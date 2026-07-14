Bilety na Odyseję szybko znikają. W tym kinie trudno złapać dobre miejsce

Aby zobaczyć "Odyseję", nie wystarczy po prostu kupić biletu - co w przypadku tego filmu już i tak jest problematyczne - ale również zastanowić się, w jakim formacie ją obejrzeć. W związku z tym, że jest to blockbuster, produkcja będzie wyświetlana w Polsce w szerokiej gamie formatów i technologii projekcji. Wybór konkretnej opcji będzie wiązał się z tym, jak widzowie będą doświadczali tego długo wyczekiwanego widowiska. Możliwości jest kilka: seans w 2D, projekcja laserowa, seans 4DX oraz IMAX. Ten ostatni jest najbardziej pożądanym, lecz i tak pokaże "Odysei" tak jak chciał to pokazać Nolan.

Filmowiec nakręcił "Odyseję" w formacie IMAX 70 mm w sposób bezprecedensowy. To pierwszy film fabularny w historii nakręcony w całości kamerami IMAX. W Polsce niestety nie ma możliwości, aby obejrzeć produkcję w formacie IMAX 70 mm (jedynie w IMAX). Najbliższym miejscem, gdzie można to zrobić, są Czechy, a konkretnie Praga. Bilety na premierę są już oczywiście wyprzedane, ale sprawdziłam, kiedy najszybciej można obejrzeć "Odyseję" w najbardziej pożądanym formacie.

Odyseja w IMAX 70 mm. Kiedy najszybciej obejrzeć w Pradze?

Pokazy "Odysei" w formacie IMAX 70 mm najbliżej Polski odbywają się w jednym jedynym kinie Cinema City w Pradze - OC Flora. Premiera w Czechach odbędzie się 16 lipca, czyli dzień wcześniej niż w Polsce. Tego dnia odbędą się 2 seanse: o 16:40 i o 20:30. Nie ma nawet co marzyć, że uda się jeszcze na ten dzień zgarnąć bilety - już dawno zostały wyprzedane. Kiedy zatem najszybciej wolne miejsca na sali kinowej będą dostępne?

Na szczęście nie ma tragedii, bo już następnego dnia, choć i tak wyprzedają się one jak świeże bułeczki. Pojedyncze miejsca są dostępne we wcześniejszych godzinach, czyli o 9:00 i 12:50, jednak już na 16:40 i 20:30 nie ma możliwości zakupu biletu. Sytuacja wygląda podobnie w kolejnych dniach, aż do niedzieli kolejnego tygodnia. Dawno nie widziałam takie sytuacji, że tydzień po premierze sale kinowe miałyby niemal w pełni zajęte miejsca. Biorąc pod uwagę, że do premiery zostało jednak tylko kilka dni, taki stan rzeczy prędko może ulec zmianie i spóźnialscy wykupią resztę biletów na seans w formacie IMAX 70 mm.

Premiera "Odysei" w Polsce odbędzie się 17 lipca. W Polsce można ją obejrzeć w formacie IMAX w kilku kinach Cinema City, w tym w: Warszawie (Cinema City Sadyba), Poznaniu (Cinema City Poznań), Katowicach (Cinema City Punkt 44), Łodzi (Cinema City Manufaktura, IMAX with Laser), Wrocławiu (Cinema City Wroclavia) i Krakowie (Cinema City Zakopianka, IMAX with Laser). W produkcji, która inspirowana jest poematem Homera o długiej podróży Odyseusza do domu, występuje plejada gwiazd - w obsadzie znalazły się takie gwiazdy jak: Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway czy Robert Pattinson.

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