Nowy thriller erotyczny Netfliksa wywołuje silne emocje. Na przykład zażenowanie

Nowy miniserial Netfliksa - "Obsesja" - adaptuje powieść (czy też - biorąc pod uwagę skromne rozmiary - może raczej opowiadanie) autorstwa Josephine Hart pt. "Skaza", którą po raz pierwszy wydano trzydzieści dwa lata temu. Tytuł doczekał się już jednej ekranizacji - był to pełnometrażowy film Louisa Malle'a z 1992 roku, z Jeremym Ironsem oraz Juliette Binoche w głównych rolach. Niestety, dzieło Hart nie ma szczęścia do przekładu na język innego medium - jakkolwiek poprzednie podejście zaowocowało nieco lepszym obrazem, w obu przypadkach można wskazać podobne problemy. Znaczy się: podstawa solidna, ale gorzej z całą resztą.



O co tu chodzi? Opowieść skupia się na Stephenie Flamingu - głowie rodziny, szanowanym londyńskim chirurgu i dobrze rokującym polityku. Jak się okazuje, kochanego i cenionego mężczyznę dręczy poczucie pustki. Lekarstwem na ten stan wydaje się atrakcyjna Anna Barton. Problem polega na tym, że kobieta ma wkrótce poślubić syna Stephena. Mimo tego bohater zanurza się coraz głębiej w tę problematyczną relację, nie mogąc się oprzeć fascynującej go femme fatale. Która to, jak można się domyślać, skrywa pewną mroczną tajemnicę.