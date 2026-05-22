REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Odyseja będzie wielka. To drugi najdłuższy film w karierze Nolana

Z wojny trojańskiej Odyseusz wracał do domu przez 10 lat. Z całym swoim umiłowaniem do realizmu Christopher Nolan nie każe nam tyle siedzieć w kinie na "Odysei". Choć krótki to film też na pewno nie będzie. Właśnie ujawniono jego dokładny metraż.

Rafał Christ
odyseja christopher nolan ile trwa premiera co obejrzeć
REKLAMA

"Odyseja" na pewno nie będzie najdłuższym filmem Christophera Nolana. Twórca "Interstellar" nigdy nie oszczędzał widzów, przez co sygnowane jego nazwiskiem produkcje do najkrótszych nie należały. Najdłużej z nich trwa "Oppenheimer". Biografia ojca bomby atomowej liczy sobie bite trzy godziny. A w przypadku nadchodzącego tytułu, mówiono już, że tego metrażu nie przekroczy.

Można było mieć wątpliwości, czy rzeczywiście uda się, żeby "Odyseja" trwała poniżej trzech godzin. W końcu Christopher Nolan obiecał, że będzie wierny pierwowzorowi. A epos Homera, na podstawie którego film powstał, jest naprawdę epicki. Jego adaptacja mogłaby być znacznie, znacznie dłuższa. Okazuje się jednak, że reżyserowi udało się zmieścić w niecałych 180 minutach.

REKLAMA

Odyseja - czas trwania filmu Christophera Nolana

To ile czasu spędzimy w kinie na "Odysei"? Jeśli wierzyć informacji podanej przez sieć kin AMC, a jak zapewnia autor bloga WorldOfReel, jest to wiarygodne źródło, nowy film Christophera Nolana trwa 172 minuty. Na wyjście do kina trzeba sobie więc zarezerwować 2 godziny 52 minuty. Sporo? Wydaje się, że będzie warto.

"Odyseja" Christophera Nolana to potężne przedsięwzięcie. Film kosztował jakieś 250 mln dol., a do tego stał się pierwszym w historii blockbusterem w pełni zarejestrowanym na kamerach IMAX. Tym samym żeby w pełni docenić jego rozmach trzeba będzie oglądać go na największym możliwym ekranie. I właśnie tak wielu kinomaniaków zamierza produkcję doświadczyć.

Sprzedaż biletów na pokazy "Odysei" w IMAX w niektórych krajach ze Stanami Zjednoczonymi na czele ruszyła już dawno temu. Rok przed premierą wejściówki rozeszły się w błyskawicznym tempie. Niemal się wręcz wyprzedały. Co tylko pokazuje, jaką wiarę pokładają widzowie w nadchodzący film Christophera Nolana.

Do premiery "Odysei" jeszcze chwila. Jest już całkiem blisko, bo na ekrany kin trafi ona już w lipcu. W Polsce stanie się to dokładnie 17 lipca.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o "Odysei" poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
22.05.2026 08:50
Tagi: Christopher NolanCo obejrzeć?Fantasy
REKLAMA
Najnowsze
20:32
Na ostatni sezon Rodu smoka nie będziemy długo czekać. Taką przerwę akceptuję
Aktualizacja: 2026-05-21T20:32:00+02:00
20:15
Najciekawsze zmiany w Odysei, które wyjdą filmowi Nolana na dobre
Aktualizacja: 2026-05-21T20:15:49+02:00
19:19
Idziesz na Mandalorian i Grogu? Oto wszystko, co musisz wiedzieć przed seansem
Aktualizacja: 2026-05-21T19:19:00+02:00
18:23
Finał The Boys lepszy niż Gry o tron? Widzowie wydali wyrok
Aktualizacja: 2026-05-21T18:23:14+02:00
17:57
Julia z Love is Blind: Polska nie wyszła za mąż. W programie wygrała coś innego
Aktualizacja: 2026-05-21T17:57:00+02:00
17:35
Łatwogang przejedzie Polskę na rowerze. Jest nowa zbiórka
Aktualizacja: 2026-05-21T17:35:03+02:00
15:36
Ranczo Duttonów: recenzja. To Yellowstone ery TikToka
Aktualizacja: 2026-05-21T15:36:00+02:00
14:05
Powstanie Ojciec chrzestny 4. Jest też zła wiadomość
Aktualizacja: 2026-05-21T14:05:47+02:00
13:15
Mandalorian i Grogu nie powinni byli trafić do kin. Recenzja
Aktualizacja: 2026-05-21T13:15:22+02:00
11:37
Netflix pokazał zwiastun filmu Kolory zła: Czerń. Doczekaliśmy się
Aktualizacja: 2026-05-21T11:37:46+02:00
11:32
Michelle Pfeiffer opowiedziała o planie Madison. "Nie było klimatyzacji"
Aktualizacja: 2026-05-21T11:32:53+02:00
10:52
Testamenty powrócą do Gileadu. Będzie 2. sezon
Aktualizacja: 2026-05-21T10:52:08+02:00
9:13
Kiedy premiera Love is Blind: Polska Reunion? Netflix potwierdził
Aktualizacja: 2026-05-21T09:13:15+02:00
6:33
Jak skończył się komiks The Boys? Porównujemy z serialem
Aktualizacja: 2026-05-21T06:33:00+02:00
18:42
Lubię The Boys, ale dzięki Bogu to już koniec
Aktualizacja: 2026-05-20T18:42:00+02:00
18:34
Najlepsze seriale Amazon Prime Video. Oto TOP 30 tytułów
Aktualizacja: 2026-05-20T18:34:28+02:00
17:55
Oglądasz Stamtąd? Nowy odcinek pojawi się dopiero w czerwcu
Aktualizacja: 2026-05-20T17:55:00+02:00
17:01
Dawno żaden horror mnie tak nie przestraszył. Wykręca świetne liczby
Aktualizacja: 2026-05-20T17:01:00+02:00
16:21
Para w Love is Blind: Polska rozstała się na ślubie. To był dla mnie szok
Aktualizacja: 2026-05-20T16:21:06+02:00
16:11
Jakie platformy streamingowe są dostępne w Plusie i Polsat Box? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-05-20T16:11:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA