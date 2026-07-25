Nowości HBO Max na weekend. Kinowy hit i wyczekiwany serial

Gdy wypłyniemy na morze w postaci oferty HBO Max, znajdziemy tam sporo skarbów. Polska publiczność szczególnie upodobała sobie "Ród smoka", "Proud" i "Stamtąd", jeśli mowa o serialach. W przypadku filmów największym zainteresowaniem cieszy się stosunkowo świeża animacja "Wielka mała koza", horror "Mumia" od Lee Cronina, a także filmy z kultowej serii "Ciche miejsce". Wszystkie te tytuły mogą jednak czuć na plecach oddech konkurencji.

HBO Max - nowości na weekend. TOP 5

Filadelfia

Rok produkcji: 1993

Czas trwania: 125 minut

Reżyser: Jonathan Demme

Obsada: Tom Hanks, Denzel Washington, Antonio Banderas

Legendarny klasyk, który przyniósł Oscara zarówno Tomowi Hanksowi, jak i Bruce'owi Springsteenowi, śpiewającego słynną piosenkę "Streets of Philadelphia". Aktor wciela się w Andrew Becketta, pracownika renomowanej kancelarii prawniczej. Ma dobrą opinię w pracy i jest szanowany przez współpracowników. Wkrótce okazuje się, że mężczyzna jest chory na AIDS, a na jaw wychodzi, że żył też w szczęśliwym związku z Miguelem (Banderas). Gdy Andrew zostaje zwolniony z pracy pod nieprawdopodobnym pretekstem, postanawia walczyć o swoje prawa w sądzie z pomocą adwokata Joe Millera (Washington).

Od 23 lipca w serwisie.

Longing

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 111 minut

Reżyser: Savi Gabizon

Obsada: Richard Gere, Diane Kruger, Suzanne Clément, Marnie McPhail

Remake izraelskiego filmu sprzed kilku lat, autorstwa tego samego reżysera. Bogaty biznesmen, Daniel (Gere) spotyka się z Rachel (Clement), swoją byłą partnerką 20 lat po rozstaniu. Mężczyzna jest nastawiony na ciepłe rozpamiętywanie dawnych czasów, ale to, co słyszy, jest znacznie większym szokiem. Kobieta mówi mu, że była w ciąży, kiedy odeszła. Dzieli się z nim również inną, tragiczną informacją - ich syn niedawno zginął w wypadku samochodowym. Mężczyzna z czasem odkrywa kolejne fakty na temat potomka, o którym do niedawna nie wiedział.

Od 23 lipca w serwisie.

Stuart nie ratuje wszechświata, odc. 1

Lata emisji: 2026-

2026- Liczba sezonów: 1

Twórcy: Chuck Lorre, Zak Penn, Bill Prady

Chuck Lorre, Zak Penn, Bill Prady Obsada: Kevin Sussman, Lauren Lapkus, Brian Posehn

Spin-off legendarnej "Teorii wielkiego podrywu", w którym nie znajdziemy Sheldona, Leonarda, ani nikogo z "głównej bandy". Ten serial koncentruje się na bohaterach, którzy dotychczas grali raczej drugie skrzypce. Po przypadkowym uszkodzeniu urządzenia stworzonego przez Sheldona i Leonarda, Stuart Bloom (Sussman), właściciel sklepu z komiksami, staje przed misją o gigantycznej randze: musi zapobiec zniszczeniu multiwersum.

Od 24 lipca w serwisie.

Mortal Kombat 2

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 116 minut

Reżyser: Simon McQuoid

Obsada: Karl Urban, Adeline Rudolph, Lewis Tan, Jessica McNamee, Tadanobu Asano, Hiroyuki Sanada, Martyn Ford, Ludi Lin, Mehcad Brooks

Księżniczka Kitana (Rudolph) w dzieciństwie straciła ojca, Króla Edenii. Tym samym wraz z matką i swoim ludem trafiła pod jarzmo okrutnego Shao Kahna (Ford). Jako, że jego imperialne ambicje są spore i uwzgledniają unicestwienie Ziemi, reprezentujący ją wojownicy muszą stanąć do turnieju Mortal Kombat, by ocalić swój świat. Do Liu Kanga (Lin), Sonyi Blade (McNamee), Jaxa (Brooks) i Cole'a Younga (Tan) dołącza nowy śmiałek - przebrzmiała gwiazda kina akcji, Johnny Cage (Urban).

Od 24 lipca w serwisie.

Euforia: Powrót

Spokojnie, "Euforia" jako taka została zakończona i nie wróci. "Powrót" to odcinek specjalny w dokumentalnej formie, zaglądający za kulisy serialu i pokazujący, jak to wszystko się zaczęło i jak wyglądało, gdy serial Sama Levinsona nie miał jeszcze takiego statusu, jak dziś. W pokazanych materiałach (m.in. z przesłuchań) zobaczymy gwiazdy tej produkcji: Sydney Sweeney, Zendayę, Hunter Schafer czy Jacoba Elordiego. To interesująca okazja, by po raz ostatni "spotkać się" z tymi postaciami.

Od 25 lipca w serwisie.

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