Nowości HBO Max: co obejrzeć w weekend? Dostawa wielkiego kina

Gdyby był oficjalnie prowadzony wyścig na najmocniejsze tytuły w ofercie serwisów streamingowych, zdaje mi się, że HBO Max bez większych przeszkód zanotowałoby zwycięstwo w pierwszy weekend lipca. Już teraz w zestawieniach oglądalności jest niemożliwy ścisk - wśród seriali dominują "Stamtąd" i "Ród Smoka", a spośród filmów możemy odnaleźć w czołówce dylogię "Księgowy" z Benem Affleckiem, "Kaskadera" z Ryanem Goslingiem czy horror "Oddaj ją". To już są mocne tytuły, a konkurencja, która właśnie trafia do serwisu, jest bardzo mocna.

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HBO Max: nowości na weekend. TOP 5 filmów

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Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw

Rok produkcji: 2019

Czas trwania: 137 minut

Reżyser: David Leitch

Obsada: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby

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Spin-off kultowej serii, który trafił w naprawdę dobre ręce - mało kto się zna na współczesnym akcyjnym kinie tak dobrze, jak Leitch. Film opowiada historię tytułowych bohaterów - Hobbsa (Johnson) i Shawa (Statham), którzy, jak wiemy, żyją ze sobą jak pies z kotem, albo gorzej. Odwieczni rywale muszą jednak zakopać topór wojenny, albowiem nadciąga zagrożenie wykraczające poza ich prywatne wojenki - cybernetycznie zmodyfikowany anarchista Brixton (Elba) przejmuje kontrolę nad bronią o nieprawdopodobnej sile, mogącej doprowadzić do zagłady ludzkości.

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Mumia: Film Lee Cronina

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 134 minuty

Reżyser: Lee Cronin

Obsada: Jack Reynor, Laia Costa, Veronica Falcón, May Calamawy

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Film jednego z najbardziej obiecujących twórców kina grozy ostatnich lat. Dziennikarz Charlie (Jack Reynor) i pielęgniarka Larissa (Laia Costa) mieszkają razem ze swoimi dziećmi w Egipcie. Rodzinny spokój zostaje zamieniony na traumę, gdy Katie, córka pary, zostaje uprowadzona przez tajemniczą kobietę. Zdruzgotana rodzina z trudem godzi się z nieskutecznością poszukiwań, jednak wkrótce dochodzi do szokującego zwrotu - dziewczynka (Natalie Grace) zostaje odnaleziona. Jest jednak w bardzo dziwnym stanie, a co gorsza - odnaleziono ją w przedwiecznym grobowcu. Jak się tam znalazła? Co jej dolega? Nie będzie zaskoczeniem stwierdzenie, że jej przypadłość wykracza poza typowo lekarskie diagnozy.

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Batman - Początek

Rok produkcji: 2005

Czas trwania: 140 minut

Reżyser: Christopher Nolan

Obsada: Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Gary Oldman, Cillian Murphy

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Pierwszy film słynnej trylogii Nolana, która słusznie cieszy się szacunkiem w świecie kina superbohaterskiego, a sam "Początek" - mianem ścisłej czołówki filmów o Człowieku-Nietoperzu. Bruce'a Wayne'a (Bale) poznajemy jako zapuszczonego, rozbitego życiowo mężczyznę, w bhutańskim więzieniu. Jego życie zmienia się, gdy poznaje Henriego Ducarda, za sprawą którego zostaje wyszkolony przez Ligę Cieni. Bruce decyduje się powrócić do Gotham i zmienić jego oblicze. Przeszkodą w tym może być obłąkany Jonathan Crane (Murphy), którego działania mogą - dosłownie i w przenośni - doprowadzić do zatrucia miasta.

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Incepcja

Rok produkcji: 2010

Czas trwania: 148 minut

Reżyser: Christopher Nolan

Obsada: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Tom Hardy, Marion Cotillard

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Jeden z najważniejszych, najlepszych i najbardziej zagadkowych filmów Nolana w całym, bogatym dorobku reżysera. Dom Cobb (DiCaprio) wraz ze swoją ekipą opanował do perfekcji ingerowanie w sny innych osób, włamywanie się do ich sennych rzeczywistości, wydobywanie informacji. Ich ostatnim zleceniem ze strony Saito (Ken Watanabe) jest włamanie się do umysłu Roberta Fischera (Cillian Murphy) i wpłynięcie na jego biznesowe poczynania. Misja okaże się znacznie trudniejsza niż dotychczas, w czym nie pomaga to, że Cobb obwinia się o śmierć swojej żony, Mal (Cotillard).

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Tenet

Rok produkcji: 2020

Czas trwania: 150 minut

Reżyser: Christopher Nolan

Obsada: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh

Przyznam bez bicia - podczas gdy wielu twierdzi, że "Incepcja" jest dziełem niemożliwym do pojęcia, osobiście miałem wrażenie, że właśnie tę historię rozumiem dość płynnie, za to w przypadku "Tenetu" sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. Protagonista (Washington) bierze udział w inscenizacji ataku terrorystycznego na kijowską operę. Zostaje zwerbowany przez tajną organizację o nazwie Tenet i poinformowany o istnieniu broni, która "porusza się w czasie". Wraz z Neilem (Pattinson) tropi sprawę, a wszelkie ślady prowadzą do rosyjskiego oligarchy, Andrieja Satora (Branagh).

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.