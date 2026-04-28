Nowości SkyShowtime na maj 2026. Nowe Yellowstone to jeszcze nic

Koniec jednej rzeczy oznacza początek kolejnej. Tak samo jest w przypadku miesięcy - wraz z finiszem kwietnia dowiadujemy się, co ciekawego będzie nas czekać w maju. Już wiemy, że jeśli chodzi o SkyShowtime, to nie zabraknie gorących tytułów i nowości, które przykują uwagę subskrybentów. Co ciekawego przygotował serwis na nowy miesiąc? Sprawdzamy.

SkyShowtime - maj 2026. TOP 4 nowości serwisu

Prisoner

Jedna z ciekawszych majowych propozycji, jeśli chodzi o seriale. Główną bohaterką tej 6-odcinkowej produkcji jest Amber Todd (Izuka Hoyle) - młoda i zawsze kierująca się zasadami funkcjonariuszka więzienna, której zadaniem jest eskortowanie Tibora (Tahar Rahim) - groźnego i nieprzewidywalnego więźnia, który ma trafić przed sąd i zeznawać przeciwko Pegasusowi, potężnej organizacji przestępczej. W trakcie transportu ich konwój zostaje brutalnie napadnięty, w związku z czym Amber i Tibor zmuszeni są do ucieczki i współpracy, aby przeżyć i dotrzeć na czas do celu. Zadanie to tym trudniejsze, że mafia ściga ich, by nie dopuścić do tego. Zapowiada się porywająca historia o dwójce silnych charakterów, którzy choć w normalnych warunkach mogliby sobie nie zaufać, tym razem będą musieli dla własnego dobra.

Pierwsze dwa odcinki serialu 7 maja w SkyShowtime.

Czarny telefon 2

Finn Blake (Mason Thames) lata temu zabił Wyłapywacza (Ethan Hawke), który go porwał i więził. Chłopak nosi w sobie traumę w związku z tym, co się tam stało, ale wybiera łatwiejszą drogę - wdaje się w bójki, coraz więcej czasu spędza z udziałem trawki i piwa. W tym samym czasie Gwen (Madeleine McGraw) zaczyna mieć coraz intensywniejsze i realistyczne wizje, związane z darem, który ujawnił się jej w poprzednim filmie. Kierowana podświadomoścuą przekonuje brata, by udali się do Alpine Lake - obozu, który pojawia się w jej snach. Na miejscu czeka ich śmiertelne zagrożenie i spotkanie z przeszłością.

Od 16 maja w SkyShowtime.

Ranczo Duttonów

Kolejna opowieść osadzona w świecie "Yellowstone" i skoncentrowana na jego ważnych bohaterach. Nowy dom Beth Dutton (Kelly Reilly) i Ripa Wheelera (Cole Hauser) wreszcie pozwala im cieszyć się spokojem, o który latami walczyli i za który niemal zginęli. Na liczącej 7000 akrów ziemi zaczynają nowy rozdział życia. Ciężkie czasy i bardzo ostra konkurencja sprawiają jednak, że Beth i Rip muszą podjąć brutalną walkę o przetrwanie i ochronę tego, co wspólnie zbudowali. Jednocześnie robią wszystko, by ich syn Carter (Finn Little) wyrósł na porządnego człowieka. W obsadzie znaleźli się też Annette Benning i Ed Harris, co oznacza, że poziom aktorskiego talentu obsady momentalnie rośnie.

Pierwsze dwa odcinki serialu 22 maja w SkyShowtime.

Śmierć jednorożca

Film, który nie trafił do pełnej dystrybucji w Polsce - był dostępny jedynie na nielicznych filmowych festiwalach. Teraz wiadomo, że doczeka się streamingowej premiery. Główni bohaterowie tej produkcji to rodzina - owdowiały Elliott (Paul Rudd) i jego córka Ridley (Jenna Ortega) śmiertelnie potrącają samochodem jednorożca, po czym zawożą jego ciało na odludzie do bogatego prezesa firmy farmaceutycznej i zarazem szefa Elliotta, Odella (Richard E. Grant). Na miejscu okazuje się, że ciało, krew i przede wszystkim róg zwierzęcia mają nadprzyrodzone właściwości lecznicze. Odell postanawia to wykorzystać i rozpoczyna eksperymenty, mimo protestów Ridley. Z czasem konsekwencje tych działań okazują się śmiertelne.

Od 28 maja w SkyShowtime.

SkyShowtime na maj 2026 - pełna lista nowości

Tim Rex wśród gwiazd 2/5/26

Prisoner 7/5/26

Koci Domek Gabi: Film 8/5/26

Czarny telefon 2 16/5/26

SpongeBob Kanciastoporty S16B 16/5/26

Ranczo Duttonów 22/5/26

Marshals: historia z Yellowstone - finałowy odcinek 25/5/26

Śmierć jednorożca 28/5/26

Adam Kudyba 28.04.2026 10:45

