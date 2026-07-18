Obsesja zmierza do VOD. Kiedy będzie dostępna online?

Spora część widzów z pewnością przebiera nogami na myśl, że "Obsesję" w końcu będzie można obejrzeć w domu. Nic dziwnego, ten film to fenomen ostatnich miesięcy, a stojąca za nim historia sprawia, że seans staje się jeszcze bardziej ekscytujący.

Reżyserem tej niskobudżetowej produkcji jest bowiem Curry Barker, 26-letni youtuber, który już wcześniej eksperymentował z gatunkiem horroru. Pierwszy sukces pojawił się wraz z premierą krótkometrażowego horroru "The Chair" z 2023 roku, który został opublikowany na youtube'owym kanale Barkera i jego przyjaciela. To właśnie dzięki niemu młody filmowiec otrzymał propozycję od producenta Jamesa Harrisa, a "Obsesja" rozpoczęła swoją drogę na wielkie ekrany.

Obsesja lada moment w VOD. Gdzie obejrzeć horror online?

"Obsesja" kosztowała zaledwie 750 tys. dol. Ile zarobiła? Zapnijcie pasy. Druga pełnometrażowa produkcja młodego filmowca i pierwsza, która pojawiła się w kinach, stała się kasowym fenomenem. Na początku czerwca tego roku horror przekroczył 200 mln dol. na całym świecie, stając się największym filmem Focus Features wszech czasów. Co najlepsze, "Obsesji" zabrakło tylko 22 mln dol., aby stać się najbardziej dochodową produkcją festiwalową w historii. To robi wrażenie.

Tym bardziej warto tę produkcję obejrzeć, jeśli nie mieliście okazji pójść na nią do kina. Lada moment nadarzy się ku temu okazja, ponieważ "Obsesja" trafi do VOD. Wydarzy się to po ponad 2 miesiącach od majowej premiery w polskich kinach. Na ten moment wiadomo już, że w Polsce będzie można ją zakupić w serwisie Apple TV i już można to zrobić w ramach preorderu za 54,99 zł. "Obsesja" zadebiutuje w Apple TV 30 lipca, czyli za około 2 tygodnie. W międzyczasie warto rzucić okiem na inne produkcje Barkera - wspomniane już "The Chair" i "Milk and Serial" - które są dostępne za darmo na YouTubie.

Bohaterem "Obsesji" jest Bear (Michael Johnston), pracownik sklepu muzycznego, który skrycie wzdycha do swojej przyjaciółki Nikki (Inde Navarrette). Pewnego dnia zakochany chłopak udaje się do sklepiku z antykami, gdzie kupuje magiczną zabawkę. Jest to coś na kształt wierzbowej różdżki, którą przed wypowiedzeniem życzenia wystarczy złamać, aby spełniła to najskrytsze marzenie. Bear postanawia poprosić o to, aby Nikki zakochała się w nim bez pamięci. Nie podejrzewa jednak, że to życzenie będzie miało mroczną cenę.

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