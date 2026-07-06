W dobie social mediów influencerzy stali się głównym motorem napędowym filmowego marketingu. Wytwórnie i dystrybutorzy w pierwszej kolejności myślą o pokazach właśnie dla nich, bo w swych opiniach są znacznie łagodniejsi niż kręcący nosem krytycy. Z nadchodzącym dziełem Christophera Nolana miało być inaczej. Universal miał nie robić pokazu "Odysei" dla internetowych celebrytów. Pierwsze reakcje mieliśmy dostać od krytyków.



Wydawało się to logicznym posunięciem. "Odyseja" to jeden z tych filmów, które akurat dodatkowego promocyjnego kopa nie potrzebują. Wszyscy z zapartym tchem wyczekują najnowszej produkcji sygnowanej nazwiskiem Christophera Nolana. Przecież bilety na seanse filmu wyprzedawały się jeszcze na rok przed premierą. Ten cały hype sprawił, że łatwo było uwierzyć w doniesienia o braku specjalnego pokazu dla influencerów. Jednakże okazały się one fake newsem.

REKLAMA

Odyseja - opinie influencerów o filmie Christophera Nolana

Jak podaje World of Reel, Universal nie zmienia zasad gry. Influencerzy zobaczą "Odyseję" jako pierwsi. Ba! Właściwie już widzieli. Media społecznościowe dosłownie za chwilę zaleją pierwsze opinie na temat filmu Christophera Nolana właśnie od internetowych celebrytów. Ma się to zdarzyć już dzisiejszego (6 lipca) popołudnia.

Według wspomnianego portalu opinie w social mediach pojawią się na tydzień zanim większość krytyków będzie mogła w ogóle "Odyseję" zobaczyć. Pokaz dla nich przewidziano bowiem na 13 lipca, a swoimi reakcjami będą mogli się podzielić dwa dni później - chwilę przed pierwszymi pokazami premierowymi.

Bo jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów (o ile nie po prostu: najbardziej wyczekiwany film) tego roku trafi na ekrany kin już niedługo. Stanie się to w przyszłym tygodniu. W Polsce "Odyseję" będziemy mogli zobaczyć od piątku 17 lipca. Bilety na pokazy są w sprzedaży od jakiegoś czasu.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Więcej o "Odysei" poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Ładowanie...

Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.