Nowy zwiastun Odysei wyrywa z sandałów. Czuć rozmach Nolana

Gdy ogłaszano, że Christopher Nolan zajmie się adaptowaniem "Odysei", raczej panowało zaskoczenie - brytyjsko-amerykański reżyser raczej nie wysyłał wcześniej sygnałów, że byłby jakkolwiek twórczo zainteresowany mitologią grecką. To połączenie z czasem stało się faktem, a od kilku miesięcy wiemy coraz więcej o "Odysei". Nowy zwiastun, który właśnie trafił do sieci, odsłania kolejne, zachwycające i zapierające dech w piersiach szczegóły.

Od dawna wiadomo, że centralną postacią filmu będzie Odyseusz (Matt Damon) - władca Itaki. W poprzedniej zapowiedzi widzieliśmy go, gdy wraz z oddziałem podbijał Troję dryfował samotnie na tratwie i bał się, że nie wróci do domu. Tam zaś, jak wiemy, czeka na niego żona Penelopa (Anne Hathaway), a syn Telemach (Tom Holland) próbuje poznać prawdę o losie swojego ojca. Opublikowano właśnie kolejny zwiastun, który rzuca kolejne światło na fabułę "Odysei". Możecie zobaczyć go poniżej:

Pierwsza zapowiedź była, zdaje się, o nieco bardziej spokojnym, ponurym tonie. Drugi zwiastun w widoczny sposób emanuje nieco większym rozmachem - możemy w nim zobaczyć chociażby ujęcia skierowane na fenomenalnie zapowiadającego się Cyklopa, kilka mocnych scen bitewnych oraz rozgrywających się na morzu. Wygląda to naprawdę wyraziście, i pod kątem jakości, i operatorskim, i muzyki - nie powinno to nikogo dziwić, bowiem Nolan to fachura klasy światowej, a jego współpracownicy Hoyte van Hoytema i Ludwig Goransson z pewnością znów dostarczą nam wielkich wrażeń. Sam Nolan stwierdził w programie Stephena Colberta, że będziemy mieli do czynienia z elementami fantastycznymi stworzonymi za sprawą efektów praktycznych. Czy trzeba większej zachęty?

Co jednak nowy zwiastun "Odysei" mówi nam o fabule? Zdecydowanie poszerza naszą wiedzę o postaci Roberta Pattinsona - zgodnie z przedstawionym materiałem, aktor ten zagra człowieka, który działa zakulisowo na zamku, by przejąć władzę, zająć miejsce Odyseusza nie tylko w kontekście władzy - zabiega bowiem o względy Penelopy, by ta wybrała go i uczyniła panem domu. Możemy się spodziewać intensywnej dynamiki pomiędzy postacią Pattinsona a granym przez Hollanda Telemachem, wierzącym w powrót swojego ojca. Wiele wskazuje na to, że Antinus, w którego wciela się Pattinson, będzie typem śliskiego, zakulisowego i bezwzględnego gracza, który będzie dążył po trupach do celu. W jednej ze scen Penelopa trzyma łuk - co oznacza, że będziemy mieli do czynienia ze słynnym wyzwaniem rzuconym adoratorem żony Odyseusza.

W pojedynczych scenach widać również krótkie przebitki pokazujące nam Charlize Theron w roli czarodziejki Kirke (którą Odyseusz najwyraźniej będzie prosił o pomoc w powrocie do domu), ale też Jona Bernthala, Elliota Page'a i Johna Leguizamo. Wygląda na to, że Nolan ma naprawdę pomysł na to, jak uczciwie pomieścić ten wspaniale zapowiadający się gwiazdozbiór w jednym filmie. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę tego efekty.

Odyseja - obsada filmu

Matt Damon jako Odyseusz

jako Odyseusz Tom Holland jako Telemach

jako Telemach Anne Hathaway jako Penelopa

jako Penelopa Robert Pattinson jako Antinus

jako Antinus Zendaya jako Atena

jako Atena John Leguizamo jako Eumajos

jako Eumajos Mia Goth jako Melantho

jako Melantho Lupita Nyong'o jako Klitajmestra

jako Klitajmestra Benny Safdie jako Agamemnon

jako Agamemnon Charlize Theron jako Kirke

jako Kirke Jon Bernthal jako Menelaos

jako Menelaos Himesh Patel

Bill Irwin

Samantha Morton

Elliot Page

Corey Hawkins

Travis Scott

Premiera "Odysei" w kinach jest zaplanowana na 17 lipca 2026 roku.

Adam Kudyba 05.05.2026 08:50

