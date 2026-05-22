"Odyseja" na pewno nie będzie najdłuższym filmem Christophera Nolana. Twórca "Interstellar" nigdy nie oszczędzał widzów, przez co sygnowane jego nazwiskiem produkcje do najkrótszych nie należały. Najdłużej z nich trwa "Oppenheimer". Biografia ojca bomby atomowej liczy sobie bite trzy godziny. A w przypadku nadchodzącego tytułu, mówiono już, że tego metrażu nie przekroczy.



Można było mieć wątpliwości, czy rzeczywiście uda się, żeby "Odyseja" trwała poniżej trzech godzin. W końcu Christopher Nolan obiecał, że będzie wierny pierwowzorowi. A epos Homera, na podstawie którego film powstał, jest naprawdę epicki. Jego adaptacja mogłaby być znacznie, znacznie dłuższa. Okazuje się jednak, że reżyserowi udało się zmieścić w niecałych 180 minutach.

Odyseja - czas trwania filmu Christophera Nolana

To ile czasu spędzimy w kinie na "Odysei"? Jeśli wierzyć informacji podanej przez sieć kin AMC, a jak zapewnia autor bloga WorldOfReel, jest to wiarygodne źródło, nowy film Christophera Nolana trwa 172 minuty. Na wyjście do kina trzeba sobie więc zarezerwować 2 godziny 52 minuty. Sporo? Wydaje się, że będzie warto.

"Odyseja" Christophera Nolana to potężne przedsięwzięcie. Film kosztował jakieś 250 mln dol., a do tego stał się pierwszym w historii blockbusterem w pełni zarejestrowanym na kamerach IMAX. Tym samym żeby w pełni docenić jego rozmach trzeba będzie oglądać go na największym możliwym ekranie. I właśnie tak wielu kinomaniaków zamierza produkcję doświadczyć.

Sprzedaż biletów na pokazy "Odysei" w IMAX w niektórych krajach ze Stanami Zjednoczonymi na czele ruszyła już dawno temu. Rok przed premierą wejściówki rozeszły się w błyskawicznym tempie. Niemal się wręcz wyprzedały. Co tylko pokazuje, jaką wiarę pokładają widzowie w nadchodzący film Christophera Nolana.

Do premiery "Odysei" jeszcze chwila. Jest już całkiem blisko, bo na ekrany kin trafi ona już w lipcu. W Polsce stanie się to dokładnie 17 lipca.

Rafał Christ 22.05.2026 08:50

