Nowości Netfliksa na weekend. Same potężne tytuły

Problem bogactwa - z tym zdecydowanie mierzy się obecnie Netflix. Serialowy ranking oglądalności został wzięty szturmem przez 3. sezon "1670", w którym wracamy do Adamczychy i Jana Pawła, który próbuje się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Konkurencję robi mu również powracające "Moje życie z Walterami" oraz "Zamach na Lockerbie". Jeśli chodzi zaś o filmy, subskrybenci Netfliksa przekonują się najmocniej do najnowszej części serii "Oszukać przeznaczenie", ale po piętach depczą tej produkcji m.in. "72 godziny", "Podejrzliwi", czy "Spider-Man: Homecoming". Platforma uznała, że to i tak mało, więc postanowiła dorzucić do tego i tak mocnego grona, solidne tytuły. Oto 5 nowości serwisu, które mają szansę na masową oglądalność.

Netflix: nowości na weekend. TOP 5 tytułów do obejrzenia

Zodiak

Rok produkcji: 2007

Czas trwania: 157 minut

Reżyser: David Fincher

Obsada: Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Anthony Edwards

Nie skłamię, pisząc o tym filmie per "jeden z najlepszych thrillerów XXI wieku". Fincher, do pary ze scenarzystą Jamesem Vanderbiltem, stworzyli wybitnie angażującą i mącącą w głowie historię, wzorowaną na prawdziwej historii działalności Zodiaka - legendarnego seryjnego mordercy. Centralną postacią tej produkcji jest Robert Graysmith (Gyllenhaal) - rysownik z San Francisco Chronicle, który z niedocenianego pismaka stał się - obok inspektora Toschiego (Ruffalo) i reportera Paula Avery'ego (Downey Jr.) - jedną z najbardziej zaangażowanych w śledztwo osób.

Prestiż

Rok produkcji: 2006

Czas trwania: 130 minut

Reżyser: Christopher Nolan

Obsada: Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson, Michael Caine, David Bowie

Jeden z najlepszych filmów Christophera Nolana - absolutnie porywające kino, będące starciem dwóch mocnych osobowości i epickim wyścigiem po wielkość w swoim fachu. Robert Angier (Jackman) i Alfred Borden (Bale) to przyjaciele, którzy trudnią się tym samym zawodem - są magikami. Podczas jednego z pokazów ginie Julia, żona Angiera. Mężczyzna obwinia o jej śmierć Bordena, co sprawia, że relacje między nimi drastycznie się ochładzają. Angier i Borden rozpoczynają brutalną, pozbawioną skrupułów walkę o pozycję i sławę.

Ostatni dom

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 110 minut

Reżyser: Louis Leterrier

Obsada: Wagner Moura, Greta Lee, Riley Chung, Emma Ho

Science fiction, które niewątpliwie jest jednym z ważniejszych tytułów streamingowych tego lata - zwłaszcza dzięki fenomenalnej obsadzie. Riley (Lee), Jason (Moura) oraz ich dzieci zostają nagle uwięzieni w swoim domu bez możliwości ucieczki. Z biegiem czasu zapasy zaczynają się kurczyć, a zagrożenie nie przemija. Egzystencja bohaterów w coraz mocniejszym stopniu staje się trudną, wymagającą współdziałania, walką o przetrwanie.

Ricky Gervais: Kocie życie

Lata emisji: 2026

Liczba sezonów: 1

Twórcy: Ricky Gervais

Obsada: Ricky Gervais, Tom Basden, Andrew Brooke, Jo Hartley, Diane Morgan

Ricky Gervais, jaki jest, każdy wie - zdolny twórca, świetny aktor, komik, którego poczucie humoru jednych bawi do rozpuku, innych zupełnie odrzuca. Nowy, animowany serial, za którym Gervais stoi, śledzi losy Gusa, Księciunia, Kła, Kici i innych dzikich brytyjskich kotów z różnych ścieżek życia, które szukają towarzystwa i filozofują na temat codziennej egzystencji, próbując jednocześnie przetrwać w brutalnym, ludzkim świecie.

Robin Hood

Rok produkcji: 2010

Czas trwania: 140 minut

Reżyser: Ridley Scott

Obsada: Russell Crowe, Cate Blanchett, Oscar Isaac, Mark Strong

Ridley Scott i film o Robin Hoodzie to dwie połówki, które w końcu musiały stać się jednością - i tak się wydarzyło w 2010 roku. Główny bohater (Crowe) lata świetności ma już za sobą - jest nieco starszym, zgorzkniałym mężczyzną. Po śmierci Ryszarda Lwie Serce, udaje się do wyniszczonego przez okrutne rządy tamtejszego szeryfa, Nottingham. Tam zakochuje się w Lady Marion (Blanchett), a następnie zbiera ekipę, by wraz z nią polować na bogaczy. W tym czasie władzę w kraju przejmuje tyran, książę Jan (Isaac).

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