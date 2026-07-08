Czekasz na Odyseję od Nolana? Wersja z Temu już dostępna na VOD

The Asylum tak właśnie działa. To w końcu studio specjalizujące się w mocbusterach (podróbkach blockbusterów). Gdy tylko do kin zmierza wysokobudżetowe widowisko, wytwórnia znacznie taniej robi swoją wersję. W dodatku wypuszcza ją chwilę przed premierą imitowanego filmu. Nie robi tak oczywiście ze wszystkimi wchodzącymi na wielkie ekrany produkcjami, tylko tymi wybranymi. A "Odyseję" wybrać musiało.



W końcu mówimy o najbardziej wyczekiwanym filmie 2026 roku. Bilety na "Odyseję" zaczęły się wyprzedawać na rok przed premierą. Fani od dawna przebierają nogami, aby zobaczyć najnowsze, według pierwszych opinii: monumentalne, dzieło Christophera Nolana. Jest to więc smakowity kąsek dla The Asylum, które żeruje na hypie wokół hollywoodzkich blockbusterów. Trudno sobie wyobrazić, żeby miało nadchodzącej adaptacji eposu Homera przepuścić i nie zrobić jej podróbki.

Odyseja - wersja z Temu już na VOD

The Asylum jak zwykle nie zawodzi. Skoro do premiery "Odysei" od Christophera Nolana zostało już niewiele czasu (trafi na ekrany kin 17 lipca), specjalizująca się w mockbusterach wytwórnia chwilę temu wypuściła swoją wersję. Jej zwiastun wrzuciła na YouTube'a dosłownie przed chwilą.

Jak widać po trailerze, "Odyseja" od The Asylum to po prostu inna adaptacja eposu Homera. Zgodnie z oficjalnym opisem fabuły, opowiada o Odyseuszu, który po dziesięciu latach wojny wyrusza w rejs do domu. Droga do domu okazuje się jednak znacznie bardziej niebezpieczna niż pole bitwy i aby przetrwać, musi stawić czoła śmiercionośnym potworom i mściwym bogom. Wszystko oczywiście wygląda na tanie i robione nie tylko na szybko, ale również na "odwal się".

Według opisu pod udostępnionym trailerem "Odyseja" swoją premierę już miała. The Asylum wypuściło mockbuster już 3 lipca, dokładnie dwa tygodnie przed premierą "Odysei" Christophera Nolana. Gdzie więc można tę podróbkę obejrzeć?

Co prawda "Odyseja" od The Asylum trafiła na platformy VOD, ale niestety nie w Polsce. Na ten moment w naszym kraju nie da się jej legalnie obejrzeć.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Więcej o "Odysei" poczytasz na Spider's Web:

Ładowanie...