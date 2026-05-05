Nowy zwiastun Odysei wyrywa z sandałów. Czuć rozmach Nolana

"Odyseja" to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów 2026 roku. Dzieło Christophera Nolana doczekało się właśnie kolejnego zwiastuna i przyznać trzeba, że ekscytacja tylko rośnie.

Adam Kudyba
odyseja film nowy zwiastun
Gdy ogłaszano, że Christopher Nolan zajmie się adaptowaniem "Odysei", raczej panowało zaskoczenie - brytyjsko-amerykański reżyser raczej nie wysyłał wcześniej sygnałów, że byłby jakkolwiek twórczo zainteresowany mitologią grecką. To połączenie z czasem stało się faktem, a od kilku miesięcy wiemy coraz więcej o "Odysei". Nowy zwiastun, który właśnie trafił do sieci, odsłania kolejne, zachwycające i zapierające dech w piersiach szczegóły.

Nowa zapowiedź Odysei już w sieci. Film wygląda rewelacyjnie

Od dawna wiadomo, że centralną postacią filmu będzie Odyseusz (Matt Damon) - władca Itaki. W poprzedniej zapowiedzi widzieliśmy go, gdy wraz z oddziałem podbijał Troję dryfował samotnie na tratwie i bał się, że nie wróci do domu. Tam zaś, jak wiemy, czeka na niego żona Penelopa (Anne Hathaway), a syn Telemach (Tom Holland) próbuje poznać prawdę o losie swojego ojca. Opublikowano właśnie kolejny zwiastun, który rzuca kolejne światło na fabułę "Odysei". Możecie zobaczyć go poniżej:

Pierwsza zapowiedź była, zdaje się, o nieco bardziej spokojnym, ponurym tonie. Drugi zwiastun w widoczny sposób emanuje nieco większym rozmachem - możemy w nim zobaczyć chociażby ujęcia skierowane na fenomenalnie zapowiadającego się Cyklopa, kilka mocnych scen bitewnych oraz rozgrywających się na morzu. Wygląda to naprawdę wyraziście, i pod kątem jakości, i operatorskim, i muzyki - nie powinno to nikogo dziwić, bowiem Nolan to fachura klasy światowej, a jego współpracownicy Hoyte van Hoytema i Ludwig Goransson z pewnością znów dostarczą nam wielkich wrażeń. Sam Nolan stwierdził w programie Stephena Colberta, że będziemy mieli do czynienia z elementami fantastycznymi stworzonymi za sprawą efektów praktycznych. Czy trzeba większej zachęty?

Co jednak nowy zwiastun "Odysei" mówi nam o fabule? Zdecydowanie poszerza naszą wiedzę o postaci Roberta Pattinsona - zgodnie z przedstawionym materiałem, aktor ten zagra człowieka, który działa zakulisowo na zamku, by przejąć władzę, zająć miejsce Odyseusza nie tylko w kontekście władzy - zabiega bowiem o względy Penelopy, by ta wybrała go i uczyniła panem domu. Możemy się spodziewać intensywnej dynamiki pomiędzy postacią Pattinsona a granym przez Hollanda Telemachem, wierzącym w powrót swojego ojca. Wiele wskazuje na to, że Antinus, w którego wciela się Pattinson, będzie typem śliskiego, zakulisowego i bezwzględnego gracza, który będzie dążył po trupach do celu. W jednej ze scen Penelopa trzyma łuk - co oznacza, że będziemy mieli do czynienia ze słynnym wyzwaniem rzuconym adoratorem żony Odyseusza.

W pojedynczych scenach widać również krótkie przebitki pokazujące nam Charlize Theron w roli czarodziejki Kirke (którą Odyseusz najwyraźniej będzie prosił o pomoc w powrocie do domu), ale też Jona Bernthala, Elliota Page'a i Johna Leguizamo. Wygląda na to, że Nolan ma naprawdę pomysł na to, jak uczciwie pomieścić ten wspaniale zapowiadający się gwiazdozbiór w jednym filmie. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę tego efekty.

Odyseja - obsada filmu

  • Matt Damon jako Odyseusz
  • Tom Holland jako Telemach
  • Anne Hathaway jako Penelopa
  • Robert Pattinson jako Antinus
  • Zendaya jako Atena
  • John Leguizamo jako Eumajos
  • Mia Goth jako Melantho
  • Lupita Nyong'o jako Klitajmestra
  • Benny Safdie jako Agamemnon
  • Charlize Theron jako Kirke
  • Jon Bernthal jako Menelaos
  • Himesh Patel
  • Bill Irwin
  • Samantha Morton
  • Elliot Page
  • Corey Hawkins
  • Travis Scott

Premiera "Odysei" w kinach jest zaplanowana na 17 lipca 2026 roku.

Adam Kudyba
05.05.2026 08:50
Tagi: Anne HathawayChristopher NolanMatt Damonmitologia greckaRobert PattinsonTom Holland
