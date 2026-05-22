Odyseja będzie wielka. To drugi najdłuższy film w karierze Nolana
Z wojny trojańskiej Odyseusz wracał do domu przez 10 lat. Z całym swoim umiłowaniem do realizmu Christopher Nolan nie każe nam tyle siedzieć w kinie na "Odysei". Choć krótki to film też na pewno nie będzie. Właśnie ujawniono jego dokładny metraż.
"Odyseja" na pewno nie będzie najdłuższym filmem Christophera Nolana. Twórca "Interstellar" nigdy nie oszczędzał widzów, przez co sygnowane jego nazwiskiem produkcje do najkrótszych nie należały. Najdłużej z nich trwa "Oppenheimer". Biografia ojca bomby atomowej liczy sobie bite trzy godziny. A w przypadku nadchodzącego tytułu, mówiono już, że tego metrażu nie przekroczy.
Można było mieć wątpliwości, czy rzeczywiście uda się, żeby "Odyseja" trwała poniżej trzech godzin. W końcu Christopher Nolan obiecał, że będzie wierny pierwowzorowi. A epos Homera, na podstawie którego film powstał, jest naprawdę epicki. Jego adaptacja mogłaby być znacznie, znacznie dłuższa. Okazuje się jednak, że reżyserowi udało się zmieścić w niecałych 180 minutach.
Odyseja - czas trwania filmu Christophera Nolana
To ile czasu spędzimy w kinie na "Odysei"? Jeśli wierzyć informacji podanej przez sieć kin AMC, a jak zapewnia autor bloga WorldOfReel, jest to wiarygodne źródło, nowy film Christophera Nolana trwa 172 minuty. Na wyjście do kina trzeba sobie więc zarezerwować 2 godziny 52 minuty. Sporo? Wydaje się, że będzie warto.
"Odyseja" Christophera Nolana to potężne przedsięwzięcie. Film kosztował jakieś 250 mln dol., a do tego stał się pierwszym w historii blockbusterem w pełni zarejestrowanym na kamerach IMAX. Tym samym żeby w pełni docenić jego rozmach trzeba będzie oglądać go na największym możliwym ekranie. I właśnie tak wielu kinomaniaków zamierza produkcję doświadczyć.
Sprzedaż biletów na pokazy "Odysei" w IMAX w niektórych krajach ze Stanami Zjednoczonymi na czele ruszyła już dawno temu. Rok przed premierą wejściówki rozeszły się w błyskawicznym tempie. Niemal się wręcz wyprzedały. Co tylko pokazuje, jaką wiarę pokładają widzowie w nadchodzący film Christophera Nolana.
Do premiery "Odysei" jeszcze chwila. Jest już całkiem blisko, bo na ekrany kin trafi ona już w lipcu. W Polsce stanie się to dokładnie 17 lipca.
