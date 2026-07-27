Odyseja wyciekła do sieci. Film obejrzało kilka milionów osób
"Odyseja" wyciekła do mediów społecznościowych. Najnowsza produkcja Christophera Nolana była dostępna przez kilka godzin, zanim obejrzały ją miliony użytkowników. Universal odpowiedział na wyciek produkcji, a konto autora zostało zawieszone.
"Odyseja" można oglądać na wielkich ekranach od niecałych 2 tygodni. Popyt jest ogromny, a sale kinowe pękają w szwach. W związku z tym można przypuszczać, że produkcja Nolana zadebiutuje w streamingu raczej później niż szybciej. Niektórym jednak udało się oszukać system - miliony osób niedługo po premierze obejrzało "Odyseję" w domu. Wszystko przez to, że film wyciekł do sieci i był tam dostępny przez kilka godzin. Spotkało się to z szybką reakcją studia Universal, które opublikowało oświadczenie.
Odyseja wyciekła do sieci. Universal opublikował oświadczenie
"Odyseja" wyciekła do sieci, konkretnie do serwisu X - ujawniło Variety. W weekend w serwisie pojawił się wpis o treści: "Ktoś wrzucił całą Odyseję na X. Uwierzysz?" i w ciągu niemal 3 godzin został on wyświetlony przez ponad 2 mln osób. Na dawnym Twitterze film był dostępny przez kilka godzin, a następnie został usunięty. Konto autora zawieszono.
Universal prędko zareagował na ten wyciek i opublikował oświadczenie:
Dowiedzieliśmy się o nieautoryzowanym udostępnieniu filmu i natychmiast wdrożyliśmy protokoły usuwania. Poważnie traktujemy naruszenie praw autorskich i podejmiemy wszelkie stosowne kroki w celu ochrony naszych treści i praw własności intelektualnej.
Był to jeden z niewielu przypadków, kiedy ktoś rzeczywiście opublikował produkcję Nolana w mediach społecznościowych. Wcześniej na X pojawiały się już wpisy, których autorzy obiecywali, że po kliknięciu w link internauci zostaną przeniesieni na stronę, gdzie będą mogli obejrzeć "Odyseję". W rzeczywistości prowadziły one jednak do teledysku "Never Gonna Give You Up", czyli teledysku Ricka Astley, co nawiązuje do słynnego internetowego żartu o nazwie Rickrolla.
Jedno jest pewne - wyciek z pewnością nie zaszkodzi "Odysei", na którą widzowie wciąż chodzą do kina. Na ten moment produkcja zarobiła około 639,6 mln dol., i to po zaledwie dwóch tygodniach na wielkich ekranach. To z pewnością nie koniec tej epickiej podróży - według niektórych prognoz produkcja Nolana może zarobić między 1,1 a 1,5 mld dol.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.