HBO Max dowiózł 5 świetnych filmów. Co obejrzeć w weekend?

W świecie istnieje wiele rzeczy stałych, a w HBO Max - to, że póki co czołówka zestawienia najchętniej oglądanych przez polską publiczność filmów, trzyma się zaskakująco stabilnie. Niezmiennie prowadzi w nim "Lodowy szlak: Zemsta", tuż za nim znajduje się "Supergirl", a o miejsce na podium walczą m.in. "Frendo" i "Pillion". Czy ten porządek zostanie zaburzony przez nowości, które serwis dodaje w ten weekend? Czas pokaże.

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HBO Max: nowości na weekend. TOP 5 filmów

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Raport

Rok produkcji: 2019

Czas trwania: 118 minut

Reżyser: Scott Z. Burns

Obsada: Adam Driver, Annette Bening, Jon Hamm, Tim Blake Nelson

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Historia oparta na prawdziwych wydarzeniach oraz postaciach. Daniel Jones (Driver) to urzędnik amerykańskiego Senatu, równocześnie współpracujący z senatorką Dianne Feinstein (Benning). Mężczyzna zostaje wyznaczony do bardzo odpowiedzialnego i wymagającego dużej dyscypliny zadania - ma przeprowadzić śledztwo i przygotować raport w sprawie programu detencji i przesłuchań wszczętych przez CIA po 11 września. W ramach pracy nad tą sprawą stopniowo odkrywa skalę działań, jakich dopuszczono się na najwyższym szczeblu władzy.

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Od 24 września w HBO Max.

Do szpiku kości

Rok produkcji: 2010

Czas trwania: 109 minut

Reżyser: Debra Granik

Obsada: Jennifer Lawrence, John Hawkes, Garret Dillahunt, Dale Dickey

Trudny dramat, będący adaptacją powieści o tym samym tytule. Ree (Lawrence) to młoda, odpowiedzialna dziewczyna, która opiekuje się młodszym rodzeństwem oraz niepełnosprawną matką. Pewnego dnia lokalny szeryf informuje ją, że ojciec zastawił dom w celu zabezpieczenia jego zwolnienia z więzienia, więc jeśli nie stawi się na procesie za tydzień, żyjąca i tak w biedzie rodzina, straci wszystko. Ree decyduje się za wszelką cenę odszukać ojca.

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Od 25 września w HBO Max.

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Czas kruka

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 104 minuty

Reżyser: Dylan Southern

Obsada: Benedict Cumberbatch, Richard Boxall, Henry Boxall, David Thewlis

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Ojciec (Cumberbatch) po niespodziewanej śmierci ukochanej żony zostaje pozostawiony sam sobie, by wychować dwóch synów. Jego proces przechodzenia żałoby jest dość burzliwy, ale wkrótce osiąga zupełnie inny poziom - w życiu głównego bohatera pojawia się tajemnicze, przerażające stworzenie (Thewlis) przypominające kruka.

Od 25 września w HBO Max.

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Motocykliści

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 116 minut

Reżyser: Jeff Nichols

Obsada: Jodie Comer, Austin Butler, Tom Hardy, Michael Shannon

Po przypadkowym spotkaniu w lokalnym barze, Kathy (Comer) nawiązuje bliższą więź z tajemniczym i skrytym Bennym (Butler). Mężczyzna wkrótce staje się nowym członkiem Wandalów - klubu motocyklowego, prowadzonego przez enigmatycznego Johnny'ego (Hardy). Lider grupy z czasem zaczyna traktować swojego podopiecznego jak młodszego brata i przyszłego "następcę tronu". Gdy do Wandali zaczynają dołączać nowi członkowie, proporcje i cele się zmieniają - z przystani dla pasjonatów chcących nadać swojemu życiu sens, klub staje się gangiem stosującym przemoc i zajmującym się przestępczymi działaniami.

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Od 26 września w HBO Max.

Omaha

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 83 minuty

Reżyser: Cole Webley

Obsada: John Magaro, Molly Belle Wright, Talia Balsam, Wyatt Solis

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2008 rok, Ameryka pogrążona w kryzysie. Głównym bohaterem filmu jest młody ojciec (Magaro), który wyrusza w podróż z dwójką swoich dzieci, Ellą (Wright) i Charliem (Solis) w poszukiwaniu nadziei i lepszego życia. Spokojna, rodzinna podróż, stopniowo okazuje się czymś zupełnie innym, a córka głównego bohatera zaczyna coraz bardziej wyczuwać, że ma ona drugie, głębsze, dno.

Od 26 września w HBO Max.

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