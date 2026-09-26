HBO Max dowiózł 5 świetnych filmów. Co obejrzeć w weekend?
Choć za oknem szaro, buro i zimno, istnieje rozwiązanie na to, jak można spędzić ten czas. HBO Max proponuje swoim subskrybentom bardzo solidny zestaw filmów do obejrzenia w weekend. Sprawdzamy, co platforma ma do zaoferowania.
W świecie istnieje wiele rzeczy stałych, a w HBO Max - to, że póki co czołówka zestawienia najchętniej oglądanych przez polską publiczność filmów, trzyma się zaskakująco stabilnie. Niezmiennie prowadzi w nim "Lodowy szlak: Zemsta", tuż za nim znajduje się "Supergirl", a o miejsce na podium walczą m.in. "Frendo" i "Pillion". Czy ten porządek zostanie zaburzony przez nowości, które serwis dodaje w ten weekend? Czas pokaże.
HBO Max: nowości na weekend. TOP 5 filmów
Raport
- Rok produkcji: 2019
- Czas trwania: 118 minut
- Reżyser: Scott Z. Burns
- Obsada: Adam Driver, Annette Bening, Jon Hamm, Tim Blake Nelson
Historia oparta na prawdziwych wydarzeniach oraz postaciach. Daniel Jones (Driver) to urzędnik amerykańskiego Senatu, równocześnie współpracujący z senatorką Dianne Feinstein (Benning). Mężczyzna zostaje wyznaczony do bardzo odpowiedzialnego i wymagającego dużej dyscypliny zadania - ma przeprowadzić śledztwo i przygotować raport w sprawie programu detencji i przesłuchań wszczętych przez CIA po 11 września. W ramach pracy nad tą sprawą stopniowo odkrywa skalę działań, jakich dopuszczono się na najwyższym szczeblu władzy.
Od 24 września w HBO Max.
Do szpiku kości
- Rok produkcji: 2010
- Czas trwania: 109 minut
- Reżyser: Debra Granik
- Obsada: Jennifer Lawrence, John Hawkes, Garret Dillahunt, Dale Dickey
Trudny dramat, będący adaptacją powieści o tym samym tytule. Ree (Lawrence) to młoda, odpowiedzialna dziewczyna, która opiekuje się młodszym rodzeństwem oraz niepełnosprawną matką. Pewnego dnia lokalny szeryf informuje ją, że ojciec zastawił dom w celu zabezpieczenia jego zwolnienia z więzienia, więc jeśli nie stawi się na procesie za tydzień, żyjąca i tak w biedzie rodzina, straci wszystko. Ree decyduje się za wszelką cenę odszukać ojca.
Od 25 września w HBO Max.
Czas kruka
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 104 minuty
- Reżyser: Dylan Southern
- Obsada: Benedict Cumberbatch, Richard Boxall, Henry Boxall, David Thewlis
Ojciec (Cumberbatch) po niespodziewanej śmierci ukochanej żony zostaje pozostawiony sam sobie, by wychować dwóch synów. Jego proces przechodzenia żałoby jest dość burzliwy, ale wkrótce osiąga zupełnie inny poziom - w życiu głównego bohatera pojawia się tajemnicze, przerażające stworzenie (Thewlis) przypominające kruka.
Od 25 września w HBO Max.
Motocykliści
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 116 minut
- Reżyser: Jeff Nichols
- Obsada: Jodie Comer, Austin Butler, Tom Hardy, Michael Shannon
Po przypadkowym spotkaniu w lokalnym barze, Kathy (Comer) nawiązuje bliższą więź z tajemniczym i skrytym Bennym (Butler). Mężczyzna wkrótce staje się nowym członkiem Wandalów - klubu motocyklowego, prowadzonego przez enigmatycznego Johnny'ego (Hardy). Lider grupy z czasem zaczyna traktować swojego podopiecznego jak młodszego brata i przyszłego "następcę tronu". Gdy do Wandali zaczynają dołączać nowi członkowie, proporcje i cele się zmieniają - z przystani dla pasjonatów chcących nadać swojemu życiu sens, klub staje się gangiem stosującym przemoc i zajmującym się przestępczymi działaniami.
Od 26 września w HBO Max.
Omaha
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 83 minuty
- Reżyser: Cole Webley
- Obsada: John Magaro, Molly Belle Wright, Talia Balsam, Wyatt Solis
2008 rok, Ameryka pogrążona w kryzysie. Głównym bohaterem filmu jest młody ojciec (Magaro), który wyrusza w podróż z dwójką swoich dzieci, Ellą (Wright) i Charliem (Solis) w poszukiwaniu nadziei i lepszego życia. Spokojna, rodzinna podróż, stopniowo okazuje się czymś zupełnie innym, a córka głównego bohatera zaczyna coraz bardziej wyczuwać, że ma ona drugie, głębsze, dno.
Od 26 września w HBO Max.
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