsłonie. Showrunner Shawn Ryan tłumaczył tę decyzję względami kreatywnymi, jednocześnie pozostawiając otwartą furtkę dla jej ewentualnego powrotu w przyszłości:

Kocham Luciane i bardzo chciałbym ponownie zobaczyć Rose w serialu.

Ponieważ kontrakt aktorki nie obejmował 3. sezonu, formalnie przestała być ona związana z produkcją. Możliwość powrotu wiązała się z koniecznością wynegocjowania nowej umowy. Jak informuje „Deadline”, takie porozumienie zostało już zawarte, a Buchanan bierze udział w zdjęciach do finałowej serii w Los Angeles. Netflix i producent serialu, Sony Pictures Television, odmówili komentarza.

Kiedy rozmawiałem z nią po 2. sezonie, jasno powiedziałem: To nie musi oznaczać końca twojej historii w tym serialu. Może nadejść moment, kiedy zadzwonię i będę błagał cię o powrót - czy to na cały sezon, czy na jeden albo dwa odcinki



– wspominał Ryan.

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W lutym, jeszcze przed premierą 3. sezonu, twórca zakładał, że serial może potrwać znacznie dłużej niż 4 sezony. Zapytany wtedy, czy przeniesienie produkcji do Kalifornii, rodzinnego stanu Rose, mogłoby ułatwić jej powrót, odpowiadał wymijająco, przypominając, że bohaterka mieszka w rejonie Zatoki San Francisco, podczas gdy akcja nowego sezonu rozgrywa się w Los Angeles.

Choć serial, stworzony przez Ryana na podstawie powieści Matthew Quirka, koncentruje się przede wszystkim na postaci Petera Sutherlanda, to właśnie relacja Petera i Rose była jednym z najmocniejszych elementów pierwszego sezonu. Podbiła serca widzów i pomogła produkcji trafić do zestawienia dziesięciu najpopularniejszych anglojęzycznych seriali Netfliksa wszech czasów. Niestety, w kolejnych sezonach oglądalność stopniowo spadała, co ostatecznie wpłynęło na decyzję o zakończeniu serialu po 4. serii.



Nie wiadomo, czy Rose została dopisana do scenariusza finałowego sezonu jeszcze przed decyzją Netfliksa o zamknięciu serialu, czy już po niej. Platforma podjęła tę decyzję na początku maja, kiedy zdjęcia były już w toku. Co ciekawe, podczas castingu do nowych ról w sezonie finałowym postać Rose nie była wspominana w żadnych oficjalnych opisach.



Data premiery ostatniej serii „Nocnego agenta” nie została jeszcze ustalona.

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Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).