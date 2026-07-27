Odyseja wyciekła do sieci. Film obejrzało kilka milionów osób

"Odyseja" można oglądać na wielkich ekranach od niecałych 2 tygodni. Popyt jest ogromny, a sale kinowe pękają w szwach. W związku z tym można przypuszczać, że produkcja Nolana zadebiutuje w streamingu raczej później niż szybciej. Niektórym jednak udało się oszukać system - miliony osób niedługo po premierze obejrzało "Odyseję" w domu. Wszystko przez to, że film wyciekł do sieci i był tam dostępny przez kilka godzin. Spotkało się to z szybką reakcją studia Universal, które opublikowało oświadczenie.

Odyseja wyciekła do sieci. Universal opublikował oświadczenie

"Odyseja" wyciekła do sieci, konkretnie do serwisu X - ujawniło Variety. W weekend w serwisie pojawił się wpis o treści: "Ktoś wrzucił całą Odyseję na X. Uwierzysz?" i w ciągu niemal 3 godzin został on wyświetlony przez ponad 2 mln osób. Na dawnym Twitterze film był dostępny przez kilka godzin, a następnie został usunięty. Konto autora zawieszono.

Universal prędko zareagował na ten wyciek i opublikował oświadczenie:

Dowiedzieliśmy się o nieautoryzowanym udostępnieniu filmu i natychmiast wdrożyliśmy protokoły usuwania. Poważnie traktujemy naruszenie praw autorskich i podejmiemy wszelkie stosowne kroki w celu ochrony naszych treści i praw własności intelektualnej.

Był to jeden z niewielu przypadków, kiedy ktoś rzeczywiście opublikował produkcję Nolana w mediach społecznościowych. Wcześniej na X pojawiały się już wpisy, których autorzy obiecywali, że po kliknięciu w link internauci zostaną przeniesieni na stronę, gdzie będą mogli obejrzeć "Odyseję". W rzeczywistości prowadziły one jednak do teledysku "Never Gonna Give You Up", czyli teledysku Ricka Astley, co nawiązuje do słynnego internetowego żartu o nazwie Rickrolla.

Jedno jest pewne - wyciek z pewnością nie zaszkodzi "Odysei", na którą widzowie wciąż chodzą do kina. Na ten moment produkcja zarobiła około 639,6 mln dol., i to po zaledwie dwóch tygodniach na wielkich ekranach. To z pewnością nie koniec tej epickiej podróży - według niektórych prognoz produkcja Nolana może zarobić między 1,1 a 1,5 mld dol.

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