Nolan pokazał konia trojańskiego z Odysei. Ludzie aż wstali

"Odyseja" jest chyba jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów 2026 roku, a każda wzmianka o produkcji wzbudza ekscytację. Produkcja Christophera Nolana w gwiazdorskiej obsadzie zadebiutuje w polskich kinach dopiero latem, a zatem widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne wieści. Wiadomo jednak, że zapowiada się epickie widowisko - potwierdził to pierwszy oficjalny zwiastun produkcji, który pojawił się pod koniec grudnia ubiegłego roku.

Uczestnicy tegorocznego ComicConu oprócz zwiastuna mieli okazję obejrzeć więcej materiału. Na wydarzeniu zaprezentowano fragment związany z koniem trojańskim, który zachwycił widzów i sprawił, że reżyser został nagrodzony gromkimi brawami.

Christopher Nolan ujawnił fragment filmu Odyseja. Koń trojański zachwycił widzów

Podczas prezentacji Universal na ComicConie zaprezentowano nowy fragment "Odysei" Nolana, tym razem z koniem trojańskim. Po pokazie, na którym można było zobaczyć również wcześniejsze prace reżysera, filmowiec wszedł na scenę i został nagrodzony owacją na stojąco. Wyjaśnił również, dlaczego postanowił wziąć na tapet akurat "Odyseję":

Dlaczego "Odyseja"? To historia, która fascynuje pokolenia od 3000 lat; to nie jest po prostu historia, ale ta historia przez duże "H". Chciałem wykorzystać ekscytującą okazję, aby zaprezentować ją współczesnej publiczności kinowej.

Filmowiec dodał, że tym filmem spełnił swoje wielkie marzenie o nakręceniu całej produkcji w formacie IMAX. Zażartował, że nie ma z nim gwiazdorskiej obsady, ponieważ ciężar ich talentów zawaliłby scenę. "Szybciej byłoby mi powiedzieć, kogo nie ma w Odysei, niż kto tam jest" - stwierdził. Obsada jest rzeczywiście imponująca. Na ekranie pojawią się takie gwiazdy jak Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Benny Safdie, Mia Goth, Elliot Page, Samantha Morton, Ryan Hurst i Travis Scott.

Dobra wiadomość jest taka, że montaż produkcji już prawie został ukończony, co oznacza, że być może lada moment widzowie będą mieli okazję zobaczyć kolejne fragmenty tego filmu w ramach nowych zwiastunów. Tych z pewnością będziemy wypatrywać.

Premiera "Odysei" zaplanowana jest na 17 lipca 2026 roku.

Anna Bortniak 16.04.2026 10:06

