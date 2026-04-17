Odyseja nie potrwa 10 lat, ale będzie naprawdę długa. Czas trwania filmu

Po "Oppenheimerze" Christopher Nolan postanowił przenieść na wielki ekran klasykę. "Odyseja" już wzbudza ogromne zainteresowanie, choć reżyser dopiero nad nią pracuje. Stąd też pojawiają się liczne pytania na temat nadchodzącego filmu. Na jedno z nich - to o metraż produkcji - właśnie poznaliśmy odpowiedź.

Rafał Christ
Jak wszyscy dobrze wiemy, "Odyseja" to starożytny epos przypisywany Homerowi. Opowiada on o Odyseuszu, który po wojnie trojańskiej próbuje wrócić do domu. Naraził się jednak bogom, przez co podróż ciągnie się latami. W tym czasie jego żona wiernie na niego czeka, odpierając kolejnych zalotników.

"Odyseja" doczekała się już paru adaptacji, ale żadna z nich nie wzbudzała takiego zainteresowania jak ta nadchodząca. W końcu odpowiada za nią Christopher Nolan, którego poprzedni film "Oppenheimer" stał się trzecim najbardziej kasowym tytułem 2023 roku. Do tego dodajmy, że będzie to jego najdroższa dotychczas produkcja (kosztuje 250 mln dol.), a na ekranie zobaczymy same gwiazdy - od Matta Damona przez Toma Hollanda i Zendayę po Charlize Theron. Szykuje się wspaniałe widowisko.

Odyseja - ile trwa nowy film Christophera Nolana?

Christopher Nolan jest fetyszystą formatu. "Odyseja" jest pierwszym w jego karierze (a przy okazji - jak podają media - pierwszym blockbusterem w ogóle) zrealizowanym w całości na kamerach IMAX 70 mm. Zapewni to niezrównane doznania wizualne, którymi będziemy mogli cieszyć oczy bardzo długo.

Od początku wiadomo było, że "Odyseja" krótkim filmem nie będzie. Christopher Nolan obiecał w końcu jak największą wierność materiałowi źródłowemu. Oznacza to, że produkcja mogłaby być bardzo długa. Jak jednak w rozmowie z Deadline zapewnia producentka Emma Thomas czas trwania na pewno nie będzie dłuższy niż "Oppenheimera", który liczy równe trzy godziny.

Wszystko, co Emme Thomas może zagwarantować, to że "Odyseja" będzie trwać niecałe trzy godziny. Ile dokładnie? Tego producentka nie zdradza, bo tak naprawdę nie wiadomo. Film jest aktualnie w fazie postprodukcji, więc sprawa jest rozwojowa.

Dokładny czas trwania "Odysei" poznamy zapewne w najbliższej przyszłości. Premiera filmu Christophera Nolana zbliża się bowiem wielkimi krokami. Na wielkich ekranach (również w Polsce) zadebiutuje on 17 lipca tego roku.

Rafał Christ
17.04.2026 15:01
Tagi: Christopher NolanCo obejrzeć?Fantasy
