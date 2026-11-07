Nowości HBO Max na weekend. Trudno wybrać najlepszą
Rozpoczyna się pierwszy weekend miesiąca, co jest idealnym momentem do tego, by zrobić wejście z hukiem. HBO Max stosuje się do tych słów, bowiem filmy, które trafiają do serwisu w ramach nowej oferty, są perełkami.
Na HBO Max panuje teraz niebywały ścisk. Okazało się, że ściągnięcie do oferty platformy serii "Igrzyska śmierci" było strzałem w dziesiątkę, a nawet w setkę - filmy spod tego szyldu stanowią bowiem aż połowę TOP 10 najchętniej oglądanych, jednak na tronie wciąż jest "Ostatnia sesja w Paryżu" z Jodie Foster. Nowe tytuły, które będą dostępne do obejrzenia w ten weekend, mogą nieco wywrócić te rankingi.
HBO Max: nowości na weekend. TOP 5 filmów
Gran Torino
Powszechnie uznawany za jeden z najlepszych filmów, w których Clint Eastwood jest i reżyserem, i aktorem. Tu wciela się w Walta Kowalskiego, weterana wojny w Korei, na co dzień będącego oschłym, zatwardziałym, konserwatywnym starszym facetem. Gdy jego nowymi sąsiadami zostają imigranci, dochodzi do konfrontacji Walta nie tylko z nimi, ale również z własnymi uprzedzeniami.
Od 5 listopada w HBO Max.
Batman
Arcydzieło gatunku, jeden z najlepszych filmów superbohaterskich XXI wieku - generalnie kino przez najgrubsze możliwe K. Bruce Wayne (Robert Pattinson) w interpretacji Matta Reevesa to młody mężczyzna, który Batmanem jest dopiero od niedawna. Na jego ścieżce ku przywróceniu sprawiedliwości w Gotham za wszelką cenę stoi nie tylko dominująca w środowisku elit, zżerająca miasto korupcja, ale również seryjny morderca, Człowiek-Zagadka, który bierze na swój celownik wpływowych obywateli.
Od 6 listopada w HBO Max.
Merv
Ubiegłoroczny hit Prime Video zmienia streamingowy front. Gdy Anna (Zooey Deschanel) i Russ (Charlie Cox) się rozstają, ich ukochany pies Merv (Gus) traci radość życia. Teraz oboje muszą podjąć niezręczną decyzję dotyczącą wspólnej opieki nad psem. Russ liczy, że wyrwie psa z depresji, zabierając go na Florydę – ale niespodziewanie pojawia się tam Anna. Gdy Merv powoli odzyskuje radość życia, okazuje się, że naprawa złamanego serca psa może doprowadzić do zaiskrzenia między opiekunami.
Od 6 listopada w HBO Max.
Terminator
Jeden z najważniejszych filmów w historii kina, a tym bardziej gatunku science fiction. Akcja filmu rozgrywa się w Los Angeles 1984 roku i opowiada o pochodzącym z przyszłości cybernetycznym zabójcy zwanym Terminatorem (Arnold Schwarzenegger). Celem Terminatora jest zamordowanie Sary Connor (Linda Hamilton), młodej kobiety, którą wyznaczono do eksterminacji, gdyż jej przyszły syn wiele dekad później ma poprowadzić ludzkość do zwycięstwa w wojnie z maszynami.
Od 6 listopada w HBO Max.
I Swear
Film, który zwrócił uwagę świata w trakcie poprzedniej gali BAFTA, kiedy Robert Aramayo, odtwórca głównej roli, niespodziewanie zdobył nagrodę za najlepszą rolę męską, pokonując takich konkurentów jak Chalamet, Hawke czy DiCaprio. Aramayo wciela się w Johna Davidsona, który jako nastolatek zaczyna cierpieć na dziwne tiki, czemu towarzyszą słowa, których wcale nie chce wypowiadać. Choć nie jest w stanie tego kontrolować, spotyka się z niezrozumieniem, ostracyzmem, a nawet agresją otoczenia. Jego życie zmienia się o 180 stopni, gdy poznaje matkę swojego szkolnego kolegi, Dottie (Maxine Peake).
Od 7 listopada w HBO Max.
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W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.