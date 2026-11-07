Nowości HBO Max na weekend. Trudno wybrać najlepszą

Na HBO Max panuje teraz niebywały ścisk. Okazało się, że ściągnięcie do oferty platformy serii "Igrzyska śmierci" było strzałem w dziesiątkę, a nawet w setkę - filmy spod tego szyldu stanowią bowiem aż połowę TOP 10 najchętniej oglądanych, jednak na tronie wciąż jest "Ostatnia sesja w Paryżu" z Jodie Foster. Nowe tytuły, które będą dostępne do obejrzenia w ten weekend, mogą nieco wywrócić te rankingi.

REKLAMA

HBO Max: nowości na weekend. TOP 5 filmów

Gran Torino

Powszechnie uznawany za jeden z najlepszych filmów, w których Clint Eastwood jest i reżyserem, i aktorem. Tu wciela się w Walta Kowalskiego, weterana wojny w Korei, na co dzień będącego oschłym, zatwardziałym, konserwatywnym starszym facetem. Gdy jego nowymi sąsiadami zostają imigranci, dochodzi do konfrontacji Walta nie tylko z nimi, ale również z własnymi uprzedzeniami.

REKLAMA

kadr z filmu "Gran Torino"

Od 5 listopada w HBO Max.

Batman

Arcydzieło gatunku, jeden z najlepszych filmów superbohaterskich XXI wieku - generalnie kino przez najgrubsze możliwe K. Bruce Wayne (Robert Pattinson) w interpretacji Matta Reevesa to młody mężczyzna, który Batmanem jest dopiero od niedawna. Na jego ścieżce ku przywróceniu sprawiedliwości w Gotham za wszelką cenę stoi nie tylko dominująca w środowisku elit, zżerająca miasto korupcja, ale również seryjny morderca, Człowiek-Zagadka, który bierze na swój celownik wpływowych obywateli.

REKLAMA

kadr z filmu "Batman"

Od 6 listopada w HBO Max.

Merv

Ubiegłoroczny hit Prime Video zmienia streamingowy front. Gdy Anna (Zooey Deschanel) i Russ (Charlie Cox) się rozstają, ich ukochany pies Merv (Gus) traci radość życia. Teraz oboje muszą podjąć niezręczną decyzję dotyczącą wspólnej opieki nad psem. Russ liczy, że wyrwie psa z depresji, zabierając go na Florydę – ale niespodziewanie pojawia się tam Anna. Gdy Merv powoli odzyskuje radość życia, okazuje się, że naprawa złamanego serca psa może doprowadzić do zaiskrzenia między opiekunami.

REKLAMA

kadr z filmu "Merv"

Od 6 listopada w HBO Max.

Terminator

Jeden z najważniejszych filmów w historii kina, a tym bardziej gatunku science fiction. Akcja filmu rozgrywa się w Los Angeles 1984 roku i opowiada o pochodzącym z przyszłości cybernetycznym zabójcy zwanym Terminatorem (Arnold Schwarzenegger). Celem Terminatora jest zamordowanie Sary Connor (Linda Hamilton), młodej kobiety, którą wyznaczono do eksterminacji, gdyż jej przyszły syn wiele dekad później ma poprowadzić ludzkość do zwycięstwa w wojnie z maszynami.

REKLAMA

kadr z filmu "Terminator"

Od 6 listopada w HBO Max.

I Swear

Film, który zwrócił uwagę świata w trakcie poprzedniej gali BAFTA, kiedy Robert Aramayo, odtwórca głównej roli, niespodziewanie zdobył nagrodę za najlepszą rolę męską, pokonując takich konkurentów jak Chalamet, Hawke czy DiCaprio. Aramayo wciela się w Johna Davidsona, który jako nastolatek zaczyna cierpieć na dziwne tiki, czemu towarzyszą słowa, których wcale nie chce wypowiadać. Choć nie jest w stanie tego kontrolować, spotyka się z niezrozumieniem, ostracyzmem, a nawet agresją otoczenia. Jego życie zmienia się o 180 stopni, gdy poznaje matkę swojego szkolnego kolegi, Dottie (Maxine Peake).

REKLAMA

kadr z filmu "I Swear"

Od 7 listopada w HBO Max.

Obserwuj nas w Google Discover

REKLAMA

Więcej o HBO Max poczytasz na Spider's Web:

Ładowanie...